Cosa fa la Juventus senza Kessié: il jolly McKennie, il mercato agli sgoccioli, i nomi di Pape Sarr, Fofana e Brozovic

Tanto rumore per nulla. Franck Kessié, al termine di settimane in cui il suo nome è stato accostato con frequenza altissima alla Juventus, ha deciso di rifiutare l'offerta bianconera.
E così, mentre l'ivoriano è clamorosamente e ufficialmente tornato all'Atalanta, ecco che la Juve si ritrova punto e a capo. A tre giorni dalla conclusione del mercato estivo, che terminerà martedì 1° settembre.
Cosa farà la Juventus ora che non potrà più avere a disposizione Kessié? Le alternative per i bianconeri con la finestra estiva ormai agli sgoccioli.
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