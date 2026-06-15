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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Lelio Donato

Cosa non ha funzionato nella Spagna e perché Lamine Yamal può essere l'unica speranza delle Furie Rosse

Coppa del Mondo
Spagna
Spagna vs Cabo Verde
Cabo Verde

La Spagna, tra le grandi favorite della vigilia, è riuscita a fare peggio del Brasile pareggiando contro il debuttante Capo Verde senza riuscire a segnare. Lamine Yamal è l'unica speranza delle Furie Rosse.

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Alzi la mano chi aveva anche solo lontanamente immaginato quanto accaduto ad Atlanta tra Spagna e Capo Verde.

Di fronte c'era la Nazionale campione d'Europa in carica e una delle grandi favorite di questi Mondiali contro una selezione al debutto assoluto nella rassegna iridata.

Eppure questa abissale differenza in campo si è vista veramente poco. La Spagna, certo, ha avuto più occasioni tanto che Vozinha (portiere 40ene di Capo Verde) è stato nominato MVP della partita.

Ma di certo era più che lecito aspettarsi che la Spagna non solo vincesse ma magari dilagasse, considerato l'altissimo tasso tecnico della rosa di De La Fuente. Cosa che però nel calcio moderno non basta per vincere anche contro avversari nettamente più modesti.

  • L'ATTACCO PREOCCUPA

    Il dato più clamoroso di un risultato di per sé clamoroso è sicuramente lo zero alla casella goal segnati dalla Spagna contro Capo Verde.

    De La Fuente ha puntato dall'inizio su Gavi, schierato in un tridente con Ferran Torres e Oyarzabal al posto di un Lamine Yamal non ancora al meglio dopo l'infortunio subito a fine maggio col Barcellona.

    Una scelta quella del CT che non ha pagato, Gavi ha fatto male. Ma peggio ha fatto Oyarzabal che pure aveva realizzato otto goal nelle ultime otto partite disputate con la Spagna.

    Ferran Torres tra i tre lì davanti è stato l'unico a provarci seriamente. Ma ha fallito due grandi occasioni nel finale del primo tempo prima colpendo la traversa a porta spalancata, poi tirando troppo centrale da ottima posizione.

    A conferma della pessima serata degli attaccanti della Spagna c'è il dato fornito da Opta su Oyarzabal che ha stabilito un record non certo invidiabile: è il primo giocatore dal 1966 a giocare i primi 30 minuti di una partita della Coppa del Mondo FIFA senza toccare il pallone nemmeno una volta.

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  • UN CALCIO NOIOSO

    Quello messo in campo dalla Spagna contro Capo Verde è stato un calcio noioso, oltre che improduttivo.

    Le Furie Rosse hanno tenuto a lungo il pallone tra i piedi, passandoselo da una parte all'altra del campo. Un possesso stucchevole e di fatto fine a se stesso.

    D'altronde dall'ultimo goal segnato ai Mondiali nel 2022 contro il Giappone, la Spagna ha tirato ben quarantanove volte verso la porta avversaria senza mai trovare la rete.

    Nello stesso periodo i passaggi completati dai giocatori delle Furie Rosse ai Mondiali sono stati addirittura 2.500. Mentre contro Capo Verde il possesso palla della Spagna ha raggiunto il 74%. Un vero e proprio tiki-taka che però non paga in termini realizzativi.

    Anche perché a questa Roja manca l'agonismo. Capo Verde è riuscito a strappare un pareggio commettendo un solo fallo. Ovvero il numero più basso mai fatto registrare in una squadra ai Mondiali dal 1966 ad oggi.


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  • LA SCOSSA LAMINE YAMAL

    L'unico in grado di dare una scossa al torpore del gioco spagnolo è sembrato ancora una volta Lamine Yamal.

    Seppure non al meglio dopo alcune settimane di inattività causa infortunio, il talento del Barcellona è entrato bene contro Capo Verde e i compagni lo hanno cercato con insistenza.

    Quasi un "palla a Lamine e vediamo che succede". Segnale chiaro di come il diciottenne, debuttante assoluto ai Mondiali, sia la vera grande speranza della Spagna per arrivare in fondo alla rassegna iridata.

    Anche i numeri certificano quanto detto. Lamine Yamal, subentrato al minuto 71 di Spagna-Capo Verde, è stato il giocatore ad aver completato più dribbling ovvero cinque. L'unico a provarci veramente, insomma. O quasi.

    Ecco perché per De La Fuente sarà necessario recuperare al meglio il suo gioiellino già in vista della prossima sfida contro l'Arabia Saudita per non complicarsi ulteriormente il cammino in questi Mondiali.

  • E LA STAMPA ATTACCA

    Ovvio che in Spagna il pareggio al debutto contro Capo Verde sia stato vissuto come una sconfitta. Se non peggio.

    Nei giudizi, fortemente negativi, pesa il netto divario tecnico con gli avversari che sulla carta sembravano la vittima sacrificale dei campioni spagnoli.

    E così 'Marca' apre con "Bajonazo Mundial” mentre è ancora più duro 'AS' che titola addirittura "Petardazo” parlando apertamente di "naufragio" per la selezione di De La Fuente.

    Non è più tenero il catalano 'Mundo Deportivo' che definisce la prestazione della Spagna "Decepcionante” mentre 'Sport' sottolinea soprattutto le difficoltà offensive delle Furie Rosse. Ah quanto servirebbe un Yamal al 100%...

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