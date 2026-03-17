Cosa non funziona più nel Manchester City: le strane scelte di Guardiola rischiano di portare all'eliminazione da tutto

Con uno 0-3 da recuperare, quello rimediato la scorsa settimana in casa del Real Madrid, l'ultimo pensiero era che Pep Guardiola avrebbe concesso ai giocatori del Manchester City un giorno di riposo.
Eppure è proprio quello che ha fatto lunedì il manager spagnolo, fornendo un'ulteriore dimostrazione – come se ce ne fosse bisogno – di quanto sia diverso dagli altri colleghi.
L'interpretazione unica del calcio di Guardiola è ciò che lo ha reso uno degli allenatori di maggior successo di tutti i tempi, ma intanto il City ha perso terreno dall'Arsenal nella corsa al titolo di Premier League e rischia seriamente di uscire dalla Champions League. Facendo così pensare che l'uomo che ha definito il modo di allenare negli ultimi due decenni stia iniziando a perdere il proprio tocco magico.