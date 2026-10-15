Cosa è successo tra Allegri e De Bruyne: il belga titolare o in panchina contro il Venezia?

L'atteggiamento di De Bruyne non è piaciuto ad Allegri e ai membri dello staff, anche perché non è il primo. Altre volte il belga si era lamentato ed aveva mostrato insofferenza per gli errori dei compagni.

Nessun confronto, nessun faccia a faccia, però, soltanto un rapido chiarimento negli spogliatoi al termine della partita. Per Allegri è già acqua passata, ma l'equivoco De Bruyne a questo punto rimane.