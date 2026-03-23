Cosa può succedere alla Juventus durante la sosta: rinnovo ai dettagli per Spalletti, trattativa con Vlahovic

Come per qualsiasi struttura, la prima cosa da fare è costruire solide fondamenta.

La base di partenza per una squadra si fonda sull’allenatore, perché chi è alla guida indica la via e lo stile di gioco.

In campo ci vanno poi i giocatori, è vero, ma sono fin troppi gli esempi di tecnici che, grazie alle loro idee, hanno dato un impulso decisivo e spesso trasformativo alle proprie squadre.

Ed è proprio per questo che il rinnovo di Spalletti rappresenta la priorità assoluta negli uffici della Juventus. Il tecnico di Certaldo è considerato all’unisono da tutta la dirigenza come l’uomo giusto da cui continuare a costruire il futuro.

Le richieste di Spalletti, però, sono chiare e non negoziabili: lavorare sul mercato affinché la rosa sia competitiva per tornare a lottare per lo Scudetto, obiettivo che manca ormai da sei lunghi anni alla Juventus.