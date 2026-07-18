Cosa ha detto Basilea-Juventus: il solito SOS attacco, ricedere Arthur sarà un problema, Perin dà garanzie, Oboavwoduo e Licina promettenti

Si è fatto male Jeff Ekhator, e questa è la notizia più negativa del pomeriggio. La partita dell'ex attaccante del Genoa è durata meno di mezz'ora, prima di un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo e il posto a Openda.

Proprio il belga si è fatto notare al tiro in un paio di occasioni, ha fatto espellere il portiere svizzero Salvi, ma nella stessa azione aveva toccato il pallone con una mano nella propria area: se ci fosse stato il VAR...

In generale, manca almeno una punta e va piazzato almeno Openda, e questo lo sanno anche i muri. Con la metà di luglio già scollinata, l'unico volto nuovo là davanti è proprio Ekhator. Che però si è già infortunato alla prima partita. Un pessimo segnale.