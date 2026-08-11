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Antonio Torrisi

Cosa non ha funzionato tra Vlahovic e la Juventus: una storia d'amore imperfetta (e sfortunata)

Serie A
Juventus
Besiktas

Il serbo lascia definitivamente l'Italia e non torna alla Juventus, chiudendo una parentesi complessa e (a tratti) inspiegabile.

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La Curva Fiesole ribolle di rabbia e sete di vendetta quando Dusan Vlahovic varca il tunnel che dagli spogliatoi dell'Artemio Franchi porta al campo. È passato poco più di un mese da quando il serbo ha completato un tradimento che lo ha reso, almeno allora, il villain perfetto: freddo, glaciale. Un cyborg. Il soggetto ideale per diverse sceneggiature d'oltreoceano.

È reduce da un primissimo periodo alla Juventus che somiglia più a una luna di miele che a un inizio casuale: perché non c'è nulla, o non sembra esserci nulla di casuale nel suo passaggio dalla Fiorentina ai bianconeri.

Come non è casuale lo striscione che la Fiesole gli dedica al suo ritorno a Firenze, da avversario: una citazione al canto XXVI dell'Inferno dantesco, in cui i peccatori, per la legge del contrappasso, vengono avvolti da fiamme perché in vita usarono la lingua per ingannare gli altri. Lui, il villain per antonomasia.

Passato "dall'altra parte" per compiere il suo destino che all'inizio filava perfettamente e che, solo oggi, possiamo dire di essere stato una grande illusione. Imperfetta, spesso sfortunata, come la storia d'amore con la Juventus conclusa già alla fine di giugno e certificata in queste ore, con il "Sì" recapitato al Besiktas. Club di un bianconero sostanzialmente, e profondamente, diverso da quello della Vecchia Signora.

  • UN INIZIO (QUASI) PERFETTO

    È facile, oggi, ricordare cos'è stato il primissimo (primissimo sul serio) Vlahovic juventino: Massimiliano Allegri, che di grandi attaccanti ne ha allenati parecchi, stravede per lui. Il club lo paga tantissimo, come d'altro canto pare giusto pagare il miglior attaccante della Serie A. Sono 90 i milioni complessivi che la Juventus deve sborsare per convincere la Fiorentina ad accettare il trasferimento. Sappiamo, ma qui parliamo al presente, che tra costo del cartellino, ingaggio e spese varie alla fine sia stata superata addirittura la cifra di 150 milioni.

    E all'inizio sembrava essere stato un affare giusto, sensato. Esordisce con un goal al Verona e in un mese, febbraio, ne segna altri due all'Empoli e illude tutti i tifosi bianconeri con una rete immediata, fulminea, al suo esordio in Champions League contro il Villarreal. La sua storia alla Juventus inizia in maniera così "logica" che si pensa subito al finale perfetto. Ai trofei che sarebbero arrivati grazie al serbo, al ritorno al successo in un periodo di profonda incertezza come quello post-Covid. Dusan il salvatore.

    E invece neanche un attaccante capace di segnare 17 goal in 21 presenze in Serie A con la Fiorentina (solo in metà di quella stagione) ha potuto aiutare la Juventus a ritrovare la via del successo.

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  • COSA È STATO VLAHOVIC PER LA JUVENTUS

    Vlahovic, per la Juventus, è stato (in sequenza): una sorta di messia, la speranza di un cambiamento, una chiara fonte di dubbi, una certezza e, di nuovo, la sintesi di molte perplessità che dal 2020 aleggiano intorno alla Continassa.

    La sua miglior stagione in bianconero, coincisa con la vittoria della Coppa Italia, conquistata grazie a un suo goal in finale contro l'Atalanta, è stato anche il turning point più negativo della sua carriera, paradossalmente: la notte in cui ha sostanzialmente trascinato per la prima vera volta la Juventus al successo è passata alla storia come quella che ha sancito l'addio dell'allenatore che più tra tutti ha saputo tirare fuori il meglio da lui a Torino, al di là delle diverse fasi che ha attraversato durante la sua esperienza (di quello parleremo). Che volete dirgli?

    È con Massimiliano Allegri che Vlahovic è riuscito a mettere a segno 16 goal in 33 presenze in Serie A tra il 2023 e il 2024 e, proprio quando sembrava aver trovato il modo giusto per esprimersi, questo fa una scenata clamorosa, litiga con mezzo mondo e viene sostanzialmente messo alla porta, salutando alla Juventus. Un po' di sfortuna c'è, in tutto questo.

    Gli anni a Torino sono stati anche i più critici dal punto di vista fisico, va detto. Una bella macchina dalla scarsa affidabilità, direbbero in Formula 1.

    Una vettura che prende il ritmo, porta avanti un buon passo gara, ma che proprio sul più bello viene richiamato ai box per un qualche problema: una volta il polpaccio, un'altra l'adduttore. La schiena. La coscia. Progetti accartocciati, buttati via nel momento sbagliato.

    In termini statistici il serbo è stato un giocatore da 68 reti in 168 presenze, a Torino. Un buon attaccante, a volte fortissimo, altre incompleto alla radice (Allegri gli ha spesso rimproverato la scarsa pulizia del pallone, ad esempio). È rimasto un po' "in potenza".

    C'è una grossa differenza, ma questo si sa, tra l'essere "da Juventus" e l'essere "della Juventus". Vlahovic è sempre stato un attaccante potenzialmente "da Juventus" che si è dimostrato "della Juventus". Ha empatizzato, e simpatizzato, quando è stato possibile, con il mondo Juve, ma con questo si è anche parecchio scontrato. A poco, giusto per citare un episodio, sono servite le parole di Igor Tudor che, nell'estate del 2025, lo difendeva dai fischi dei tifosi al momento della presentazione della squadra nella tradizionale partita contro la Next Gen. Forse non è stato sempre così, ma oggi sembra che Vlahovic e gli juventini non si siano mai veramente amati profondamente.

    Ma qui veniamo a un punto cruciale della nostra analisi: cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, Dusan?

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  • COSA HA SBAGLIATO VLAHOVIC

    Le premesse che abbiamo anteposto a questo capitolo, ovvero il fatto innegabile che nonostante diverse buone stagioni Dusan Vlahovic sia stato anche molto sfortunato, non possono impedirci di ammettere che il serbo qualche piccolo errore di valutazione su se stesso potrebbe averlo fatto.

    Il trasferimento al Besiktas, squadra storica del campionato turco, ma ben distante dal prestigio della Juventus (e della Serie A, che non sarà la Premier League, ma non è neanche la Super Lig) a quasi metà agosto, con il contratto scaduto da più di un mese, riassume perfettamente cosa potrebbe aver sbagliato l'ormai ex attaccante bianconero. O cosa potrebbe aver sbagliato chi gli sta intorno.

    Ogni giocatore (specialmente se attaccante) tende storicamente ad avere una buona percezione di sé: il fatto è che Vlahovic pare aver spesso alternato momenti di up a momenti di down pur mantenendo costante, e alta, l'asticella della propria autostima.

    Nell'aprile del 2024, quasi al termine della sua migliore stagione alla Juventus, Vlahovic a L'Equipe ha fissato una meta che allora poteva sembrare già un filino eccessiva, nonostante i numeri fossero dalla sua parte: "Vincere il Pallone d'Oro è uno dei miei obiettivi".

    Ancora prima, nel 2021, si è lasciato andare a una frase che pareva più una sfida che altro: "Haaland è più veloce di me, sul resto ce la giochiamo". Non ha neanche senso commentarla, alla luce del presente.

    Dusan Vlahovic non è quasi mai riuscito a essere l'attaccante che sembrava poter diventare in maglia viola e oggi, a 26 anni, nel periodo della sua piena maturazione calcistica si è trovato ad accettare un'offerta monstre da 10 milioni all'anno per 3 anni in un campionato sicuramente intriso di simbolismo e tradizione, ma un po' lontano dal "centro" del calcio, dopo essere stato svincolato. Fissando, tra l'altro, sempre più in alto un ingaggio già fuori dalla portata di altri club che avrebbero potuto prenderlo dopo la fine della sua esperienza alla Juventus (e anche prima, se si pensa all'interesse del Milan di Allegri).

    Inutile e ozioso aggiungere che qualcosa non è andato per il verso giusto. Che con tutto il buon materiale a disposizione, e nonostante tante sfortune, si poteva far meglio: e, forse, in tutto questo un po' di Vlahovic c'è. Imperfetto, come la sua storia d'amore con la Vecchia Signora.

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