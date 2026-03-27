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Michael Di Chiaro

Cosa lascia in eredità Italia-Irlanda del Nord: Tonali simbolo di un gruppo ritrovato, ma gioco e personalità continuano a latitare

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Gli Azzurri archiviano il primo obiettivo e accedono alla finalissima playoff, anche se la gara contro l'Irlanda del Nord ha evidenziato pregi e difetti: il collettivo è unito e tutti remano nella stessa direzione, ma la qualità della proposta di gioco va alzata al più presto.

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L'Italia supera il primo scoglio lungo la strada che conduce verso la fase a gironi dei Mondiali, in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti.

Alla New Balance Arena di Bergamo, i goal di Sandro Tonali e di Moise Kean hanno permesso alla squadra allenata da Gennaro Gattuso di staccare il pass per la finale playoff, da disputare martedì 31 marzo sul campo della Bosnia. La notte decisiva che mette in palio il pass per quella Coppa del Mondo che gli Azzurri non giocano da Brasile 2014.

Della sfida contro l'Irlanda del Nord rimangono in eredità aspetti positivi, sui quali provare a costruire solide basi per il futuro, ma anche alcuni lati che vanno per forza di cose migliorati in vista del prossimo decisivo impegno con la Bosnia.

  • APPROCCIO RIVEDIBILE

    L'Italia, specialmente nella prima frazione di gioco, ha denotato un approccio non propriamente consistente al match. L'impatto degli Azzurri, infatti, è stato piuttosto rivedibile. Manovra lenta, compassata, e mai in grado di impensierire un'Irlanda del Nord compatta, ordinata e soprattutto sempre in grado di anestetizzare la manovra.

    Il peso specifico dell'impegno e gli scottanti precedenti ai playoff hanno indubbiamente giocato la loro parte, soprattutto nella prima fetta di gara quando l'Italia ha troppo spesso dato la sensazione di interpretare la partita in maniera troppo contratta e senza quella dose di personalità necessaria per imporre da subito la propria supremazia.

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  • MANOVRA TROPPO LENTA

    Lo ha sottolineato anche Gennaro Gattuso nel post partita, del resto.

    Soprattutto nella prima fase di gara, l'Italia è stata troppo lenta nello sviluppare la manovra. Per almeno 50 minuti gli Azzurri hanno giocato sotto ritmo senza mai riuscire a forzare le operazioni.

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  • GRUPPO SOLIDO

    Uno degli aspetti consolidati e che comunque lascia intatte le speranze per un futuro positivo con vista sui Mondiali, è la sensazione che l'Italia sia quantomeno tornata ad essere un gruppo.

    Un collettivo compatto, con ancora diversi difetti e problematiche da levare, ma che ragiona e si muove all'unisono. Dove tutti gli elementi remano dalla stessa parte. Contro la Bosnia, questi valori andranno ulteriormente messi in mostra perché il livello dell'impegno si alzerà e questa volta non ci sarà nemmeno il pubblico di casa sul quale poter fare affidamento. Gattuso, dunque, deve ripartire da qui. Da quel concetto di squadra che ha saputo costruire in pochi mesi, navigando tra cose buone  e meno buone, ma arrivando a novanta minuti dal traguardo che ora, per forza di cose, deve essere tagliato.

  • IL VALORE DEI SINGOLI: TONALI E KEAN SUGLI SCUDI

    Nel momento più delicato, però, i valori dei singoli hanno fatto la differenza.

    Sandro Tonali, il faro del centrocampo azzurro, ha sbloccato la partita ad inizio ripresa e da quel momento è cambiata totalmente l'inerzia della partita, con l'Italia che ha viaggiato a briglie sciolte, spazzando via la tensione accumulata nei 56 minuti precedenti.

    C'è voluto un guizzo di uno dei suoi giocatori più rappresentativi e, nel finale, è arrivato anche il punto esclamativo targato Moise Kean, colui che - si spera - ai Mondiali possa indossare i panni del riferimento offensivo italiano. Contro l'Irlanda del Nord, l'attaccante della Fiorentina è andato a segno per la quinta volta consecutiva. Un dato che certifica come il classe 2000 sia uno dei punti cardine della squadra di Gattuso.

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