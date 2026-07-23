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Maldini Guardiola AncelottiGOAL
Lelio Donato

Cosa ha detto Maldini sul nuovo CT dell'Italia: Guardiola, Ancelotti, il piano-B e la chiamata alle armi

Italia

Paolo Maldini ha chiarito il metodo scelto per cercare il nuovo Ct dell'Italia rivelando di avere contattato anche Carlo Ancelotti, che è ancora impegnato col Brasile: "Siamo partiti dai migliori al mondo".

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La FIGC prosegue nella ricerca del nuovo Ct, in attesa soprattutto della risposta definitiva da parte di Guardiola.

Malagò, Maldini e Leonardo nella giornata di giovedì 23 luglio hanno partecipato all'Assemblea della Lega Serie A. E al termine hanno incontrato i giornalisti.

In questa occasione sono stati Maldini e Leonardo a spiegare il loro metodo per la scelta del commissario tecnico azzurro.


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Un metodo che li ha portati a contattare vari profili, partendo da quelli che Maldini ha definito "i migliori al mondo".



  • MALDINI E LA CONFESSIONE SU ANCELOTTI

    "Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità generale. L'ideale sarebbe nominare il Ct entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C'è fretta ma dentro di noi nemmeno tanta" ha chiarito Maldini.

    Ancelotti è legato al Brasile fino al 30 giugno 2030 ed è stato confermato alla guida della Seleçao nonostante la prematura eliminazione dai Mondiali.

    La FIGC resta invece in attesa di una risposta da Guardiola, che pare orientato a rifiutare l'offerta per prendersi una pausa dal calcio dopo tredici anni intensi tra Bayern Monaco e Manchester City.

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  • LA CHIAMATA ALLE ARMI

    Maldini ha poi spiegato perché abbia deciso di accettare la chiamata dell'Italia, diventando presidente e direttore tecnico del Club Italia.

    "Sento grande responsabilità e pressione, qui c'è un progetto ambizioso.È una chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutti di partecipare al rinnovamento. Questo è stato importante per la scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò. Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo, tra noi c'è totale condivisione di valori e stima. La Serie A, nell'incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi. La mia figura prima non esisteva" ha dichiarato Maldini.

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  • COSA HA DETTO LEONARDO SUL PIANO-B

    Leonardo, advisor della FIGC, sulla scelta del nuovo Ct ha chiarito: "Vogliamo farlo quanto prima ma definire bene quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, si parla di piani A B C e abbiamo le idee chiare anche su quello. C’è da costruire un’idea, io e Paolo siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni. A lui è arrivata questa proposta molto forte, con il passare dei giorni è diventato il suo sogno e quindi anche il mio. La nostra complicità e l’amicizia sono ingredienti che potremo trasmettere, c’è bisogno di energia positiva in un momento così. Vogliamo creare un movimento che coinvolge tutti altrimenti non riusciremo a uscire". 

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  • LE PAROLE DI MALAGÒ

    Giovanni Malagò ha invece parlato della scelta di affidarsi a Maldini e Leonardo per ricostruire la Nazionale:

    "Ai presidenti di A ho dato un aneddoto: con Maldini e Leo i soldi non sono mai stati un problema. E non hanno fatto nessuna richiesta sui premi e sui bonus, perché loro sono vincenti. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo, ci ho messo due settimane per convincerli. Il Ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente”

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