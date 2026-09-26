Cosa può cambiare Mancini contro la Turchia: le novità di formazione dopo la sconfitta dell'Olimpico, chi rischia il posto

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L'Italia di Roberto Mancini non può già sbagliare in Nations League.
Dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio, gli Azzurri sono attesa dalla delicata trasferta in Turchia prima di affrontare la Francia.
Ecco perché la nostra Nazionale deve assolutamente cercare di battere quella allenata da Vincenzo Montella.
E per riuscirci Mancini medita alcune importanti novità nella formazione titolare.