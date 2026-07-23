Cosa ha detto Maldini sul nuovo CT dell'Italia: Guardiola, Ancelotti, il piano-B e la chiamata alle armi

Giovanni Malagò ha invece parlato della scelta di affidarsi a Maldini e Leonardo per ricostruire la Nazionale:

"Ai presidenti di A ho dato un aneddoto: con Maldini e Leo i soldi non sono mai stati un problema. E non hanno fatto nessuna richiesta sui premi e sui bonus, perché loro sono vincenti. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo, ci ho messo due settimane per convincerli. Il Ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente”