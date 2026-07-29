Cosa hanno detto Mancini e Ranieri in conferenza stampa: l'addio del 2023, la nuova Italia e i giovani talenti, riavvicinare i bambini al calcio e cambiare i settori giovanili

Mancini ha subito voluto chiarire la sua posizione dopo il burrascoso addio nel 2023.

"Credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati a quattrocchi sarebbe cambiato tutto. È andata così. Sono molto dispiaciuto: per me la maglia della Nazionale è stata sempre molto importante. È un po’ come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire hai fatto degli errori. E non importa quanto tu sia stato bravo primo, hai commesso qualcosa che non andava fatto. Di questo mi dispiace tanto, per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte grazie al presidente Malagò mi dà la possibilità di rifarmi. Cercherò di fare in modo che la squadra cerchi di giocare così bene che i tifosi mi perdonino per ciò che è accaduto".

"Io quando sono arrivato sono stato cinque anni, che sono tanti. Questo è il mio ruolo preferito, io spero di poter vincere uno o anche due trofei importanti e spero di poter restare anche dopo. Sono qui per riportare l'Italia dove merita. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene".







