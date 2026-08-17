Cosa ha detto John Elkann: il rapporto con Spalletti, la scelta di Carnevali e gli obiettivi della Juventus

"Bisogna iniziare a vincere, perché vincendo arrivano risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest'anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione, ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l'obiettivo di riportare questo club al vertice".