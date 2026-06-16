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Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Cosa può succedere tra Zaniolo e l'Udinese dopo il riscatto: "Deluso e amareggiato, siamo in attesa di un confronto"

Calciomercato
Udinese

L'Udinese ha esercitato il diritto di riscatto per il cartellino di Zaniolo che però chiede un adeguamento dell'ingaggio. Intanto tramite il suo procuratore Vigorelli si dice "deluso e amareggiato".

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Zaniolo resta all'Udinese. Forse. La società friulana ha riscattato il suo cartellino dal Galatasaray come previsto ma la permanenza del giocatore non è così certa.

A spaventare sono le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, che intervistato da 'gianlucadimarzio.com' ha parlato di uno Zaniolo "deluso e amareggiato".

Ma perché il giocatore non è soddisfatto dopo il riscatto da parte dell'Udinese? Cosa chiede per restare in Friuli anche nella prossima stagione? E cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane?

  • IL RISCATTO DI ZANIOLO: QUANTO COSTA ALL'UDINESE

    Nella serata di lunedì 15 giugno è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della società.

    L'Udinese aveva prelevato Zaniolo dal Galatasaray la scorsa estate in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro. E aveva tempo entro la mezzanotte per esercitare il diritto di riscatto.

    I friulani pagheranno al club turco altri 10 milioni di euro, oppure 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita, per acquistare a titolo definitivo Zaniolo.

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  • UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA

    La prima stagione di Zaniolo all'Udinese d'altronde è stata sicuramente positiva.

    Il centrocampista, schierato prevalentemente come seconda punta accanto a Davis, ha messo a referto sei goal e sette assist in 38 presenze complessive.

    Numeri che hanno indotto l'Udinese ad esercitare il diritto di riscatto. E che avevano portato molti ad invocare anche il ritorno di Zaniolo in Nazionale per i Playoff mondiali.

    Il giocatore dal canto suo in alcune interviste recenti si era detto riconoscente all'Udinese per avere deciso di puntate su di lui in un momento molto difficile: "Ho una riconoscenza incredibile per l'Udinese. Adesso ci siederemo a parlare per vedere come sarà il futuro, io sono aperto a rimanere, anche per tanti anni, sto bene qui. È una decisione che deve essere condivisa da tutti, ma non credo ci siano problemi. Io mi siederò al tavolo a prescindere dall'offerta perché sono tanto riconoscente verso questo club".

    E ancora: "In una delle prime interviste fatte a Udine mi hanno chiesto quali fossero i miei obiettivi per la stagione e ho detto: 'Tornare ad essere me stesso e a divertirmi giocando a calcio'. Negli ultimi anni ho avuto diversi problemi e non ho mostrato le mie qualità, ma il valore non si perde. Bisogna essere fortunati nel trovare un ambiente come quello di Udine per tornare a mostrarle. Qui sento la fiducia di tutti, che è la base, poi vengono il lavoro quotidiano, il mettersi a disposizione della squadra, calarsi negli schemi...".

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  • ZANIOLO "AMAREGGIATO E DELUSO" DOPO IL RISCATTO

    Decisamente diverse però sono state le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, subito dopo il riscatto da parte dell'Udinese.

    Il procuratore, intervistato da 'gianlucadimarzio.com', ha sottolineato come non ci sia ancora un accordo sull'ingaggio di Zaniolo.

    "Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide.

    Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti" ha detto Vigorelli.

  • COSA SUCCEDE TRA L'UDINESE E ZANIOLO

    A spiegare il motivo della delusione di Zaniolo è stato sempre Vigorelli, tornando sulle modalità del suo trasferimento dal Galatasaray la scorsa estate.

    "La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenzai termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore"ha ricordato il procuratore di Zaniolo.

    Vigorelli poi ha continuato: "Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta".

    A questo punto, insomma, le parti dovranno sedersi di nuovo intorno ad un tavolo. L'Udinese intanto ha comunque riscattato Zaniolo che è legato al club friulano da un contratto fino al 2029.

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