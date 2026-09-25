Cosa rischia il Manchester City, colpevole di quasi tutte le accuse: multa, penalizzazione o esclusione dalla Premier League

Proviamo, ora, a riavvolgere il nastro e a capire come siamo arrivati sino a questo punto.

Il Manchester City è stato incriminato a seguito di un'indagine che riguardava delle presunte violazioni, che sarebbero avvenute fra il 2009 e il 2018, venendo deferito a una commissione indipendente che è stata incaricata di capire il procedimento e valutare le accuse rivolte al City.

La società inglese è stata accusata dalla Premier League di non aver fornito le informazioni finanziarie necessarie, accurate e dettagliate in merito ai pagamenti degli stipendi dei propri giocatori e staff tecnico, oltre che del fatto di aver violato diverse norme del Fair Play Finanziario della UEFA e di diverse regole sulla sostenibilità della Premier League.

Il Manchester City, dal canto suo, ha sempre negato le accuse che sono state rivolte al club.

Nel frattempo, anche la UEFA è intervenuta comminando una sanzione al City: due anni di squalifica dalle competizioni europee e una multa da 30 milioni di euro, tuttavia le sanzioni furono successivamente annullate dal CAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) poiché le presunte violazioni non erano state accertate o erano cadute in prescrizione.