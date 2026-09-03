Cosa fare al Fantacalcio con Yildiz dopo l'infortunio: prenderlo, tenerlo, svincolarlo, tutti i consigli

Uno dei pezzi pregiati del Fantacalcio, Kenan Yildiz, salterà praticamente tutta la prima parte di stagione per infortunio.
Con l'operazione lo stop sarà lungo, al punto da interrogarsi come gestire in vista dell'asta il numero 10 della Juventus.
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Uno dei pezzi pregiati del Fantacalcio, Kenan Yildiz, salterà praticamente tutta la prima parte di stagione per infortunio.
Con l'operazione lo stop sarà lungo, al punto da interrogarsi come gestire in vista dell'asta il numero 10 della Juventus.
L'attaccante della Juventus dovrebbe tornare in campo solo tre mesi dopo l'intervento, dunque a fine novembre o inizio dicembre.
Kenan Yildiz durante la convalescenza salterà ovviamente molte partite sia di campionato che di Europa League.
Il turco in particolare non ci sarà contro Milan, Sassuolo, NEC, Atalanta, Cagliari, Celta Vigo, Lazio, Rennes, Lecce, Genoa, Napoli, AZ, Fiorentina e Venezia.
L'obiettivo di Yildiz è quello di rientrare a fine novembre tra le gare contro Omonia e Como, anche se non è escluso che il ritorno in campo possa slittare a inizio dicembre, dalla 14a giornata in poi.
Perché all'asta, inevitabilmente, verrà pagato di meno. Tre mesi di stop sono tanti.
Se riuscite a costruire un attacco competitivo e tenervi dei crediti residui per Yildiz, permettendovi di poterlo aspettare, allora prenderlo può avere un senso.
Chiaro che molto dipende dal numero di partecipanti, ma un Yildiz low cost da sfruttare nella seconda parte di stagione è approvatissimo.
Questo purché prendere Yildiz non vi precluda l'acquisto di un top o di altri titolari per l'attacco.
Perché comunque è sempre Kenan Yildiz, l'uomo in più della Juventus.
10 goal e 7 assist in 36 partite nella passata stagione, un giocatore da 'doppia doppia' per il Fantacalcio.
E qui ci riallacciamo al discorso di prima: se avete già preso Yildiz all'asta, pagandolo sicuramente bei crediti, ma avete comunque un attacco strutturato e con titolari, allora ha senso tenerlo e aspettare anche 3 mesi.
Stringete i denti e sfruttate gli altri attaccanti che avete, perché comunque alla lunga un Yildiz fa la differenza averlo in rosa.
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La prima valutazione da fare è: quanti crediti recupero dal suo svincolo?
Se recuperate tutti crediti, ma anche la metà, allora svincolarlo ha senso, specie se ci sono ancora attaccanti liberi di livello.
Se invece recuperate soltanto il prezzo quotazione o addirittura 1, aspettarlo è la scelta più logica, anche per preservare il grande investimento fatto.
Ecco un esempio di attacco in una lega a 10:
Yildiz, Thuram, Alisson Santos, Piccoli, Romero, Rrahmani
Considerato che Thuram è un top ma quest'anno ha ancor di più la concorrenza di Pio Esposito, che Alisson non è sicuro del posto con Allegri, che Piccoli si alternerà con Dovbyk e Romero e Rrahmani sono due scommesse, svincolare Yildiz può essere la scelta più saggia.
Aspettarlo tre mesi con questo attacco sarebbe un rischio troppo grande.