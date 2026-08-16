Cosa manca per Rodrigo Mora alla Roma: la risposta di Farioli, il rilancio giallorosso e la posizione del Porto

Poche ore dopo proprio Farioli, tecnico italiano del Porto, ha risposto al rappresentante di Rodrigo Mora.

"Ho letto anche i commenti. Alla gente piace creare narrazioni. Questa personanon mi ha mai parlato, non sa se Rodrigo sia la prima, la seconda o la terza opzione. Questo genere di cose non aiuta nessuno. Quando una persona vicina parla e prende certe posizioni, non mette in buona luce la persona di cui dovrebbe prendersi cura. Rodrigo Mora è stato al centro delle discussioni fin dalla scorsa stagione, soprattutto nella prima metà.

Quando hai giocatori come Gabri e Rodrigo nella stessa posizione, è un privilegio e devi prendere delle decisioni. Rodrigoha giocato quasi 2000 minuti la scorsa stagionee Gabri più o meno altrettanto. Quello che abbiamo fatto per loro, lo abbiamo fatto anche per gli altri, e tutti lo hanno accettato. In questo club e in questo gruppo in particolare, il collettivo è la priorità, perché credo davvero che non ci sia niente di più grande del Porto" ha spiegato Farioli.