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Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Marco Trombetta

Cosa è successo tra Allegri e De Bruyne: il belga titolare o in panchina contro il Venezia?

Serie A
Napoli

Tensione tra Allegri e De Bruyne durante Villarreal-Napoli: cosa è successo in campo e la decisione sul belga in vista del match contro il Venezia.

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L'idillio del Napoli è durato poco. A pochi giorni dalla convincente vittoria sul Frosinone, con De Bruyne protagonista, proprio il belga è stato al centro della sconfitta in Champions col Villarreal e delle (nuove) tensioni con Allegri.

Ma cosa è accaduto in campo e quali saranno le ripercussioni in vista dei prossimi impegni.

  • IL GESTO DI DE BRUYNE

    L'episodio incriminato avviene intorno alla fine del primo tempo.

    Il Villarreal sta spingendo forte dopo il pareggio, Allegri vuole che sia De Bruyne a prendere per mano il Napoli con l'idea di arretrarlo nuovamente nella posizione occupata col Frosinone ed avvicinare contestualmente McTominay alla porta.

    Così il tecnico azzurro chiama più volte De Bruyne, che inizialmente non si gira e poi, quando lo fa, rivolge un gesto di stizza verso la panchina, secondo la ricostruzione de 'Il Mattino'.

  • IL CHIARIMENTO

    L'atteggiamento di De Bruyne non è piaciuto ad Allegri e ai membri dello staff, anche perché non è il primo. Altre volte il belga si era lamentato ed aveva mostrato insofferenza per gli errori dei compagni.

    Nessun confronto, nessun faccia a faccia, però, soltanto un rapido chiarimento negli spogliatoi al termine della partita. Per Allegri è già acqua passata, ma l'equivoco De Bruyne a questo punto rimane.

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  • I DUBBI SUL RUOLO, DENTRO E FUORI DAL CAMPO

    "Per me lì ci può stare, ma a lui quella posizione non convince", aveva detto Allegri commentando la super prestazione di De Bruyne col Frosinone.

    Con più spazio di manovra e più campo davanti, il belga è sembrato totalmente a suo agio, eppure quel ruolo non lo sente comunque suo e quando le cose vanno male lo evidenzia con atteggiamenti controproducenti come quello contro il Villarreal.

    I dubbi, quindi, rimangono, sia sotto l'aspetto tattico, con la difficoltà di trovare un equilibrio che contempli la valorizzazione contemporanea di De Bruyne e McTominay, sia sotto l'aspetto ambientale, con KDB che dovrebbe essere un leader di questa squadra, ma a volte sembra essere il primo che rema contro o comunque non dimostra quell'attaccamento che i tifosi vorrebbero, come dimostra il mancato rientro anticipato dalla sosta per le nazionali (nonostante fosse squalificato) per andare a Parigi per la Fashion Week.



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  • TITOLARE O NO COL VENEZIA?

    Adesso c'è da capire quale sarà la gestione di Allegri, a cominciare da Venezia.

    L'idea sarebbe stata riproporlo nuovamente al fianco di Lobotka, specie per quanto visto col Frosinone, ma non è escluso a questo punto che possa partire dalla panchina con Gilmour al suo posto.

    Sulla trequarti ci sarebbe infatti ancora McTominay dall'inizio con uno tra Giovane e Lang, considerato l'infortunio di Neres che in Laguna non ci sarà.

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