Cosa ha detto Napoli-Arezzo 1-3: il modulo scelto da Allegri, la sorpresa Prisco, la fiducia a Lindstrom, la necessità di un nuovo difensore

Il Napoli di Massimiliano Allegri è partito col piede sbagliato. Perché sì, sarà calcio di luglio, ma intanto perdere 3-1 la prima amichevole contro una neopromossa dalla Serie C alla Serie B come l'Arezzo non è di buonissimo auspicio.
E invece, sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis ma anche del direttore sportivo Giovanni Manna, gli azzurri sono usciti dal campo con una sconfitta all'esordio del nuovo allenatore. Risultato prestigiosissimo, invece, per l'Arezzo dell'ex Christian Bucchi, che a Napoli conquistò una promozione dalla B alla A nel 2007.
Toscani in vantaggio all'11 con Cerri, che di testa batte un non incolpevole Meret su cross di Sala. Raddoppio al 56' con Gilli, dopo una parata di Milinkovic-Savic su Cianci sugli sviluppi di un angolo. Vergara si guadagna un rigore e Politano lo trasforma con il brivido, ribadendo la palla in rete dopo la respinta del portiere Serban. Ma nel finale è Mawuli a chiudere clamorosamente i conti.
Ecco dunque che cosa ci ha lasciato l'amichevole tra Napoli e Arezzo e come potrebbe influenzare le prossime settimane azzurre.
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