Cosa lascia in eredità Italia-Irlanda del Nord: Tonali simbolo di un gruppo ritrovato, ma gioco e personalità continuano a latitare

Uno degli aspetti consolidati e che comunque lascia intatte le speranze per un futuro positivo con vista sui Mondiali, è la sensazione che l'Italia sia quantomeno tornata ad essere un gruppo.

Un collettivo compatto, con ancora diversi difetti e problematiche da levare, ma che ragiona e si muove all'unisono. Dove tutti gli elementi remano dalla stessa parte. Contro la Bosnia, questi valori andranno ulteriormente messi in mostra perché il livello dell'impegno si alzerà e questa volta non ci sarà nemmeno il pubblico di casa sul quale poter fare affidamento. Gattuso, dunque, deve ripartire da qui. Da quel concetto di squadra che ha saputo costruire in pochi mesi, navigando tra cose buone e meno buone, ma arrivando a novanta minuti dal traguardo che ora, per forza di cose, deve essere tagliato.