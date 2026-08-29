Cosa fa la Juventus senza Kessié: il jolly McKennie, il mercato agli sgoccioli, i nomi di Pape Sarr, Fofana e Brozovic

Allo stato attuale delle cose, sono quattro i centrocampisti centrali per Spalletti. Tre di questi sono abili e arruolabili, ovvero Manuel Locatelli, il nuovo titolare Douglas Luiz e Teun Koopmeiners; uno, invece, no.

Ogni riferimento a Khephren Thuram non è puramente casuale. Il francese, proprio come Yildiz potrebbe essere costretto a operarsi: ha da tempo un problema a un ginocchio che non lo sta lasciando in pace. A Frosinone è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto, col Parma non è stato nemmeno convocato.

"Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus - ha ammesso Spalletti in conferenza stampa - Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate".