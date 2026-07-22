Cosa ha detto Napoli-Arezzo 1-3: il modulo scelto da Allegri, la sorpresa Prisco, la fiducia a Lindstrom, la necessità di un nuovo difensore

Per quanto riguarda il modulo, tutto come prevedibile: Allegri ha intrapreso la strada del 4-3-3, riponendo dunque in soffitta il 3-5-2 utilizzato lo scorso anno sulla panchina del Milan.

L'ex allenatore rossonero ha cambiato tutta la squadra tra il primo e secondo tempo. A non essere cambiato, appunto, è proprio il sistema tattico: gli azzurri hanno iniziato con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti e così hanno concluso la partita.

"Il calcio è bello perché è opinabile - diceva Allegri la scorsa settimana il giorno della presentazione - È lo sport più bello al mondo perché è imprevedibile. Per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco, ho a disposizione una rosa importante, ho la fortuna di avere dei giocatori che possono giocare con un modulo e con un altro. L'importante è il lavoro e la predisposizione al sacrificio ed eredito una squadra che credo abbia tutte queste caratteristiche".

E poi: "Il modulo come detto potrà cambiare. Poi è chiaro che se avrò molti esterni a disposizione sicuramente giocheremo con un modulo con degli esterni".