Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si avvicina al suo esordio nel campionato 2026/2027 contro il Genoa e per il tecnico livornese è tempo di fornire le prime risposte nella tradizionale conferenza stampa della giornata. Ecco le parole rilasciate dall'allenatore della formazione azzurra in vista del debutto in questa Serie A alle porte.
Allegri in conferenza stampa frena l'Inter: "Favorita per lo Scudetto, ma ci sono altre 7 squadre tra cui Napoli, Juventus e Milan"
HO UNA SQUADRA FORTE
"L'emozione c'è sempre, inizia un nuovo anno, in una piazza importante, passionale, c'è sempre curiosità alla prima giornata. Sono da un mese con la squadra e c'è grande curiosità. di capire cosa faremo capaci di fare, una gara molto difficile, contro una squadra che in casa fa ottime gare sul piano agonistico e tecnico. Servirà una partita seria. La sensazione che ho avuto è che questa squadra ha giocatori disponibili al lavoro, una rosa forte ed ho ereditato una squadra pronta, ben allenata da Conte, è un buon vantaggio, hanno caratteristiche miscelate bene, possiamo giocare con vari sistemi anche durante la partita, le caratteristiche mi dicono questo".
LA POSIZIONE DI DE BRUYNE
Sulle condizioni fisiche di Kevin de Bruyne e sul suo ruolo in campo: "E' arrivato in ritardo ma è già in una buona condizione, non credevo che dopo 10 giorni fosse già a questo livello. Dove può giocare... I grandi giocatori possono giocare ovunque, sanno giocare ovunque, riescono a trovare la posizione migliore".
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COSA SUCCEDE SUL MERCATO
Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così invece sulle possibili prossime mosse sul calciomercato: "La rosa è ottima, la società è vigile sul mercato, in questo momento però abbiamo giocatori molto bravi ed a volte si pensa che alcuni siano meno forti di quelli fuori ma invece dobbiamo dare molto valore a chi è già qui. Favasuli l'ho trovato bene, è giovane, è venuto con grande entusiasmo, Badiashile per ora non c'è ancora notizia di un tesseramento e quindi alla prossima darò un giudizio migliore, avrò una settimana per vederlo. Era qui? Sì, ma non si è allenato".
LUCCA E LANG
A proposito di Lorenzo Lucca e Noa Lang, giocatori che potrebbero ancora trovare una nuova sistemazione – e in quel caso il Napoli andrebbe ad acquistare un altro attaccante – Massimiliano Allegri ha risposto in questo modo: "Lucca è stato un investimento importante della società, ha fatto due gol in amichevole e può crescere ancora. Lang ha caratteristiche diverse, è un esterno, ma per quello che ho visto io è un buon giocatore, ha buone qualità tecniche ma tutti dobbiamo avere l'ambizione di migliorare tutti i giorni nell'allenamento. Sono anche giovani, non hanno certo 500 partite sulle spalle e possono migliorare, bisogna dargli fiducia e serve entusiasmo".
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GRIGLIA SCUDETTO
Infine, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di quelle che sono ad oggi le previsioni in vista del campionato: "Non parliamo di favorite, ma l'Inter ha lo Scudetto sul petto e quindi parte favorita come logico, ma quest'anno secondo me sarà un campionato avvincente, curioso, con 7 squadre, 8 con l'Inter... Napoli, Inter, Juventus, Milan, Como, Roma, Fiorentina e Atalanta che comunque daranno vita ad un bel campionato per le prime posizioni".
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