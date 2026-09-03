Cosa fare al Fantacalcio con Yildiz dopo l'infortunio: prenderlo, tenerlo, svincolarlo, tutti i consigli

Perché comunque è sempre Kenan Yildiz, l'uomo in più della Juventus.

10 goal e 7 assist in 36 partite nella passata stagione, un giocatore da 'doppia doppia' per il Fantacalcio.

E qui ci riallacciamo al discorso di prima: se avete già preso Yildiz all'asta, pagandolo sicuramente bei crediti, ma avete comunque un attacco strutturato e con titolari, allora ha senso tenerlo e aspettare anche 3 mesi.

Stringete i denti e sfruttate gli altri attaccanti che avete, perché comunque alla lunga un Yildiz fa la differenza averlo in rosa.