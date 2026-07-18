Cosa ha detto Gasperini nella prima conferenza della stagione: Celik, Soulé, Pellegrini e gli obiettivi di mercato della Roma

Gasperini ha ribadito di voler due giocatori nuovi sugli esterni: "Noi abbiamo Soulé e Dybala come esterni. Mi aspetto due giocatori davanti. Soulé al centro del mercato? Io li vedo tutti al centro del mercato... Ci sono mille giocatori in entrata e uscita. Alcune situazioni sono dovute anche ai procuratori. Poi conta se ci sono offerte vere. Intanto il giocatore è bello disponibile come sempre anche se si è presentato con qualche chilo di troppo, ma sta lavorando bene".

L'allenatore ha poi spiegato perché non è arrivato Greenwood e ha escluso anche l'acquisto di Summerville: "Se sono profili adatti alle risorse della Roma? Evidentemente no, ma per scelta e non per le disponibilità della società.Si è deciso di stabilire un tetto per gli ingaggi e mi sembra giusto:non è bello per chi è arrivato in Champions vedersi subito superare da uno appena arrivato. In più, fa anche comodo alla società. Se non si riesce a sottostare ai parametri, meglio andare su altri profili".