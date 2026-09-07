Cosa ha detto Chivu prima di Real Madrid-Inter: dal rapporto con Mourinho all'obiettivo Champions League

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Vigilia importante per l'Inter che torna in Champions League e lo fa al 'Santiago Bernabeu'.
L'avversario è infatti il Real Madrid, sulla cui panchina è tornato il grande ex Josè Mourinho, mentre in campo ci sarà Denzel Dumfries.
Cristian Chivu nella tradizione conferenza ha affrontato vari temi tra cui proprio il rapporto con lo Special One, suo allenatore ai tempi del Triplete.