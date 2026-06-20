Cosa ha portato la Turchia all'eliminazione dai Mondiali, Montella non ci crede: "Mai vista una cosa simile, 65 tiri in 2 partite"

È ovviamente molto complesso provare a sintetizzare in poche righe cosa ha portato all'eliminazione della Turchia, ma partiamo da un concetto chiave: quello legato alle aspettative.

La nazionale turca mancava dai Mondiali da 24 anni, ovvero dalla volta in cui, con Senol Gunes in panchina, si è classificata terza in Giappone e Corea del Sud. Un risultato incredibile che sembrava aver definitivamente lanciato in ambito internazionale il calcio turco, considerando che quelli erano gli anni in cui Fatih Terim portava il Galatasaray a vincere la Coppa UEFA (nel 2000).

E invece, nonostante i tantissimi talenti prodotti nel corso delle generazioni successive, la Turchia a livello calcistico si è inceppata.

La scelta di Montella sembrava volta, in questo senso, a sfruttare un calcio basato sul possesso palla anche in un palcoscenico più grande come una Coppa del Mondo: e, vista così, e se ci basiamo su quelli che sono stati i semplici risultati, non sembrava essere una direzione sbagliata. Anzi.

Ricordiamo che la Turchia con Montella ha fatto una buona figura a EURO 2024, venendo poi eliminata dall'Olanda ai quarti di finale, e che centrare una qualificazione ai Mondiali, cosa che non accadeva ripetiamo da 24 anni, è stato qualcosa di storico. C'è un "ma": il gioco di Montella non ha funzionato.

Basare tutto sul possesso palla, sul dominio del gioco, è un'idea che il calcio ha dimostrato ormai essere stata superata dal corso degli eventi: persino un radicale come Pep Guardiola per compiere il definitivo salto, che in quel caso ha portato alla conquista della Champions League nel 2023, ha pensato fosse una buona idea abbinare il possesso alla concretezza di un certo Erling Haaland (non il più bello da vedere).

Ecco: la storia dei 65 tiri in 2 partite regge poco, in questo senso, se non si fa goal. Poi sì, c'è una componente di sfortuna, ma viene dopo. Il calcio è cambiato per tutti.