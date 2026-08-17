Cosa ha detto John Elkann: il rapporto con Spalletti, la scelta di Carnevali e gli obiettivi della Juventus

L'amichevole interna fra Juventus e Juventus Next Gen (una volta disputata a Villar Perosa e oggi all'Allianz Stadium) è durata soltanto un tempo con la canonica invasione di campo arrivata poco prima del fischio d'inizio della seconda frazione.
In un clima di festa ai microfoni di Sky Sport si è presentato John Elkann, erede della famiglia Agnelli, ad di Exor e proprietario del club bianconero. Importante l'input dato dal patron sul futuro perché, nonostante un clima di ricostruzione, l'obiettivo primario della Juventus deve rimanere quello di vincere!