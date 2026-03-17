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Has Pep lost his magic touchGetty/GOAL
Richard Martin

Cosa non funziona più nel Manchester City: le strane scelte di Guardiola rischiano di portare all'eliminazione da tutto

Haaland e compagni hanno perso terreno dall'Arsenal e sono a un passo dall'eliminazione dalla Champions. Anche e soprattutto a causa delle mosse tattiche poco comprensibili del proprio manager.

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Con uno 0-3 da recuperare, quello rimediato la scorsa settimana in casa del Real Madrid, l'ultimo pensiero era che Pep Guardiola avrebbe concesso ai giocatori del Manchester City un giorno di riposo.

Eppure è proprio quello che ha fatto lunedì il manager spagnolo, fornendo un'ulteriore dimostrazione – come se ce ne fosse bisogno – di quanto sia diverso dagli altri colleghi.

L'interpretazione unica del calcio di Guardiola è ciò che lo ha reso uno degli allenatori di maggior successo di tutti i tempi, ma intanto il City ha perso terreno dall'Arsenal nella corsa al titolo di Premier League e rischia seriamente di uscire dalla Champions League. Facendo così pensare che l'uomo che ha definito il modo di allenare negli ultimi due decenni stia iniziando a perdere il proprio tocco magico.

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    TROPPO RIFLESSIVO?

    Nonostante abbia vinto tre Champions League e conquistato 12 campionati in Spagna, Germania e Inghilterra, oltre a innumerevoli altri trofei, Guardiola è stato perseguitato dalla reputazione di essere troppo riflessivo nelle partite importanti, in particolare in Europa. Un'accusa che lui detesta: proprio la settimana scorsa ha detto di essere stato "massacrato" per le proprie decisioni.

    Eppure ci sono molti esempi a sostegno di questa reputazione, come l'aver schierato un quartetto d'attacco in un Bayern-Real Madrid nel 2014, l'aver puntato sull'inesperto Eric Garcia in una difesa a tre contro il Lione nel 2020 o l'aver schierato Gundogan come mediano difensivo nella finale di Champions League del 2021 contro il Chelsea. 

    Con grande sollievo dei tifosi del City, le sorprendenti scelte di formazione di Guardiola sembravano aver smesso di essere una grande preoccupazione. Anzi: sono state piuttosto coerenti nel percorso verso il primo e unico trionfo in Champions League, quello del 2023 contro l'Inter, funzionando alla perfezione contro il Real Madrid e il Bayern nei turni precedenti. 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    VECCHIE ABITUDINI DURE A MORIRE

    L'eliminazione dalla Champions per mano del Real Madrid nei quarti di finale del 2024, arrivata ai calci di rigore, può anche essere attribuita alla sfortuna; quella della scorsa stagione sempre contro le Merengues è invece in gran parte ricondotta al pessimo momento di forma in cui versava il City in quel periodo, oltre alla brillantezza di Mbappé.

    Ma la tendenza di Guardiola a sferrare una sorpresa tattica, e a pagarla a caro prezzo, è tornata sia nella gara della scorsa settimana contro il Real che in quella del weekend contro il West Ham.

    Il tecnico degli spagnoli, Alvaro Arbeloa, che da giocatore ha perso così tante volte contro Guardiola, aveva già preannunciato gli eventi del giorno successivo nella conferenza stampa prepartita, spiegando che Guardiola "ha sempre una sorpresa in serbo". Detto fatto: il manager del City ha schierato una formazione offensiva troppo audace che ha stravolto tutto ciò che il City aveva costruito nelle partite precedenti, e che andava contro il solito desiderio di avere il controllo nella partita di andata di una sfida a eliminazione diretta.

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    RIVOLUZIONARE UNA FORMULA VINCENTE

    Guardiola ha rinunciato alla solida difesa a quattro composta da Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi e Ait-Nouri, che avevano giocato insieme nelle quattro precedenti partite di campionato. Ha inoltre smantellato il trio di centrocampo formato da O'Reilly, Bernardo Silva e Rodri, che aveva gettato le basi per la recente serie positiva di risultati, tra cui sei vittorie consecutive nel mese di febbraio. 

    O'Reilly, tornato a giocare come terzino sinistro per la prima volta in due mesi, è stato messo in grave difficoltà da Valverde. E il Real Madrid ha aggirato il centrocampo del City, lasciato completamente aperto, ogni volta che ha segnato. Guardiola si è rifiutato di ammettere di aver sbagliato, sottolineando il dominio della propria squadra nei primi 20 minuti e sostenendo che gli avversari avevano segnato con gli unici tiri in porta. In realtà la squadra di casa ha effettuato 7 tiri in porta contro i 4 del City, senza contare il rigore sbagliato da Vinicius Junior.

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    "ARROGANTE"

    La spiegazione di Guardiola secondo cui voleva "far sentire al Bernabeu che ci siamo" aveva un che di presuntuoso. Ricordava l'ingenuo undici schierato con il Bayern nel 2014, che lui stesso ha definito "il più grande ca**o di casino della mia carriera", e subito dopo il fischio finale alcuni virgolettati feroci di Fabio Capello, rilasciate a El Mundo un anno prima, hanno cominciato a riaffiorare sui social. 

    "Sai cosa non mi piace di Guardiola? La sua arroganza. La Champions League che ha vinto con il City è l'unica in cui non ha provato nulla di strano nelle partite decisive. Ma in tutti gli altri anni, a Manchester e a Monaco, nelle giornate chiave, ha sempre voluto essere il protagonista. Cambiava le cose e le inventava per poter dire: ‘Non sono i giocatori a vincere, sono io’. E quell’arroganza gli è costata diverse Champions League. Lo rispetto, ma per me è chiaro".

    A meno che il City non diventi la quinta squadra nella storia moderna della competizione a ribaltare uno svantaggio di tre o più goal e ad arrivare ai quarti di finale, l’arroganza di Guardiola gli sarà costata un’altra Champions League. Ma appena tre giorni dopo il suo errore al Bernabeu, l’allenatore ha fatto una scelta di formazione ancora più sconcertante. 

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  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "ORA ME LO MERITO"

    Guardiola ha deciso di privilegiare il controllo del gioco in casa del West Ham, avversaria a rischio retrocessione. Contro un allenatore notoriamente orientato alla difesa come Nuno Espirito Santo, il tecnico del City ha scelto di schierare nuovamente Semenyo al posto di Cherki, la cui capacità di giocare negli spazi ristretti e di tenere la palla sotto stretto controllo lo faceva sembrare il candidato ideale per un'occasione del genere. 

    Guardiola ha fatto entrare Cherki a mezz'ora dalla fine e ha schierato altri tre attaccanti, ma è stato troppo poco e troppo tardi. E il City ha perso punti contro una squadra in lotta per non retrocedere per la seconda partita consecutiva, scendendo a 9 punti dall'Arsenal nella corsa al titolo, pur con una partita in meno.

    Questa volta Guardiola ha ammesso il proprio errore, anche se con una punta di sarcasmo: "Scelta sbagliata, ora potete criticarmi aspramente per la formazione, me lo merito".

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    UN'EREDITÀ IN GIOCO

    Guardiola non potrà permettersi di fare molte altre scelte sbagliate nel prossimo mese, visto che il City dovrà affrontare il Real Madrid, l’Arsenal nella finale della Carabao Cup, il Liverpool nei quarti di finale della FA Cup e poi il Chelsea in trasferta, prima della sfida decisiva per il titolo contro i Gunners del 18 aprile. La stagione di Haaaland e compagni, che solo un paio di settimane fa prometteva così bene, potrebbe svanire nel nulla nel giro di quattro settimane. E con l'aspettativa che Guardiola possa lasciare il club a giugno, sarebbe una nota molto amara su cui concludere il suo incredibile decennio con il City.

    Le speranze di trofei del club non sono però l'unica cosa in gioco in questo momento: lo è anche l'eredità di Guardiola come vero e proprio tattico d'élite. Pep merita di chiudere in bellezza, ma c'è il rischio che il suo possibile fine ciclo venga macchiato dall'incapacità di resistere alla tentazione di creare sorprese.

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