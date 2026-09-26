Cosa può cambiare Mancini contro la Turchia: le novità di formazione dopo la sconfitta dell'Olimpico, chi rischia il posto

Partiamo dalla difesa dove i cambi rispetto a Italia-Belgio saranno almeno due.

Al centro tornerà sicuramente Alessandro Bastoni, che ha scontato il turno di squalifica per l'espulsione rimediata nei playoff contro la Bosnia Erzegovina.

Accanto a lui probabile la conferma di Gianluca Mancini mentre il terzino destro dovrebbe essere Michael Kayode, anche perché Giovanni Di Lorenzo è stato tra i peggiori all'Olimpico.

Sulla sinistra dovrebbe giocare ancora Riccardo Calafiori, ovvero uno dei meno negativi contro il Belgio. Se invece il giocatore dell'Arsenal avesse bisogno di rifiatare a sostituirlo sarà uno tra Ahanor e Ruggeri.