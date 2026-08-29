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Kessie Fofana Pape SarrGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa fa la Juventus senza Kessié: il jolly McKennie, il mercato agli sgoccioli, i nomi di Pape Sarr, Fofana e Brozovic

Calciomercato
Serie A
Juventus
F. Kessie

Il centrocampista ivoriano ha comunicato il proprio rifiuto e ora è clamorosamente diretto verso un ritorno all'Atalanta: cosa fanno ora i bianconeri?

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Tanto rumore per nulla. Franck Kessié, al termine di settimane in cui il suo nome è stato accostato con frequenza altissima alla Juventus, ha deciso di rifiutare l'offerta bianconera.

E così, mentre l'ivoriano è clamorosamente e ufficialmente tornato all'Atalanta, ecco che la Juve si ritrova punto e a capo. A tre giorni dalla conclusione del mercato estivo, che terminerà martedì 1° settembre.

Cosa farà la Juventus ora che non potrà più avere a disposizione Kessié? Le alternative per i bianconeri con la finestra estiva ormai agli sgoccioli.


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  • I CENTROCAMPISTI DELLA ROSA

    Allo stato attuale delle cose, sono quattro i centrocampisti centrali per Spalletti. Tre di questi sono abili e arruolabili, ovvero Manuel Locatelli, il nuovo titolare Douglas Luiz e Teun Koopmeiners; uno, invece, no.

    Ogni riferimento a Khephren Thuram non è puramente casuale. Il francese, proprio come Yildiz potrebbe essere costretto a operarsi: ha da tempo un problema a un ginocchio che non lo sta lasciando in pace. A Frosinone è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto, col Parma non è stato nemmeno convocato.

    "Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus - ha ammesso Spalletti in conferenza stampa - Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate".

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  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    IL JOLLY MCKENNIE

    Considerando come al termine del mercato, come detto, manchino ormai pochissimi giorni, in questo momento il primo scenario deve portare necessariamente a una soluzione interna.

    Quale soluzione? Il possibile arretramento di Weston McKennie. Giocatore che di fatto nasce proprio come centrocampista, che dalla Juve è stato preso per fare il centrocampista nell'estate del 2020, ma che con il tempo è diventato prezioso praticamente in tutti i ruoli del campo, dalla difesa all'attacco.

    Spalletti ha trovato in McKennie un "falso 10". Un giocatore prezioso tra le linee, in costante movimento, senza però scordarsi di dare equilibrio alla fase difensiva. Gli ottimi numeri della scorsa stagione lo hanno trasformato in un pupillo per l'allenatore.

    McKennie potrà così arretrare la propria posizione per far coppia con un altro elemento del centrocampo, che si tratti di Locatelli o Douglas Luiz. Magari inserendo Alajbegovic al suo posto, come trequartista centrale dietro a un centravanti.

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  • IN LIZZA PAPE SARR

    Come rivelato da Sky Sport, il nome nuovo è quello di Pape Sarr. Classe 2002, centrocampista senegalese, è reduce dal Mondiale disputato con la propria Nazionale nel quale è sceso in campo due volte.

    Sarr gioca nel Tottenham, ma è fuori dai piani di Roberto De Zerbi. Lui stesso ha chiesto di cambiare squadra per poter giocare con maggiore regolarità.

    La Juventus si è messa in contatto con gli Spurs per Sarr: alla fine potrebbe essere lui a riempire il vuoto lasciato da Kessié. Magari in prestito. Il classico acquisto in extremis e a stagione già iniziata.

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  • FOFANA E BROZOVIC GLI ALTRI NOMI

    La coperta, in ogni caso sembra francamente essere corta. Specialmente alla luce dei costanti guai fisici di Thuram. E il fatto che la dirigenza della Juventus e Spalletti abbiano inseguito così a lungo Kessié è un segnale evidente.

    Oltre a Sarr potrebbe così tornare di moda un altro profilo accostato alla Juventus durante l'estate: Youssouf Fofana, in uscita dal Milan dopo essere stato "tagliato" da Amorim e alla ricerca di una nuova squadra. Il centrocampista francese era nel mirino anche di alcuni club di Premier League, ma non si è ancora mosso da Milano.

    Nelle ultime ore è rientrata nei radar anche una vecchia conoscenza della Serie A: quel Marcelo Brozovic che, proprio come Kessié, si ritrova senza squadra dopo aver concluso il contratto con l'Al Nassr.

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