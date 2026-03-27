Cosa lascia in eredità Italia-Irlanda del Nord: Tonali simbolo di un gruppo ritrovato, ma gioco e personalità continuano a latitare

L'Italia supera il primo scoglio lungo la strada che conduce verso la fase a gironi dei Mondiali, in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti.
Alla New Balance Arena di Bergamo, i goal di Sandro Tonali e di Moise Kean hanno permesso alla squadra allenata da Gennaro Gattuso di staccare il pass per la finale playoff, da disputare martedì 31 marzo sul campo della Bosnia. La notte decisiva che mette in palio il pass per quella Coppa del Mondo che gli Azzurri non giocano da Brasile 2014.
Della sfida contro l'Irlanda del Nord rimangono in eredità aspetti positivi, sui quali provare a costruire solide basi per il futuro, ma anche alcuni lati che vanno per forza di cose migliorati in vista del prossimo decisivo impegno con la Bosnia.