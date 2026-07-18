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AS Roma v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Cosa ha detto Gasperini nella prima conferenza della stagione: Celik, Soulé, Pellegrini e gli obiettivi di mercato della Roma

Serie A
Roma

Il tecnico giallorosso ha presentato la nuova stagione nella prima conferenza stampa, cosa ha detto Gasperini sul mercato della Roma.

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C'era grande attesa per la prima conferenza stagionale di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico della Roma non ha ancora ottenuto i rinforzi sul mercato e ha visto partire Celik, che ha preferito trasferirsi alla Juventus piuttosto che rinnovare con i giallorossi.

Gasperini ha ovviamente affrontato anche questo argomento rispondendo alle domande dei giornalisti. E ha spiegato cosa si aspetta nelle prossime settimane.

  • DUE COLPI IN ATTACCO E LA SITUAZIONE DI SOULE

    Gasperini ha ribadito di voler due giocatori nuovi sugli esterni: "Noi abbiamo Soulé e Dybala come esterni. Mi aspetto due giocatori davanti. Soulé al centro del mercato? Io li vedo tutti al centro del mercato... Ci sono mille giocatori in entrata e uscita. Alcune situazioni sono dovute anche ai procuratori. Poi conta se ci sono offerte vere. Intanto il giocatore è bello disponibile come sempre anche se si è presentato con qualche chilo di troppo, ma sta lavorando bene".

    L'allenatore ha poi spiegato perché non è arrivato Greenwood e ha escluso anche l'acquisto di Summerville: "Se sono profili adatti alle risorse della Roma? Evidentemente no, ma per scelta e non per le disponibilità della società.Si è deciso di stabilire un tetto per gli ingaggi e mi sembra giusto:non è bello per chi è arrivato in Champions vedersi subito superare da uno appena arrivato. In più, fa anche comodo alla società. Se non si riesce a sottostare ai parametri, meglio andare su altri profili".

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  • IL CASO CELIK

    Nessun dramma per il mancato rinnovo di Celik che è finito alla Juventus.

    "La Roma è una società lenta nel chiudere le operazioni di mercato? Probabilmente è così ma a volte sei un motore a scoppio poi diesel. Ma nella durata il motore diesel viaggia. Celik era in scadenza... in generale dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono veloci. Ora Ryan Friedkin ci aiuterà ad accelerare. Questo è un anno un po' particolare, ci sono i Mondiali di mezzo, a giugno è arrivato D'Amico, ma adesso iniziamo a muoverci. Ringrazio Celik per quello che ha fatto l'anno scorso ma calcisticamente io sono convinto che ci rinforzeremo e saremo anche meglio" ha assicurato Gasperini.

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  • IL RAPPORTO CON D'AMICO

    L'allenatore giallorosso sembra comunque più tranquillo dopo l'arrivo di Tony D'Amico in dirigenza.

    "Il rapporto con D'Amico è costante e la comunicazione è continua, nel rispetto del suo ruolo perché è lui che manda avanti il mercato. Quando si è a conoscenza dei problemi di uno o dell'altro lavori in modo più agevole" ha detto Gasperini.

    Che poi sul mercato ha ribadito cosa si aspetta: "I famosi tre o quattro colpi di qualità nella rosa che ha finito il campionato, al netto dei giocatori in prestito. Poi se va via uno devi rimpiazzarlo altrimenti rimaniamo scoperti in quel ruolo".

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  • PELLEGRINI RINNOVA?

    Gasperini si è detto fiducioso sul rinnovo di Pellegrini dopo quelli di Mancini e Cristante nonostante le voci di un inserimento della Juventus.

    "Mancini e Cristante erano nei programmi. Pellegrini è un'altra cosa che mi auguro. Sappiamo tutti che ora non può allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio. Per questo i tempi sono più lunghi. Mi auguro che al più presto possa recuperare e poi raggiungere l'accordo" ha detto l'allenatore della Roma.

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  • LE CESSIONI

    Infine ecco la risposta sulla possibile cessione di un big per sistemare il bilancio: "Su questi temi, da giugno dell'anno scorso a oggi c'è stato sempre un cambiamento di previsioni. Anche per la società. Cambiano i numeri di volta in volta e ti devi adattare. La speranza è di definire definitivamente questa questione, ma in pochi mesi non è facile rimediare a quanto fatto per anni. Sarà difficile, ma faremo di tutto per risolvere questo problema e permettere alla società di essere più libera negli investimenti.Il lavoro è arduo, ma non impedisce di fare entrate".

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