Allegri in conferenza stampa frena l'Inter: "Favorita per lo Scudetto, ma ci sono altre 7 squadre tra cui Napoli, Juventus e Milan"

A proposito di Lorenzo Lucca e Noa Lang, giocatori che potrebbero ancora trovare una nuova sistemazione – e in quel caso il Napoli andrebbe ad acquistare un altro attaccante – Massimiliano Allegri ha risposto in questo modo: "Lucca è stato un investimento importante della società, ha fatto due gol in amichevole e può crescere ancora. Lang ha caratteristiche diverse, è un esterno, ma per quello che ho visto io è un buon giocatore, ha buone qualità tecniche ma tutti dobbiamo avere l'ambizione di migliorare tutti i giorni nell'allenamento. Sono anche giovani, non hanno certo 500 partite sulle spalle e possono migliorare, bisogna dargli fiducia e serve entusiasmo".