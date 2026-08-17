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Redazione Goal

Cosa ha detto John Elkann: il rapporto con Spalletti, la scelta di Carnevali e gli obiettivi della Juventus

Serie A
Juventus
L. Spalletti

L'ad di Exor e proprietario della Juventus ha spiegato il progetto attorno al club.

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L'amichevole interna fra Juventus e Juventus Next Gen (una volta disputata a Villar Perosa e oggi all'Allianz Stadium) è durata soltanto un tempo con la canonica invasione di campo arrivata poco prima del fischio d'inizio della seconda frazione.

In un clima di festa ai microfoni di Sky Sport si è presentato John Elkann, erede della famiglia Agnelli, ad di Exor e proprietario del club bianconero. Importante l'input dato dal patron sul futuro perché, nonostante un clima di ricostruzione, l'obiettivo primario della Juventus deve rimanere quello di vincere!

  • CON SPALLETTI GRAN RAPPORTO

    "Il rapporto che ho con Spalletti è un rapporto forte e l'esperienza di poter guardare la partita accanto a lui in panchina non potevo davvero rifiutarla. Mi è piacuto molto, anche perchè ho potuto sentire in prima persona i suoi pensieri nel corso del match, oltre al fatto che dalla panchina si ha una visuale del gioco del tutto particolare".

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  • LA SCELTA DI CARNEVALI

    "Giovanni è un grande professionista che conosce benissimo il calcio italiano, in questo momento la Juventus sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall'Italia e rispettare quella che è l'identità del club, un'identità che si sposa molto bene con le capacità di Giovanni Carnevali e con le sue ambizioni, che sono le stesse del club ovvero quelle di perseguire la vittoria"

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  • TORNARE A VINCERE

    "Bisogna iniziare a vincere, perché vincendo arrivano risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest'anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione, ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l'obiettivo di riportare questo club al vertice".

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