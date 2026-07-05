Un altro episodio che sta facendo il giro dei social è quello che è avvenuto appena dopo il fischio finale del direttore di gara: Mbappé esulta in maniera plateale poco vicino a Gill, portiere del Paraguay, che gli offre la mano per congratularsi, salvo essere ignorato dal francese.

Il paraguaiano, allora, con la palla tra le mani decide di lanciarla (in maniera debole, va detto) sulla schiena dell'attaccante del Real Madrid, che continua a ignorarlo.

"Mbappé mi ha fatto inca**are: sono andato da lui per congratularmi, ma si è rifiutato di stringermi la mano", ha affermato Gill.