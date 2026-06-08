Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Cosa deve fare la Juventus con Cambiaso? Perché la cessione è possibile: le voci su Como e Barcellona dopo due stagioni deludenti

Calciomercato
Juventus

Andrea Cambiaso è molto stimato da Spalletti, che ha sempre puntato su di lui ma l'esterno potrebbe essere sacrificato per motivi economici e tattici. La Juventus però non intende svenderlo.

Pubblicità

Sarà un'altra estate calda per Andrea Cambiaso che stavolta potrebbe davvero lasciare la Juventus.

L'esterno è al centro delle voci di mercato ormai da tempo e in passato sembrava vicinissimo al Manchester City, dove era molto apprezzato da Pep Guardiola.

La Juventus però non ha mai voluto privarsene anche se le ultime due stagioni di Cambiaso non sono state all'altezza delle aspettative. E così ora i bianconeri potrebbero ripensarci.

Anche perché, dopo la mancata qualificazione in Champions League, la Juventus deve sacrificare almeno un big e Cambiaso ha ancora molte richieste.

  • TROPPI ALTI E BASSI

    Ma perché la Juventus valuta la cessione di Cambiaso?

    Come detto sopra le ultime stagioni in bianconero sono state costellate da troppi alti e bassi, compresi alcuni errori clamorosi dettati da un'eccessiva confidenza che sono costati parecchi punti in classifica.

    Le qualità tecniche dell'esterno non sono in discussione tanto che Cambiaso è stato sempre un punto fermo sia con Tudor che con Spalletti.

    L'attuale tecnico anzi ha pubblicamente difeso il suo giocatore anche recentemente rispondendo a muso duro a Giancarlo Marocchi su 'Sky Sport'.

    L'ex centrocampista della Juventus aveva chiesto a Spalletti se l'andare in giro per il campo da parte di Cambiaso rappresentasse un problema. Domanda a cui l'allenatore ha risposto in modo molto chiaro: "Se fa come dici tu con me Cambiaso non gioca più".

    Cambiaso invece con Spalletti ha giocato tantissimo chiudendo l'ultima stagione con 47 presenze, 3 goal e 5 assist tra tutte le competizioni.

    • Pubblicità

  • UNA POSSIBILE PLUSVALENZA

    C'è poi l'aspetto economico, non esattamente un dettaglio specie per una Juventus rimasta fuori dalla Champions League.

    Cambiaso è uno dei giocatori bianconeri che, nonostante tutto, hanno più mercato sia all'Italia che all'estero insieme a Gleison Bremer e pochi altri.

    E lo stesso Comolli qualche settimana fa aveva confermato la necessità di operare "una cessione in più" rispetto a quanto inizialmente previsto per porre rimedio ai mancati incassi europei.

    La cessione di Cambiaso permetterebbe inoltre alla Juventus di fare registrare un'importante plusvalenza dato che l'esterno, considerata età (26 anni) e qualità, viene valutato almeno 50 milioni di euro.

    Una richiesta che però rischia di spaventare le possibili pretendenti.

    Il giocatore dal canto suo poco tempo fa aveva escluso di lasciare la Juventus definita "il suo Real Madrid" e manifestato la volontà di restare il più a lungo possibile dopo aver rinnovato fino al 2029.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL COMO SI TIRA INDIETRO?

    Tra le società maggiormente interessate a Cambiaso attualmente ci sarebbe il Como.

    La società lariana, dopo la storica qualificazione in Champions League, deve necessariamente 'italianizzare' la rosa per riempire la lista UEFA. E il profilo di Cambiaso bene si sposerebbe con la filosofia giochista di Cesc Fabregas.

    Dopo un primo approccio con la Juventus per valutare l'eventuale fattibilità dell'operazione però il Como si sarebbe tirato indietro proprio a causa delle richieste bianconere, ritenute troppo alte.

    "Chiesa e Cambiaso? Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po' più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi" ha confermato il presidente Suwarso al 'Festival della Serie A'

    Il calciomercato però è ancora molto lungo dunque non è escluso che tra Cambiaso e il Como possa esserci un ritorno di fiamma nelle prossime settimane.

  • LE VOCI SUL BARCELLONA

    Al momento comunque l'ipotesi più probabile nel caso in cui Cambiaso lasciasse la Juventus sarebbe quella di un trasferimento all'estero.

    Dopo il mancato approdo al Manchester City di un anno e mezzo fa, quando a gennaio 2025 l'affare sembrava quasi in dirittura d'arrivo per circa 65 milioni di euro, ora il club più interessato sarebbe il Barcellona.

    La società catalana sta valutando l'eventuale acquisto di Cambiaso che è molto apprezzato per la sua qualità tecnica e una duttilità tattica che gli permette di giocare in varie posizioni.

    Cambiaso però ha ancora mercato anche in Premier League dove sul giocatore della Juventus potrebbe piombare il Chelsea di Xabi Alonso che nel ruolo di esterno sinistro rischia di perdere Cucurella. A quel punto il nome dell'italiano diventerebbe caldissimo.

  • Pubblicità
    Pubblicità