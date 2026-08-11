Cosa non ha funzionato tra Vlahovic e la Juventus: una storia d'amore imperfetta (e sfortunata)

La Curva Fiesole ribolle di rabbia e sete di vendetta quando Dusan Vlahovic varca il tunnel che dagli spogliatoi dell'Artemio Franchi porta al campo. È passato poco più di un mese da quando il serbo ha completato un tradimento che lo ha reso, almeno allora, il villain perfetto: freddo, glaciale. Un cyborg. Il soggetto ideale per diverse sceneggiature d'oltreoceano.
È reduce da un primissimo periodo alla Juventus che somiglia più a una luna di miele che a un inizio casuale: perché non c'è nulla, o non sembra esserci nulla di casuale nel suo passaggio dalla Fiorentina ai bianconeri.
Come non è casuale lo striscione che la Fiesole gli dedica al suo ritorno a Firenze, da avversario: una citazione al canto XXVI dell'Inferno dantesco, in cui i peccatori, per la legge del contrappasso, vengono avvolti da fiamme perché in vita usarono la lingua per ingannare gli altri. Lui, il villain per antonomasia.
Passato "dall'altra parte" per compiere il suo destino che all'inizio filava perfettamente e che, solo oggi, possiamo dire di essere stato una grande illusione. Imperfetta, spesso sfortunata, come la storia d'amore con la Juventus conclusa già alla fine di giugno e certificata in queste ore, con il "Sì" recapitato al Besiktas. Club di un bianconero sostanzialmente, e profondamente, diverso da quello della Vecchia Signora.