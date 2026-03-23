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Spalletti Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Cosa può succedere alla Juventus durante la sosta: rinnovo ai dettagli per Spalletti, trattativa con Vlahovic

I bianconeri hanno a disposizione una sosta preziosissima per concentrare le proprie energie fuori dal campo: le priorità restano i rinnovi contrattuali di Spalletti e Vlahovic.

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Poteva e, probabilmente, doveva andare diversamente l’ultima gara della Juventus prima della sosta: un pareggio interno contro il Sassuolo che sa quasi di sconfitta.

I bianconeri, reduci da due successi consecutivi contro Pisa e Udinese, si ritrovano di nuovo a dover riazzerare e ripartire in vista di un finale di stagione che decreterà il loro futuro.

La Vecchia Signora, però, approfitterà della sosta per lavorare con attenzione dagli uffici della Continassa su alcune priorità burocratiche, come i rinnovi di Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic, entrambi in scadenza al termine del campionato.

  • Spalletti ConceiçaoGetty Images

    LA PRIORITÀ NUMERO 1: IL RINNOVO DI SPALLETTI

    Come per qualsiasi struttura, la prima cosa da fare è costruire solide fondamenta.

    La base di partenza per una squadra si fonda sull’allenatore, perché chi è alla guida indica la via e lo stile di gioco.

    In campo ci vanno poi i giocatori, è vero, ma sono fin troppi gli esempi di tecnici che, grazie alle loro idee, hanno dato un impulso decisivo e spesso trasformativo alle proprie squadre.

    Ed è proprio per questo che il rinnovo di Spalletti rappresenta la priorità assoluta negli uffici della Juventus. Il tecnico di Certaldo è considerato all’unisono da tutta la dirigenza come l’uomo giusto da cui continuare a costruire il futuro.

    Le richieste di Spalletti, però, sono chiare e non negoziabili: lavorare sul mercato affinché la rosa sia competitiva per tornare a lottare per lo Scudetto, obiettivo che manca ormai da sei lunghi anni alla Juventus.

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  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    L'ALTRO TEMA CALDO: IL CONTRATTO DI VLAHOVIC

    Un tema che accompagna ormai da oltre un anno i discorsi di mercato della Juventus è la situazione contrattuale di Vlahovic.

    Si tratta di un giocatore che ha alternato prestazioni da grande top player ad altre fin troppo deludenti, il tutto con la nomea di essere il calciatore più pagato della Serie A.

    Il grave infortunio rimediato a fine novembre sembrava aver segnato l’ultima pagina della sua avventura in bianconero, ma in sua assenza le cose sono andate tutt’altro che bene, e ora l’idea di società e tifosi su di lui è cambiata.

    Non sarà certamente un rinnovo alle stesse cifre, ma l’obiettivo resta quello di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti e permetta di continuare insieme, con l’obiettivo di lasciare a Spalletti un primo attaccante su cui costruire il futuro della squadra. Questo, considerata anche la bocciatura netta e definitiva di David e Openda, ormai ai margini del progetto e destinati a partire nella prossima estate.

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  • RITROVARE LA CONDIZIONE: COME STANNO HOLM, MILIK, VLAHOVIC

    La sosta può permettere a Spalletti di ritrovare un gruppo quasi al completo in vista del weekend di Pasqua, quando la Juventus affronterà il Genoa allo Allianz Stadium.

    I bianconeri sono arrivati alla pausa per le nazionali con un solo assente, Holm, con lo svedese che potrebbe tornare a disposizione proprio per la sfida contro i rossoblù.

    Altra notizia positiva è la possibilità per Milik e Vlahovic - rientrati entrambi nel finale contro il Sassuolo - di lavorare duramente in queste due settimane per raggiungere il pieno della loro condizione, non essendo stati convocati rispettivamente da Polonia e Serbia.

  • IL FINALE DI STAGIONE COME ESAME DI MATURITÀ

    Una lotta all’ultimo sangue con Como e Roma, con l’Atalanta sempre in corsa per provare a rientrare nel gruppone: la qualificazione alla prossima Champions League vale un’intera stagione per la Juventus.

    Ormai da qualche anno l’accesso alla più importante competizione UEFA resta l’obiettivo minimo e fondamentale da raggiungere; in caso contrario, sarebbe un disastro anche dal punto di vista economico.

    Ecco perché per Spalletti e i suoi giocatori questo finale di stagione rappresenta un vero e proprio esame di maturità, per capire se ci sono le basi per tornare davvero competitivi in ottica Scudetto nella prossima stagione o se sarà nuovamente necessaria una rivoluzione.

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