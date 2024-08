L’infortunio, il rientro nel momento clou della scorsa stagione, la concorrenza: tra El Bilal Touré e l'Atalanta non è andata per il verso giusto.

Nell’estate del 2023 è arrivato all’Atalanta con aspettative alte, altissime. Cosa anche normale visto che si trattava dell’acquisto più costoso nella storia della Dea.

La storia d’amore tra El Bilal Touré e l'Atalanta però non è andata come tutti immaginavo e speravano, diretti interessati in primis. Colpa della sfortuna, ma non solo.

Dopo solo un anno infatti l’attaccante 22enne saluta Bergamo per trasferirsi in Bundesliga, dove lo attende una nuova avventura allo Stoccarda.

Ma cosa non ha funzionato tra El Bilal Touré e l'Atalanta?