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Massimiliano Allegri Napoli HDGOAL
Stefano Silvestri

Cosa ha detto Napoli-Arezzo 1-3: il modulo scelto da Allegri, la sorpresa Prisco, la fiducia a Lindstrom, la necessità di un nuovo difensore

Amichevoli dei club
Napoli vs S.S. Arezzo
Napoli
S.S. Arezzo

Inizia male l'avventura partenopea dell'ex allenatore del Milan, sconfitto in amichevole a Dimaro da una formazione di Serie B: le indicazioni lasciate dalla partita.

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Il Napoli di Massimiliano Allegri è partito col piede sbagliato. Perché sì, sarà calcio di luglio, ma intanto perdere 3-1 la prima amichevole contro una neopromossa dalla Serie C alla Serie B come l'Arezzo non è di buonissimo auspicio.

E invece, sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis ma anche del direttore sportivo Giovanni Manna, gli azzurri sono usciti dal campo con una sconfitta all'esordio del nuovo allenatore. Risultato prestigiosissimo, invece, per l'Arezzo dell'ex Christian Bucchi, che a Napoli conquistò una promozione dalla B alla A nel 2007.

Toscani in vantaggio all'11 con Cerri, che di testa batte un non incolpevole Meret su cross di Sala. Raddoppio al 56' con Gilli, dopo una parata di Milinkovic-Savic su Cianci sugli sviluppi di un angolo. Vergara si guadagna un rigore e Politano lo trasforma con il brivido, ribadendo la palla in rete dopo la respinta del portiere Serban. Ma nel finale è Mawuli a chiudere clamorosamente i conti.

Ecco dunque che cosa ci ha lasciato l'amichevole tra Napoli e Arezzo e come potrebbe influenzare le prossime settimane azzurre.


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  • IL MODULO SCELTO DA ALLEGRI

    Per quanto riguarda il modulo, tutto come prevedibile: Allegri ha intrapreso la strada del 4-3-3, riponendo dunque in soffitta il 3-5-2 utilizzato lo scorso anno sulla panchina del Milan.

    L'ex allenatore rossonero ha cambiato tutta la squadra tra il primo e secondo tempo. A non essere cambiato, appunto, è proprio il sistema tattico: gli azzurri hanno iniziato con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti e così hanno concluso la partita.

    "Il calcio è bello perché è opinabile - diceva Allegri la scorsa settimana il giorno della presentazione - È lo sport più bello al mondo perché è imprevedibile. Per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco, ho a disposizione una rosa importante, ho la fortuna di avere dei giocatori che possono giocare con un modulo e con un altro. L'importante è il lavoro e la predisposizione al sacrificio ed eredito una squadra che credo abbia tutte queste caratteristiche".

    E poi: "Il modulo come detto potrà cambiare. Poi è chiaro che se avrò molti esterni a disposizione sicuramente giocheremo con un modulo con degli esterni".

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  • PRISCO PROMETTE, VERGARA E ALISSON SANTOS GIÀ IN PALLA

    Bene il baby Vincenzo Prisco, classe 2008: è ancora minorenne, compirà 18 anni solamente ad agosto, ma Allegri non si è fatto problemi a lanciarlo in mezzo al campo. E il baby regista se l'è cavata bene, tanto che uno dei migliori del Napoli nel primo tempo, se non è il migliore, è stato proprio lui.

    Anche Antonio Vergara sembrava dovesse partire dal primo minuto, ma Allegri lo ha inserito solo dopo l'intervallo. E il mancino, che si prepara a rinnovare il contratto fino al 2031, si è dimostrato subito in palla e desideroso di recuperare dall'infortunio che ne ha penalizzato l'ultima parte dello scorso campionato. È stato lui a guadagnarsi il rigore dell'1-2, poi trasformato da Politano sulla ribattuta.

    Discretamente in palla anche Alisson Santos, pure vicino al goal su punizione. Non è una novità: già con Conte il brasiliano aveva dato una bella svolta alla seconda parte della stagione, non facendo avvertire l'assenza di Neres. Il nuovo Napoli di Allegri ripartirà giocoforza da lui.

    Applausi anche per Emanuele Rao, altro elemento di prospettiva, appena tornato dal Bari: ottimo un numero sulla fascia nel finale, in un'azione che successivamente ha portato Lucca a colpire il palo sfiorando il 2-2.

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  • LA SORPRESA LINDSTROM

    A sorpresa, è comparso nell'undici titolare partenopeo Jesper Lindstrom. Ovvero uno dei grandi abbagli di mercato presi dal Napoli nelle ultime stagioni.

    Allegri ha schierato nella posizione di mezzala l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte, dandogli fiducia. Fiducia che quest'ultimo, piuttosto opaco, non ha ripagato nel migliore dei modi. Il fatto che l'ex allenatore rossonero lo abbia rispolverato, in ogni caso, è significativo di quel che potrebbe accadere a breve.

    Dopo aver faticato nell'anno di Garcia, Mazzarri e Calzona, Lindstrom è stato messo da parte da Conte. Ma dopo due prestiti a Everton e Wolfsburg è tornato alla base. E ora pare che una nuova partenza non sia così scontata.

    Secondo Sky Sport, il Napoli sta infatti pensando di tenerlo in rosa in vista della propria stagione. E proprio nel ruolo in cui lo ha schierato Allegri contro l'Arezzo: quello di mezzala, come alternativa a McTominay ma anche ad Anguissa.

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  • IN DIFESA (E IN PORTA?) SERVONO RINFORZI

    Si sapeva anche questo, ma la partita contro l'Arezzo lo ha ribadito: servono rinforzi in difesa. E non solo perché il Napoli ha preso due goal da una formazione neopromossa in Serie B.

    La prima rete degli amaranto, firmata da un colpo di testa di Cerri, è arrivata da una disattenzione della coppia titolare Rrahmani-Rafa Marin su un cross di Sala. In occasione dello 0-2, Cianci si è ritrovato libero all'altezza del dischetto e Gilli ha raddoppiato dopo che Milinkovic-Savic aveva messo una pezza.

    Nella difesa Allegri ha cambiato Rrahmani e Marin inserendo al loro posto Marianucci e lo stesso Obaretin, il che fotografa piuttosto bene la situazione del reparto: Juan Jesus se n'è andato per fine contratto, mentre Buongiorno è stato appena operato a un ginocchio e tornerà solo a campionato ampiamente iniziato. L'1-3 di Mawuli, peraltro, è stato propiziato da un errore proprio di Obaretin.

    E in porta? Se ne parla da tempo anche qui, ma con minore frequenza. Contro l'Arezzo Allegri ha ruotato i tre portieri, regalando 30 minuti a testa a Meret, Milinkovic-Savic e Contini. Ma lo stesso Meret non ha fatto benissimo sull'incornata dello 0-1 di Cerri, prendendo un goal evitabile.

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  • IL TABELLINO DI NAPOLI-AREZZO

    NAPOLI-AREZZO 1-3

    Marcatori: 11' Cerri (A), 56' Gilli (A), 60' Politano (N), 89' Mawuli (A)

    NAPOLI (4-3-3): Meret (30' Milinkovic-Savic, 61' Contini); Di Lorenzo (46' Mazzocchi), Rrahmani (46' Marianucci), Rafa Marin (46' Obaretin), Gutierrez (46' Spinazzola); Anguissa (46' Vergara), Prisco (46' Lobotka), Lindstrom (46' Folorunsho); Giovane (46' Politano), Hojlund (46' Lucca), Alisson Santos (46' Rao). All. Allegri

    AREZZO (4-3-3): Seculin; Martinez Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli. All. Bucchi

    Arbitro: Mazzer

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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