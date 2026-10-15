Cosa è successo tra Allegri e De Bruyne: il belga titolare o in panchina contro il Venezia?

"Per me lì ci può stare, ma a lui quella posizione non convince", aveva detto Allegri commentando la super prestazione di De Bruyne col Frosinone.
Con più spazio di manovra e più campo davanti, il belga è sembrato totalmente a suo agio, eppure quel ruolo non lo sente comunque suo e quando le cose vanno male lo evidenzia con atteggiamenti controproducenti come quello contro il Villarreal.
I dubbi, quindi, rimangono, sia sotto l'aspetto tattico, con la difficoltà di trovare un equilibrio che contempli la valorizzazione contemporanea di De Bruyne e McTominay, sia sotto l'aspetto ambientale, con KDB che dovrebbe essere un leader di questa squadra, ma a volte sembra essere il primo che rema contro o comunque non dimostra quell'attaccamento che i tifosi vorrebbero, come dimostra il mancato rientro anticipato dalla sosta per le nazionali (nonostante fosse squalificato) per andare a Parigi per la Fashion Week.