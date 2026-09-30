Perché Cristiano Ronaldo ha lasciato l'allenamento nel ritiro del Portogallo: cosa sta succedendo con Jorge Jesus, rottura totale con CR7

Cristiano Ronaldo è stato regolarmente inserito da Jorge Jesus nella prima lista di convocati come nuovo ct del Portogallo.

E regolarmente è partito da titolare e da capitano nella prima sfida di Nations League contro il Galles, giocando 67 miniuti.

Poi, contro la Norvegia, Jorge Jesus ha deciso di lasciarlo in panchina per tutta la partita (facendolo tra l'altro riscaldare invano) e la reazione di CR7 non è tardata ad arrivare.