Cosa non ha funzionato tra Vlahovic e la Juventus: una storia d'amore imperfetta (e sfortunata)

Vlahovic, per la Juventus, è stato (in sequenza): una sorta di messia, la speranza di un cambiamento, una chiara fonte di dubbi, una certezza e, di nuovo, la sintesi di molte perplessità che dal 2020 aleggiano intorno alla Continassa.

La sua miglior stagione in bianconero, coincisa con la vittoria della Coppa Italia, conquistata grazie a un suo goal in finale contro l'Atalanta, è stato anche il turning point più negativo della sua carriera, paradossalmente: la notte in cui ha sostanzialmente trascinato per la prima vera volta la Juventus al successo è passata alla storia come quella che ha sancito l'addio dell'allenatore che più tra tutti ha saputo tirare fuori il meglio da lui a Torino, al di là delle diverse fasi che ha attraversato durante la sua esperienza (di quello parleremo). Che volete dirgli?

È con Massimiliano Allegri che Vlahovic è riuscito a mettere a segno 16 goal in 33 presenze in Serie A tra il 2023 e il 2024 e, proprio quando sembrava aver trovato il modo giusto per esprimersi, questo fa una scenata clamorosa, litiga con mezzo mondo e viene sostanzialmente messo alla porta, salutando alla Juventus. Un po' di sfortuna c'è, in tutto questo.

Gli anni a Torino sono stati anche i più critici dal punto di vista fisico, va detto. Una bella macchina dalla scarsa affidabilità, direbbero in Formula 1.

Una vettura che prende il ritmo, porta avanti un buon passo gara, ma che proprio sul più bello viene richiamato ai box per un qualche problema: una volta il polpaccio, un'altra l'adduttore. La schiena. La coscia. Progetti accartocciati, buttati via nel momento sbagliato.

In termini statistici il serbo è stato un giocatore da 68 reti in 168 presenze, a Torino. Un buon attaccante, a volte fortissimo, altre incompleto alla radice (Allegri gli ha spesso rimproverato la scarsa pulizia del pallone, ad esempio). È rimasto un po' "in potenza".

C'è una grossa differenza, ma questo si sa, tra l'essere "da Juventus" e l'essere "della Juventus". Vlahovic è sempre stato un attaccante potenzialmente "da Juventus" che si è dimostrato "della Juventus". Ha empatizzato, e simpatizzato, quando è stato possibile, con il mondo Juve, ma con questo si è anche parecchio scontrato. A poco, giusto per citare un episodio, sono servite le parole di Igor Tudor che, nell'estate del 2025, lo difendeva dai fischi dei tifosi al momento della presentazione della squadra nella tradizionale partita contro la Next Gen. Forse non è stato sempre così, ma oggi sembra che Vlahovic e gli juventini non si siano mai veramente amati profondamente.

Ma qui veniamo a un punto cruciale della nostra analisi: cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, Dusan?