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Cosa manca per Rodrigo Mora alla Roma: la risposta di Farioli, il rilancio giallorosso e la posizione del Porto
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L'AVVOCATO DEL GIOCATORE CONTRO FARIOLI
Il giocatore sta spingendo per ottenere il via libera definitivo dal Porto ed in tal senso sono arrivate le dichiarazioni del suo avvocato.
"Rodrigo Mora non rientra nelle idee di Farioli e questo rappresenta un problema, soprattutto per un ragazzo di 18 o 19 anni ancora in fase di crescita, per il quale il calcio non è soltanto una professione, ma anche la sua vita e la sua gioia. Il Rodrigo che ho incontrato è una persona triste, sta soffrendo. Vuole lottare, ma vuole anche giocare. Ha capito chiaramente di essere diventato la terza scelta" ha detto il legale a CMTV.
LA RISPOSTA DELL'ALLENATORE DEL PORTO
Poche ore dopo proprio Farioli, tecnico italiano del Porto, ha risposto al rappresentante di Rodrigo Mora.
"Ho letto anche i commenti. Alla gente piace creare narrazioni. Questa personanon mi ha mai parlato, non sa se Rodrigo sia la prima, la seconda o la terza opzione. Questo genere di cose non aiuta nessuno. Quando una persona vicina parla e prende certe posizioni, non mette in buona luce la persona di cui dovrebbe prendersi cura. Rodrigo Mora è stato al centro delle discussioni fin dalla scorsa stagione, soprattutto nella prima metà.
Quando hai giocatori come Gabri e Rodrigo nella stessa posizione, è un privilegio e devi prendere delle decisioni. Rodrigoha giocato quasi 2000 minuti la scorsa stagionee Gabri più o meno altrettanto. Quello che abbiamo fatto per loro, lo abbiamo fatto anche per gli altri, e tutti lo hanno accettato. In questo club e in questo gruppo in particolare, il collettivo è la priorità, perché credo davvero che non ci sia niente di più grande del Porto" ha spiegato Farioli.
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COSA MANCA PER RODRIGO MORA ALLA ROMA
Di fatto la trattativa per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma prosegue con i giallorossi che sperano di arrivare presto all'accordo definitivo.
Ma cosa manca? Le parti avevano trovato la quadra sulla formula col giovane portoghese che si sarebbe trasferito in prestito con obbligo di riscatto condizionato.
Poi la società lusitana ha chiesto maggiori garanzie sull'acquisto del giocatore a titolo definitivo. In queste ore la Roma sta cercando di trovare una soluzione e ha migliorato l'offerta per il Porto.
Rodrigo Mora resta infatti l'unico obiettivo della società giallorossa che finora non ha seriamente valutato le possibili alternative.
La nuova formula sarebbe quella di un acquisto a titolo definitivo per 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.
COME GIOCHEREBBE RODRIGO MORA ALLA ROMA
Rodrigo Mora in questi anni ha fatto il 10, l'esterno offensivo e addirittura la mezzala in un 4-3-3. Ruolo questo che non ha mai particolarmente amato e che difficilmente ricoprirà alla Roma.
L'idea di Gasperini è quello di schierarlo alle spalle di uno tra Malen e Castro sul centro-sinistra dell'attacco giallorosso con Dybala dall'altra parte.
Anche se non è detto che Mora, considerata la giovanissima età e la necessità di adattarsi ad un nuovo campionato, parta subito titolare.
Ma di certo troverebbe molto spazio durante la stagione con la concreta possibilità di entrare in pianta stabile nell'undici tipo.
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