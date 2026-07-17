Cosa ha detto Spalletti nella prima conferenza della Juventus: Vlahovic, il mercato, le cessioni e lo Scudetto

"Celik è un calciatore di carattere, sicuramente è affidabile con un carattere da guerriero: è stata una buona idea portarlo a casa. Non avrà problemi d'inserimento perché è un giocatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti e si inserirà facilmente. Ekhator ha un potenziale importante e i direttori sono stati bravi a portarlo a casa. Ha le qualità dell'attaccante moderno e di un numero 9 completo. Ha un'età in cui bisogna aspettare e crescere in tranquillità. Su alcune cose è forte in maniera visibile: le ha da quando è nato, ma deve crescere e completarsi e lui è molto stimolato.

Gli altri acquisti? Potrebbe essere che una sera alle 20 ricevete la notifica di un nuovo acquisto improvviso, come successo con Celik e che poi ci consente di lavorare con una rosa più completa. Abbiamo una società forte e le società forti sanno sorprendere a volte. Dire in anticipo i nomi che stiamo trattando significa complicare le trattative".