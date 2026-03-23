Cosa può succedere alla Juventus durante la sosta: rinnovo ai dettagli per Spalletti, trattativa con Vlahovic

Poteva e, probabilmente, doveva andare diversamente l’ultima gara della Juventus prima della sosta: un pareggio interno contro il Sassuolo che sa quasi di sconfitta.
I bianconeri, reduci da due successi consecutivi contro Pisa e Udinese, si ritrovano di nuovo a dover riazzerare e ripartire in vista di un finale di stagione che decreterà il loro futuro.
La Vecchia Signora, però, approfitterà della sosta per lavorare con attenzione dagli uffici della Continassa su alcune priorità burocratiche, come i rinnovi di Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic, entrambi in scadenza al termine del campionato.