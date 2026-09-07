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Lelio Donato

Cosa ha detto Chivu prima di Real Madrid-Inter: dal rapporto con Mourinho all'obiettivo Champions League

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Real Madrid

L'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions League contro il Real Madrid, affrontando vari temi: cosa ha detto Chivu.

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Vigilia importante per l'Inter che torna in Champions League e lo fa al 'Santiago Bernabeu'.

L'avversario è infatti il Real Madrid, sulla cui panchina è tornato il grande ex Josè Mourinho, mentre in campo ci sarà Denzel Dumfries.

Cristian Chivu nella tradizione conferenza ha affrontato vari temi tra cui proprio il rapporto con lo Special One, suo allenatore ai tempi del Triplete.

  • IL RAPPORTO CON MOURINHO

    Chivu ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho, chiudendo ogni possibile polemica sul nascere.

    "Per me è una persona specialeche ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, mi ha aiutato in un momento difficile della mia vita e non lo scorderò mai e abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme. Il Bernabeu adesso è ancora più bello, più moderno, ci fa piacere poter giocare una partita qui" ha dichiarato Chivu.

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  • LA RISPOSTA

    Il tecnico però non ha rinunciato a rispondere allo stesso Mourinho, che aveva definito una sorpresa il fatto che in questi anni l'Inter non abbia vinto la Champions.

    "Bisognerebbe chiedergli se lui sarebbe stato felice dell'Inter campione d'Europa. L'Inter è arrivata in questa situazione grazie alle idee e al lavoro. Ma la Champions è bastarda, serve anche un po' di fortuna, grazie al lavoro siamo in una situazione in cui ci sono persone che pensano che possiamo farcela. Noi vogliamo solo essere competitivi" ha spiegato Chivu.

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  • L'OBIETTIVO CHAMPIONS

    "Abbiamo l'obbligo di scrivere pagine importanti per la storia dell'Inter. Gli standard raggiunti da questa società sono importanti, abbiamo l'obbligo di continuare. L'Inter ha fatto una finale di Europa League, due finali di Champions. Le ha perse ma non è mai facile raggiungere questi livelli. Vogliamo scrivere nuove pagine importanti" ha detto Chivu riguardo il cammino dei nerazzurri in Europa.

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  • CHI GIOCA CONTRO IL REAL MADRID

    Nessuna indicazione di formazione invece da parte di Chivu, che non si è sbilanciato sulle scelte contro il Real Madrid: "Arrivato il momento di Stones e Jones? Non è importante chi parte, sono importanti 16 giocatori. E la testimonianza è quello accaduto in queste prime tre giornate con i cambi. E lo abbiamo visto anche contro il Napoli quanto sono importanti i giocatori che subentrano, soprattutto quando hai una rosa competitiva".

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