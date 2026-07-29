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Cosa hanno detto Mancini e Ranieri in conferenza stampa: l'addio del 2023, la nuova Italia e i giovani talenti, riavvicinare i bambini al calcio e cambiare i settori giovanili
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- AFP
MANCINI: "SPERO CHE I TIFOSI MI PERDONINO"
Mancini ha subito voluto chiarire la sua posizione dopo il burrascoso addio nel 2023.
"Credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati a quattrocchi sarebbe cambiato tutto. È andata così. Sono molto dispiaciuto: per me la maglia della Nazionale è stata sempre molto importante. È un po’ come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire hai fatto degli errori. E non importa quanto tu sia stato bravo primo, hai commesso qualcosa che non andava fatto. Di questo mi dispiace tanto, per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte grazie al presidente Malagò mi dà la possibilità di rifarmi. Cercherò di fare in modo che la squadra cerchi di giocare così bene che i tifosi mi perdonino per ciò che è accaduto".
"Io quando sono arrivato sono stato cinque anni, che sono tanti. Questo è il mio ruolo preferito, io spero di poter vincere uno o anche due trofei importanti e spero di poter restare anche dopo. Sono qui per riportare l'Italia dove merita. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene".
"I GIOVANI CI SONO, BISOGNA FARLI GIOCARE"
"Penso che ci siano bravi giocatori giovani in Italia - ha aggiunto Mancini - bisogna solo dargli fiducia e farli giocare. In tre mesi un giovane può cambiare totalmente, se ricordate Zaniolo quando venne da noi non aveva mai giocato neanche in Serie B. Al primo raduno era in difficoltà, tre mesi dopo era un altro giocatore".
Sul modulo idee chiare: "Contano gli uomini perché bisogna adattarsi ai giocatori a disposizione, non puoi adottare un sistema di gioco che non rientra nelle caratteristiche dei calciatori. Penso che le Nazionali, almeno l'Under 21, la 20, la 19 e la 18 anche, perchè per me se a 18 anni sono bravi devono giocare, devono avere lo stesso sistema di gioco".
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"TROVEREMO ANCHE I BONUCCI E I CHIELLINI"
Inevitabili i parallelismi tra la prima Italia di Mancini e la situazione attuale:"Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti. È pur vero che Jorginho e Verratti non avevano mai giocato insieme perché ritenuti troppo piccoli. Credo che siano giocatori bravi, giovani e tecnici, poi troveremo anche i Chiellini e Bonucci che potranno essere chiocce per i giovani".
"Quando siamo partiti ricordo il 90/95% dei giornalisti riteneva la nostra squadra la settima o ottava d'Europa. Non abbiamo mai perso in quattro anni e purtroppo la Spagna ci ha appena tolto il record. Io credo che l'Italia se arriva al Mondiale, anche se non da favorita, diventa pericolosa e una delle candidate. Cercheremo di costruire una squadra il prima possibile, l'obiettivo è qualificarci all'Europeo e poi penseremo al Mondiale".
"NON SIAMO MESSI COSÌ MALE IN ATTACCO..."
Sul tema-centravanti Mancini si è detto fiducioso sulle opzioni a disposizione: "Spero che i nuovi ragazzi facciano gli stessi goal che ha fatto Immobile in Serie A. Pio Esposito e Kean sono più giovani, Kean l'ho fatto esordire io e lo conosco molto bene. Non penso che siamo messi così male in attacco".
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- Getty Images Sport
RANIERI: "RIPORTARE I BAMBINI A VEDERE L'ITALIA AI MONDIALI"
Per Claudio Ranieri, che a ottobre compirà 75 anni, l'incarico in Nazionale è un'emozione indescrivibile: "È il coronamento della mia carriera, è una chiamata inaspettata. Nella mia carriera ho svolto tanti compiti ardui e questo sarà un altro compito di questo tipo. Io ho due missioni, far innamorare la gente del calcio e riportare i bambini a vedere la nazionale ai Mondiali. Roberto si occuperà del campo, io di cosa succede al di fuori. A giugno mi è stato detto da un addetto ai lavori che i bambini pagano troppo per giocare a calcio, questo non può succedere. Non possiamo permetterci in questo periodo storico dove i bambini sono presi da altre distrazioni di perderli. Dobbiamo riavvicinarli al calcio abbassando i prezzi".
"LAVORARE SUI RAGAZZI DI 10-12 ANNI, ORA NON SI DRIBBLA PIÙ"
Ranieri ha spiegato che anche nei settori giovanili serviranno profondi cambiamenti: "Un mese fa ho detto che le nazionali giovanili stanno lavorando bene, ciò che è difficile è l'ultimo salto. Dobbiamo vedere come possono fare le squadre per permettere al selezionatore di avere a disposizione più calciatori. All'estero la tattica di squadra non viene esasperata come da noi, dobbiamo lavorare sulla tecnica e sulla tattica individuale, cose che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È il momento di smetterla, io non credo che un ragazzino di 10-12 anni va a giocare e la prima cosa che fa è giocare le partite, questo è quello che voglio fare".
"Il programma di Maldini e Leonardo? Credo sia stato travisato qualcosa quando Maldini parlava di 10 anni, perchè l'obiettivo è lavorare sui ragazzi di 10-12 anni e aiutarli a diventare bravi. La differenza tra noi e gli altri è che noi siamo bravi tatticamente e di squadra, mentre gli altri sono bravi tecnicamente. In passato c'erano meno scuole calcio, ma si giocava per strada e si dribblava. Ora non si dribbla più, bisogna tornare a lasciar esprimere il ragazzo. Poi va inquadrato dopo i 14-15 anni, mi farò dare se disponibile questo programma e non avrò paura a portarlo avanti".
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