Cosa non ha funzionato tra Joao Mario e la Juventus: le incomprensioni tattiche e l'addio dopo pochi mesi

A chiudere il programma domenicale della giornata numero 33 del campionato di Serie A sarà Juventus-Bologna, in programma questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.
I bianconeri, dunque, ricevono la squadra di Vincenzo Italiano e, tra le mani, hanno un'occasione d'oro per provare a consolidare il quarto posto in classifica dopo il tonfo del Como e il pari tra Roma e Atalanta.
Contro i rossoblù, tuttavia, non sarà partita facile e tra gli ostacoli da sormontare per avere la meglio sui felsinei ci sarà anche Joao Mario. Proprio lui che solamente fino a pochi mesi fa vestiva la maglia bianconera prima di essere ceduto, in prestito, nel mercato di gennaio. Ma che cosa non ha funzionato tra il portoghese e la Vecchia Signora?