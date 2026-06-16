Cosa può succedere tra Zaniolo e l'Udinese dopo il riscatto: "Deluso e amareggiato, siamo in attesa di un confronto"

La prima stagione di Zaniolo all'Udinese d'altronde è stata sicuramente positiva.

Il centrocampista, schierato prevalentemente come seconda punta accanto a Davis, ha messo a referto sei goal e sette assist in 38 presenze complessive.

Numeri che hanno indotto l'Udinese ad esercitare il diritto di riscatto. E che avevano portato molti ad invocare anche il ritorno di Zaniolo in Nazionale per i Playoff mondiali.

Il giocatore dal canto suo in alcune interviste recenti si era detto riconoscente all'Udinese per avere deciso di puntate su di lui in un momento molto difficile: "Ho una riconoscenza incredibile per l'Udinese. Adesso ci siederemo a parlare per vedere come sarà il futuro, io sono aperto a rimanere, anche per tanti anni, sto bene qui. È una decisione che deve essere condivisa da tutti, ma non credo ci siano problemi. Io mi siederò al tavolo a prescindere dall'offerta perché sono tanto riconoscente verso questo club".

E ancora: "In una delle prime interviste fatte a Udine mi hanno chiesto quali fossero i miei obiettivi per la stagione e ho detto: 'Tornare ad essere me stesso e a divertirmi giocando a calcio'. Negli ultimi anni ho avuto diversi problemi e non ho mostrato le mie qualità, ma il valore non si perde. Bisogna essere fortunati nel trovare un ambiente come quello di Udine per tornare a mostrarle. Qui sento la fiducia di tutti, che è la base, poi vengono il lavoro quotidiano, il mettersi a disposizione della squadra, calarsi negli schemi...".