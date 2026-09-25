Cosa rischia il Manchester City, colpevole di quasi tutte le accuse: multa, penalizzazione o esclusione dalla Premier League

Arriva una notizia assolutamente clamorosa direttamente dall'Inghilterra e svelata dal collega David Ornstein, autorevole fonte e giornalista di The Athletic, fra i più importanti e affidabili siti in tutta la Gran Bretagna: secondo quanto viene riportato, il Manchester City è stato ritenuto colpevole di quasi tutte le accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League.
Viene informato come le sanzioni non siano ancora state stabilite e che tutte le possibilità siano ancora sul tavolo, con il Manchester City che si sta preparando per presentare il dovuto ricorso per rigettare la sentenza stabilita.
The Athletic riporta come i Citizens sia stato ritenuto colpevole di 114 su 115 accuse
Le sanzioni non sono ancora state stabilite, con tutte le possibilità ancora sul tavolo, e il City dovrebbe presentare ricorso contro il verdetto emesso dalla commissione indipendente.
Il City è stato ritenuto colpevole di tutte le 115 accuse tranne una: le sanzioni verranno decise e il processo rimane ancora in corso.