Cosa ha detto Chivu prima di Real Madrid-Inter: dal rapporto con Mourinho all'obiettivo Champions League

Il tecnico però non ha rinunciato a rispondere allo stesso Mourinho, che aveva definito una sorpresa il fatto che in questi anni l'Inter non abbia vinto la Champions.

"Bisognerebbe chiedergli se lui sarebbe stato felice dell'Inter campione d'Europa. L'Inter è arrivata in questa situazione grazie alle idee e al lavoro. Ma la Champions è bastarda, serve anche un po' di fortuna, grazie al lavoro siamo in una situazione in cui ci sono persone che pensano che possiamo farcela. Noi vogliamo solo essere competitivi" ha spiegato Chivu.