Al triplice fischio di Paraguay-Francia sembrava poter scoppiare il caos: calciatori che si rincorrono, vengono separati. Didier Deschamps porta via i suoi. Potrebbe sembrare semplicemente la reazione istintiva all'eliminazione, ma è stato solo l'ultimo episodio di una vera e propria battaglia.
Perché per tutta la partita i giocatori si sono beccati e confrontati in maniera anche abbastanza accesa, dando vita a momenti di tensione gestiti non in maniera perfetta dall'arbitro, l'uzbeko Ilgiz Tantashev.
Ma cosa è successo in Paraguay-Francia? Proviamo a riassumere tutti gli episodi "critici" della gara degli ottavi di finale dei Mondiali.