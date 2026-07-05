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Paraguay France WCGetty
Antonio Torrisi

Cosa è successo in Paraguay-Francia, dal rosso non dato a Galarza alla pallonata di Gill a Mbappé

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Paraguay vs Francia
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Nella partita tra Paraguay e Francia è successo di tutto, anche dopo il fischio finale dell'arbitro, e Ibrahimovic commenta: "Se avessi giocato io avrei preso 4 o 5 cartellini rossi".

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Al triplice fischio di Paraguay-Francia sembrava poter scoppiare il caos: calciatori che si rincorrono, vengono separati. Didier Deschamps porta via i suoi. Potrebbe sembrare semplicemente la reazione istintiva all'eliminazione, ma è stato solo l'ultimo episodio di una vera e propria battaglia.

Perché per tutta la partita i giocatori si sono beccati e confrontati in maniera anche abbastanza accesa, dando vita a momenti di tensione gestiti non in maniera perfetta dall'arbitro, l'uzbeko Ilgiz Tantashev.

Ma cosa è successo in Paraguay-Francia? Proviamo a riassumere tutti gli episodi "critici" della gara degli ottavi di finale dei Mondiali.

  • PARAGUAY-FRANCIA: L'AGGRESSIVITÀ DI GALARZA

    Partiamo da lui, Matias Galarza, uno dei calciatori più aggressivi di tutta la partita tra Paraguay e Francia: per l'intera durata del match, il centrocampista di proprietà del River Plate ha provocato i giocatori della Francia con atteggiamenti sempre al limite. E a volte oltre.

    Come quando ha rifilato un colpo a Kylian Mbappé, nel primo tempo, dopo una palla scaricata dal giocatore del Real Madrid a Osumane Dembélé: ecco, Galarza gli si avvicina e prova a rifilargli una sorta di gomitata. Zero conseguenze.

    Un episodio simile a quello che vede protagonista sempre Galarza, ma stavolta anche Jules Koundé, che lanciato in corsa, sempre a palla lontana, viene colpito da una gomitata dallo stesso giocatore paraguaiano. Anche in questo caso senza interventi di arbitro e VAR.

    Galarza viene coinvolto anche in un confronto con Michael Olise, che lo trattiene per la maglia e becca un cartellino giallo per aver, secondo Tantashev. Il paraguaiano, però, dalle immagini sembra accentuare il colpo subito.

    Le provocazioni di Galarza sono diverse, ma vale la pena citare l'ultima: Mbappé protegge palla a ridosso della bandierina nel recupero e riceve diversi colpi dal centrocampista del River Plate, senza però reagire. Cartellini alla fine della partita? Zero per Galarza.

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  • PARAGUAY-FRANCIA: COSA È SUCCESSO TRA GILL E MBAPPÉ

    Un altro episodio che sta facendo il giro dei social è quello che è avvenuto appena dopo il fischio finale del direttore di gara: Mbappé esulta in maniera plateale poco vicino a Gill, portiere del Paraguay, che gli offre la mano per congratularsi, salvo essere ignorato dal francese.

    Il paraguaiano, allora, con la palla tra le mani decide di lanciarla (in maniera debole, va detto) sulla schiena dell'attaccante del Real Madrid, che continua a ignorarlo.

    "Mbappé mi ha fatto inca**are: sono andato da lui per congratularmi, ma si è rifiutato di stringermi la mano", ha affermato Gill.

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  • PARAGUAY-FRANCIA: LA MAXI-RISSA TRA GIOCATORI

    Al 34' Mbappé viene trattenuto vistosamente all'altezza dei trenta metri e sbraccia allontanando la pressione Cubas: da quel momento si accende una maxi-rissa che coinvolge tutti i giocatori in campo, con Tantashev che però non estrae alcun tipo di cartellino.

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  • PARAGUAY-FRANCIA: COSA HA DETTO MBAPPÉ DOPO LA PARTITA

    Mbappé, comunque, per tutta la partita contro il Paraguay si è mostrato irriverente, rispondendo alle provocazioni con un sorriso a volte un po' "eccessivo": ai microfoni, al termine del match, si è lasciato andare.

    "Se c'è da sporcarsi le mani, da mettere le mani nella m****, scusate l'espressione, lo faremo. Non abbiamo alcun problema a farlo. Pensavano che ci saremmo presentati in smoking, intenti solo a sfoderare giocate di classe e scambi stretti. Ma sappiamo giocare anche un calcio 'sporco'".

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  • PARAGUAY-FRANCIA, IBRAHIMOVIC: "AVREI PRESO 4 O 5 CARTELLINI ROSSI"

    Un po' facendo un complimento alla Francia, un po' commentando l'aggressività del Paraguay, anche Zlatan Ibrahimovic ha detto la tua:

    "C'erano diverse sfide per la Francia oggi, non essere provocati, non cadere nelle loro trappole. Se avessi giocato io avrei preso 4 o 5 cartellini rossi. È parte del gioco, ma la Francia ha mostrato calma, ha fatto quello che doveva fare. Hanno sorriso, segnato, è il miglior modo per rispondere".

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