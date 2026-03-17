Cosa non funziona più nel Manchester City: le strane scelte di Guardiola rischiano di portare all'eliminazione da tutto

Guardiola ha rinunciato alla solida difesa a quattro composta da Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi e Ait-Nouri, che avevano giocato insieme nelle quattro precedenti partite di campionato. Ha inoltre smantellato il trio di centrocampo formato da O'Reilly, Bernardo Silva e Rodri, che aveva gettato le basi per la recente serie positiva di risultati, tra cui sei vittorie consecutive nel mese di febbraio.

O'Reilly, tornato a giocare come terzino sinistro per la prima volta in due mesi, è stato messo in grave difficoltà da Valverde. E il Real Madrid ha aggirato il centrocampo del City, lasciato completamente aperto, ogni volta che ha segnato. Guardiola si è rifiutato di ammettere di aver sbagliato, sottolineando il dominio della propria squadra nei primi 20 minuti e sostenendo che gli avversari avevano segnato con gli unici tiri in porta. In realtà la squadra di casa ha effettuato 7 tiri in porta contro i 4 del City, senza contare il rigore sbagliato da Vinicius Junior.