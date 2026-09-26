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Lelio Donato

Cosa può cambiare Mancini contro la Turchia: le novità di formazione dopo la sconfitta dell'Olimpico, chi rischia il posto

UEFA Nations League A
Italia
Turchia vs Italia
Turchia

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Belgio, l'Italia tornerà in campo contro la Turchia di Vincenzo Montella. Roberto Mancini pensa a qualche cambio di formazione in tutti i reparti.

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L'Italia di Roberto Mancini non può già sbagliare in Nations League.

Dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio, gli Azzurri sono attesa dalla delicata trasferta in Turchia prima di affrontare la Francia.

Ecco perché la nostra Nazionale deve assolutamente cercare di battere quella allenata da Vincenzo Montella.

E per riuscirci Mancini medita alcune importanti novità nella formazione titolare.

  • KAYODE PER DI LORENZO, RIENTRA BASTONI

    Partiamo dalla difesa dove i cambi rispetto a Italia-Belgio saranno almeno due.

    Al centro tornerà sicuramente Alessandro Bastoni, che ha scontato il turno di squalifica per l'espulsione rimediata nei playoff contro la Bosnia Erzegovina.

    Accanto a lui probabile la conferma di Gianluca Mancini mentre il terzino destro dovrebbe essere Michael Kayode, anche perché Giovanni Di Lorenzo è stato tra i peggiori all'Olimpico.

    Sulla sinistra dovrebbe giocare ancora Riccardo Calafiori, ovvero uno dei meno negativi contro il Belgio. Se invece il giocatore dell'Arsenal avesse bisogno di rifiatare a sostituirlo sarà uno tra Ahanor e Ruggeri.

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  • CAMBIO IN REGIA E SPAZIO PER FRATTESI

    Novità sono previste anche a centrocampo dove potrebbe avere un'occasione da titolare Davide Frattesi.

    Il giocatore della Lazio dovrebbe prendere il posto di Sandro Tonali, apparso ancora lontanissimo dal top della condizione come già dimostrato in questo inizio di stagione col Tottenham.

    La regia dell'Italia non sarà più affidata a Romano, protagonista di un grave errore in occasione del primo goal del Belgio al debutto assoluto in azzurro.

    In Turchia potrebbe toccare a uno tra Mandragora, Ricci e Fagioli mentre Barella dovrebbe essere confermato nonostante una prestazione insufficiente.

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  • RASPADORI TITOLARE IN ATTACCO?

    Del tridente visto venerdì sera all'Olimpico il migliore è stato Cambiaghi.

    Mancini contro la Turchia potrebbe schierare dal 1' solo uno tra Kean e Pio Esposito, ma occhio anche all'ipotesi Scamacca.

    Mentre scalpitano sia Giacomo Raspadori che Daniel Maldini. Senza dimenticare del tutto l'opzione Vergara, tra i più in forma del gruppo.

    Non è invece ancora al top Nicolò Zaniolo che spera di giocare uno spezzone venerdì prossimo contro la Francia.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini (Scalvini), Bastoni, Calafiori; Barella, Mandragora (Fagioli, Ricci), Frattesi; Raspadori, P. Esposito, Maldini. Ct. Mancini

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