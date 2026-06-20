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Antonio Torrisi

Cosa ha portato la Turchia all'eliminazione dai Mondiali, Montella non ci crede: "Mai vista una cosa simile, 65 tiri in 2 partite"

Coppa del Mondo
Turchia vs Paraguay
Turchia
Paraguay

La formazione di Vincenzo Montella saluta contro ogni aspettativa il torneo, pur avendo prodotto molto nelle prime due partite disputate: "Il destino non è stato dalla nostra parte".

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Quando l'arbitro, il salvadoregno Barton, ha estratto il rosso ad Almiron, alla fine del primo tempo, il destino sembrava aver restituito ai legittimi proprietari un pezzo della buona volontà messa in campo dalla Turchia di Vincenzo Montella. Ma non è stato così.

L'eliminazione della nazionale turca dai Mondiali del 2026, dopo una sconfitta come quella contro il Paraguay, e dopo quello che è successo contro il Paraguay, sottolineiamo, scrive una pagina di sport dolorosa, per i turchi. Perché alla vigilia della Coppa del Mondo in molti l'avevano definita una delle possibili sorprese.

Un po' perché molti dei giocatori sono al loro apice, un po' perché avere sulla panchina un allenatore come Montella sembrava poter garantire quella sicurezza necessaria per arrivare alla fase a eliminazione diretta. È andata diversamente, ma esattamente cosa ha inciso sull'eliminazione della Turchia?

  • TURCHIA ELIMINATA DAI MONDIALI

    Partiamo dall'epilogo, anche se non si tratta dell'ultimo atto: la Turchia si presenterà alla terza gara del suo girone, quella contro gli Stati Uniti, certi di non poter dire più nulla a questi Mondiali di calcio. E forse è davvero il tema più triste di questa vicenda.

    La nazionale allenata da Vincenzo Montella, dopo aver perso all'esordio contro l'Australia, ha subito lo 0-1 "lampo" del Paraguay, firmato Galarza, e nonostante un secondo tempo in superiorità numerica pernon è riuscita a recuperare lo svantaggio. E questa è la cronaca, la sintesi.

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  • LA REAZIONE DI MONTELLA DOPO TURCHIA-PARAGUAY: "MAI VISTA UNA COSA DEL GENERE"

    Ogni eliminazione è difficile da digerire, ma questa per la Turchia un po' di più, soprattutto per come è arrivata: se contro l'Australia la formazione di Montella aveva prodotto molto, ma raccolto sostanzialmente nulla, contro il Paraguay si è ripetuto lo stesso copione.

    E, alla fine, lo stesso Montella si è presentato incredulo ai microfoni, commentando l'uscita di scena della sua squadra.

    "È davvero incredibile: arriviamo da 2 prestazioni di altissimo livello in cui abbiamo calciato 65 volte in 2 partite. Sinceramente una cosa del genere non mi era mai successa in 35 anni di calcio. È evidente che, in queste 2 partite, il destino non sia stato dalla nostra parte", ha spiegato.

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  • CALHANOLU E YILDIZ HANNO GIOCATO?

    Prese singolarmente, le prove di Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz sono state positive, questo va detto. Hanno giocato titolari, ovviamente, ma non è dipesa certo da loro la doppia debacle ai Mondiali contro Australia e Paraguay, quanto alla mancanza di un vero e proprio finalizzatore.

    Insomma, le ragioni dell'eliminazione della Turchia vanno ricercate altrove.

  • COSA NON HA FUNZIONATO

    È ovviamente molto complesso provare a sintetizzare in poche righe cosa ha portato all'eliminazione della Turchia, ma partiamo da un concetto chiave: quello legato alle aspettative.

    La nazionale turca mancava dai Mondiali da 24 anni, ovvero dalla volta in cui, con Senol Gunes in panchina, si è classificata terza in Giappone e Corea del Sud. Un risultato incredibile che sembrava aver definitivamente lanciato in ambito internazionale il calcio turco, considerando che quelli erano gli anni in cui Fatih Terim portava il Galatasaray a vincere la Coppa UEFA (nel 2000).

    E invece, nonostante i tantissimi talenti prodotti nel corso delle generazioni successive, la Turchia a livello calcistico si è inceppata.

    La scelta di Montella sembrava volta, in questo senso, a sfruttare un calcio basato sul possesso palla anche in un palcoscenico più grande come una Coppa del Mondo: e, vista così, e se ci basiamo su quelli che sono stati i semplici risultati, non sembrava essere una direzione sbagliata. Anzi.

    Ricordiamo che la Turchia con Montella ha fatto una buona figura a EURO 2024, venendo poi eliminata dall'Olanda ai quarti di finale, e che centrare una qualificazione ai Mondiali, cosa che non accadeva ripetiamo da 24 anni, è stato qualcosa di storico. C'è un "ma": il gioco di Montella non ha funzionato.

    Basare tutto sul possesso palla, sul dominio del gioco, è un'idea che il calcio ha dimostrato ormai essere stata superata dal corso degli eventi: persino un radicale come Pep Guardiola per compiere il definitivo salto, che in quel caso ha portato alla conquista della Champions League nel 2023, ha pensato fosse una buona idea abbinare il possesso alla concretezza di un certo Erling Haaland (non il più bello da vedere).

    Ecco: la storia dei 65 tiri in 2 partite regge poco, in questo senso, se non si fa goal. Poi sì, c'è una componente di sfortuna, ma viene dopo. Il calcio è cambiato per tutti.

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