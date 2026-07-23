Cosa ha detto Maldini sul nuovo CT dell'Italia: Guardiola, Ancelotti, il piano-B e la chiamata alle armi

La FIGC prosegue nella ricerca del nuovo Ct, in attesa soprattutto della risposta definitiva da parte di Guardiola.
Malagò, Maldini e Leonardo nella giornata di giovedì 23 luglio hanno partecipato all'Assemblea della Lega Serie A. E al termine hanno incontrato i giornalisti.
In questa occasione sono stati Maldini e Leonardo a spiegare il loro metodo per la scelta del commissario tecnico azzurro.
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Un metodo che li ha portati a contattare vari profili, partendo da quelli che Maldini ha definito "i migliori al mondo".