Cosa ha detto Basilea-Juventus: il solito SOS attacco, ricedere Arthur sarà un problema, Perin dà garanzie, Oboavwoduo e Licina promettenti

La prima amichevole del precampionato della Juventus è andata in archivio. E non ha visto né vincitori, né tantomeno vinti. Consentendo se non altro ai bianconeri di uscire dal campo imbattuti contro un avversario più avanti nella preparazione.
La Juve, peraltro, avrebbe anche meritato di prendersi qualcosa in più contro il Basilea. Anche se alla fine è stata degli svizzeri l'occasione più clamorosa della partita, con quel rigore di Otole che Perin, entrato all'intervallo al posto di Di Gregorio, è riuscito a sventare.
Cose buone, cose meno buone: questo ha detto e ha lasciato Basilea-Juventus. In attesa che la rosa di Luciano Spalletti venga rimodellata dal mercato, ma anche della seconda amichevole, in programma sabato prossimo contro lo Standard Liegi.
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