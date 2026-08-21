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Allegri NapoliGetty Images
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Allegri in conferenza stampa frena l'Inter: "Favorita per lo Scudetto, ma ci sono altre 7 squadre tra cui Napoli, Juventus e Milan"

Serie A
Napoli
M. Allegri
K. De Bruyne

Il tecnico livornese non si sbilancia sul mercato e parla della posizione in campo di De Bruyne.

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Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si avvicina al suo esordio nel campionato 2026/2027 contro il Genoa e per il tecnico livornese è tempo di fornire le prime risposte nella tradizionale conferenza stampa della giornata. Ecco le parole rilasciate dall'allenatore della formazione azzurra in vista del debutto in questa Serie A alle porte.

  • HO UNA SQUADRA FORTE

    "L'emozione c'è sempre, inizia un nuovo anno, in una piazza importante, passionale, c'è sempre curiosità alla prima giornata. Sono da un mese con la squadra e c'è grande curiosità. di capire cosa faremo capaci di fare, una gara molto difficile, contro una squadra che in casa fa ottime gare sul piano agonistico e tecnico. Servirà una partita seria. La sensazione che ho avuto è che questa squadra ha giocatori disponibili al lavoro, una rosa forte ed ho ereditato una squadra pronta, ben allenata da Conte, è un buon vantaggio, hanno caratteristiche miscelate bene, possiamo giocare con vari sistemi anche durante la partita, le caratteristiche mi dicono questo".  

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  • LA POSIZIONE DI DE BRUYNE

    Sulle condizioni fisiche di Kevin de Bruyne e sul suo ruolo in campo: "E' arrivato in ritardo ma è già in una buona condizione, non credevo che dopo 10 giorni fosse già a questo livello. Dove può giocare... I grandi giocatori possono giocare ovunque, sanno giocare ovunque, riescono a trovare la posizione migliore".

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  • COSA SUCCEDE SUL MERCATO

    Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così invece sulle possibili prossime mosse sul calciomercato: "La rosa è ottima, la società è vigile sul mercato, in questo momento però abbiamo giocatori molto bravi ed a volte si pensa che alcuni siano meno forti di quelli fuori ma invece dobbiamo dare molto valore a chi è già qui. Favasuli l'ho trovato bene, è giovane, è venuto con grande entusiasmo, Badiashile per ora non c'è ancora notizia di un tesseramento e quindi alla prossima darò un giudizio migliore, avrò una settimana per vederlo. Era qui? Sì, ma non si è allenato".

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  • LUCCA E LANG

    A proposito di Lorenzo Lucca e Noa Lang, giocatori che potrebbero ancora trovare una nuova sistemazione – e in quel caso il Napoli andrebbe ad acquistare un altro attaccante – Massimiliano Allegri ha risposto in questo modo: "Lucca è stato un investimento importante della società, ha fatto due gol in amichevole e può crescere ancora. Lang ha caratteristiche diverse, è un esterno, ma per quello che ho visto io è un buon giocatore, ha buone qualità tecniche ma tutti dobbiamo avere l'ambizione di migliorare tutti i giorni nell'allenamento. Sono anche giovani, non hanno certo 500 partite sulle spalle e possono migliorare, bisogna dargli fiducia e serve entusiasmo".

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  • GRIGLIA SCUDETTO

    Infine, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di quelle che sono ad oggi le previsioni in vista del campionato: "Non parliamo di favorite, ma l'Inter ha lo Scudetto sul petto e quindi parte favorita come logico, ma quest'anno secondo me sarà un campionato avvincente, curioso, con 7 squadre, 8 con l'Inter... Napoli, Inter, Juventus, Milan, Como, Roma, Fiorentina e Atalanta che comunque daranno vita ad un bel campionato per le prime posizioni".

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