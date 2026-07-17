Cosa ha detto Spalletti nella prima conferenza della Juventus: Vlahovic, il mercato, le cessioni e lo Scudetto

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, la prima con la Juventus nella stagione 2026-2027.
Tanti gli argomenti affrontati, dal nuovi acquisti da chiudere alle cessioni necessarie, fino a Vlahovic e allo Scudetto.
Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, la prima con la Juventus nella stagione 2026-2027.
Tanti gli argomenti affrontati, dal nuovi acquisti da chiudere alle cessioni necessarie, fino a Vlahovic e allo Scudetto.
L'apertura della conferenza è dedicata a Silvio Baldini, colpito da un gravissimo lutto nelle ultime ore.
"Dedico un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus".
"Lo aspettiamo a braccia aperte perché per noi è molte cose. Quando tornerà sarà quasi subito nelle condizioni di rientrare in gruppo: aveva bisogno di riposo, ma verrà valutato bene. Gli verrà eventualmente dato un lavoro programmato in base alle sue necessità".
"Quello che potevo fare l'ho fatto prima che finisse il campionato. Io faccio le valutazioni tecniche, poi c'è l'aspetto economico che non è di mia competenza. Non ci ho parlato a fine campionato, ma lui sa cosa penso di lui. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte dell'ufficio, ma per entrare bisogna citofonare".
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"L'anno scorso non abbiamo raggiunto il risultato, ma non abbiamo sbagliato stagione. Abbiamo fatto molte cose giuste, ma dobbiamo migliorare in alcuni momenti. Dobbiamo migliorare nell'avere sempre lo stesso di prestazione e di qualità. Siamo convinti di essere nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta competeremo per arrivare in Champions League, perché quello ci aspetta quando ti chiami Juventus. E vogliamo assolutamente competere per l'alta classifica, ma non dobbiamo sbagliare niente. Per parlare di Scudetto siamo distanti".
"Celik è un calciatore di carattere, sicuramente è affidabile con un carattere da guerriero: è stata una buona idea portarlo a casa. Non avrà problemi d'inserimento perché è un giocatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti e si inserirà facilmente. Ekhator ha un potenziale importante e i direttori sono stati bravi a portarlo a casa. Ha le qualità dell'attaccante moderno e di un numero 9 completo. Ha un'età in cui bisogna aspettare e crescere in tranquillità. Su alcune cose è forte in maniera visibile: le ha da quando è nato, ma deve crescere e completarsi e lui è molto stimolato.
Gli altri acquisti? Potrebbe essere che una sera alle 20 ricevete la notifica di un nuovo acquisto improvviso, come successo con Celik e che poi ci consente di lavorare con una rosa più completa. Abbiamo una società forte e le società forti sanno sorprendere a volte. Dire in anticipo i nomi che stiamo trattando significa complicare le trattative".
Infine la chiosa finale sulla necessità di portare a termine una cessione importante.
"Cercheremo di fare tutto il prima possibile. Dobbiamo saperci convivere: può succedere che qualcuno parta perché visto il non-risultato finale dell'anno scorso potremmo essere costretti a vendere qualcuno. Poi ci faremo trovare pronti".