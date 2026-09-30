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Marco Trombetta

Perché Cristiano Ronaldo ha lasciato l'allenamento nel ritiro del Portogallo: cosa sta succedendo con Jorge Jesus, rottura totale con CR7

UEFA Nations League A
Danimarca vs Portogallo
Danimarca
Portogallo
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo si è rifiutato ancora di allenarsi con il Portogallo in Danimarca dopo lo scontro con Jorge Jesus e la conferenza stampa del ct.

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Scoppia definitivamente il caso Cristiano Ronaldo in Portogallo.

Dopo i 90 minuti in panchina contro la Norvegia, CR7 e Jorge Jesus sono arrivati al punto di rottura, con Ronaldo che ha addirittura lasciato la seduta di allenamento.

  • LO 'SFREGIO' CONTRO LA NORVEGIA

    Cristiano Ronaldo è stato regolarmente inserito da Jorge Jesus nella prima lista di convocati come nuovo ct del Portogallo.

    E regolarmente è partito da titolare e da capitano nella prima sfida di Nations League contro il Galles, giocando 67 miniuti.

    Poi, contro la Norvegia, Jorge Jesus ha deciso di lasciarlo in panchina per tutta la partita (facendolo tra l'altro riscaldare invano) e la reazione di CR7 non è tardata ad arrivare.

  • RONALDO HA RIFIUTATO DI ALLENARSI

    Come riportato da 'A Bola', Ronaldo sarebbe arrivato allo scontro totale con Jorge Jesus, al punto da rifiutare di allenarsi con i compagni nei tre giorni successivi.

    "No, non è vero - ha smentito Jorge Jesus in conferenza - ha fatto un po' di lavoro in palestra, non è vero che si è rifiutato di allenarsi. Oggi si allenerà, se verrete a guardare la sessione di allenamento lo vedrete in campo".

    Ma in realtà le cose sono andate diversamente...

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  • CR7 ABBANDONA LO STADIO

    Ronaldo, infatti, non solo non si allenerà, ma ha addirittura abbandonato momentaneamente il ritiro del Portogallo in Danimarca, come riportato sempre da 'A Bola'.

    Ha lasciato lo stadio Parken di Copenaghen (dove domani il Portogallo affronterà la Danimarca in Nations League) a bordo di un furgone, mentre i compagni erano già in campo per allenarsi, smentendo così lo stesso Jorge Jesus che lo aveva annunciato in allenamento.

    Una rottura totale che potrebbe mettere la parola fine all'avventura di CR7 con la nazionale portoghese, a meno di chiarimenti futuri col ct sulla sua gestione e sul suo ruolo all'interno della squadra.


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  • VIA ANCHE DEL RITIRO?

    Anche perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Ronaldo sarebbe pronto a lasciare in maniera definitiva il ritiro del Portogallo a bordo di un volo privato.

    Fattore che rischia di rendere la frattura con il ct e la federazione ancora più insanabile.

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