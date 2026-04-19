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Joao Mario Juventus BolognaGetty Images
Michael Di Chiaro

Cosa non ha funzionato tra Joao Mario e la Juventus: le incomprensioni tattiche e l'addio dopo pochi mesi

Serie A
Juventus vs Bologna
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Arrivato in estate dal Porto, nel contesto dello scambio con Alberto Costa, il classe 2000 ha faticato ad imporsi in bianconero e dopo soli sei mesi è finito in prestito al Bologna: questa sera il suo ritorno allo Stadium.

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A chiudere il programma domenicale della giornata numero 33 del campionato di Serie A sarà Juventus-Bologna, in programma questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.


I bianconeri, dunque, ricevono la squadra di Vincenzo Italiano e, tra le mani, hanno un'occasione d'oro per provare a consolidare il quarto posto in classifica dopo il tonfo del Como e il pari tra Roma e Atalanta.

Contro i rossoblù, tuttavia, non sarà partita facile e tra gli ostacoli da sormontare per avere la meglio sui felsinei ci sarà anche Joao Mario. Proprio lui che solamente fino a pochi mesi fa vestiva la maglia bianconera prima di essere ceduto, in prestito, nel mercato di gennaio. Ma che cosa non ha funzionato tra il portoghese e la Vecchia Signora?

  • L'ARRIVO ALLA JUVE

    Joao Mario è arrivato alla Juventus nel corso dell'ultima sessione estiva. I bianconeri hanno infatti intavolato uno scambio con il Porto che ha portato il laterale portoghese a Torino, con piccolo conguaglio a favore di Madama, e Alberto Costa in Portogallo, alla corte del tecnico Farioli.

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  • ULTIMA SCELTA SIA CON TUDOR CHE CON SPALLETTI

    Nonostante un promettente precampionato, Joao Mario ha faticato e non poco ad imporsi all'interno dello scacchiere bianconero. In altre parole, il classe 2000 è diventato l'ultima scelta sia sotto la gestione targata Igor Tudor che con Luciano Spalletti al timone bianconero.

    Con l'allenatore croato, Joao Mario ha collezionato 9 presenze, di cui solo 3 da titolare, per un complessivo di 330 minuti. Decisamente peggio, invece, è andata con Spalletti: 4 presenze, sempre da subentrato, e appena 27 minuti racimolati.

    Sia all'interno del 3-4-2-1 di Tudor che nel 4-2-3-1 targato Luciano Spalletti, Joao Mario ha faticato ad imporsi sia come esterno a tutta fascia e ancora di più come terzino 'bloccato'. I pochi spiragli avuti nel corso della prima parte di stagione, del resto, hanno rallentato ancora di più un percorso di inserimento che non si è mai completato.


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  • LO SCAMBIO DI PRESTITI A GENNAIO

    Dopo sei mesi, di fatto, da spettatore, Joao Mario in accordo con la Juve ha deciso di cambiare aria. E lo scenario si è concretizzato ancora una volta grazie ad uno scambio.

    L'accordo, infatti, è stato trovato con il Bologna: il portoghese in prestito in Emilia fino a fine stagione e Emil Holm a completare il percorso inverso.

  • L'OPERAZIONE RILANCIO A BOLOGNA

    A Bologna, Joao Mario ha trovato una situazione di comfort che invece a Torino non si era mai concretizzata.

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