Cosa deve fare la Juventus con Cambiaso? Perché la cessione è possibile: le voci su Como e Barcellona dopo due stagioni deludenti

Sarà un'altra estate calda per Andrea Cambiaso che stavolta potrebbe davvero lasciare la Juventus.

L'esterno è al centro delle voci di mercato ormai da tempo e in passato sembrava vicinissimo al Manchester City, dove era molto apprezzato da Pep Guardiola.

La Juventus però non ha mai voluto privarsene anche se le ultime due stagioni di Cambiaso non sono state all'altezza delle aspettative. E così ora i bianconeri potrebbero ripensarci.

Anche perché, dopo la mancata qualificazione in Champions League, la Juventus deve sacrificare almeno un big e Cambiaso ha ancora molte richieste.