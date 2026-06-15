Cosa non ha funzionato nella Spagna e perché Lamine Yamal può essere l'unica speranza delle Furie Rosse

Alzi la mano chi aveva anche solo lontanamente immaginato quanto accaduto ad Atlanta tra Spagna e Capo Verde.

Di fronte c'era la Nazionale campione d'Europa in carica e una delle grandi favorite di questi Mondiali contro una selezione al debutto assoluto nella rassegna iridata.

Eppure questa abissale differenza in campo si è vista veramente poco. La Spagna, certo, ha avuto più occasioni tanto che Vozinha (portiere 40ene di Capo Verde) è stato nominato MVP della partita.

Ma di certo era più che lecito aspettarsi che la Spagna non solo vincesse ma magari dilagasse, considerato l'altissimo tasso tecnico della rosa di De La Fuente. Cosa che però nel calcio moderno non basta per vincere anche contro avversari nettamente più modesti.