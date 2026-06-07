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Lelio Donato

Cosa deve fare l'Inter con Calhanoglu? Le voci sul Fenerbahce, la posizione dei nerazzurri e un contratto in scadenza

Calciomercato
Inter

Un anno dopo l'interesse del Galatasaray dalla Turchia rimbalzano nuove voci su Hakan Calhanoglu, che stavolta è finito nel mirino del Fenerbahce.. L'Inter non vuole cederlo ma nel 2027 può perderlo a zero.

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Dèjà-vù, ovvero espressione francese che significa letteralmente già visto.

Questa deve essere la sensazione provata in queste ore dai tifosi dell'Inter che, esattamente un anno dopo, temono di perdere Hakan Calhanoglu ovvero uno dei principali protagonisti dell'ultimo Scudetto.

Già l'estate scorsa infatti il turco sembrava destinato a tornare in patria anche se allora a volere fortemente Calhanoglu era il Galatasaray mentre stavolta in pressing c'è un'altra squadra di Istanbul, il Fenerbahce.

Il direttore sportivo Piero Ausilio ha chiuso pubblicamente il discorso annunciando l'intenzione di trattenere il turco. Ma età e situazione contrattuale pongono l'interrogativo: cosa dovrebbe fare l'Inter se arrivasse davvero un'offerta importante?

  • OBIETTIVO DEL FENERBAHCE

    Hakan Calhanoglu sarebbe uno dei grandi obiettivi del candidato alla presidenza del Fenerbahce, Hakan Safi.

    L'imprenditore turco parte leggermente sfavorito nel testa a testa con l'ex leggenda del club Aziz Yildirim e forse proprio per questo si è lanciato in promesse di mercato molto impegnative.

    Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, le parti avrebbero già raggiunto un accordo per un ricco contratto triennale con opzione per il quarto. Safi negli scorsi giorni avrebbe incontrato l'agente di Calhanoglu, Gordon Stipic.

    Lo stesso Stipic avrebbe confermato tutto al giornalita: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, uno in particolare. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante".

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  • LA RISPOSTA DI AUSILIO

    Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, domenica 7 giugno è intervenuto al Festival della Serie A di Parma escludendo la cessione di Calhanoglu al Fenerbahce.

    "Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo" ha assicurato Ausilio.

    I nerazzurri, che hanno già perso Dumfries, non hanno insomma intenzione di perdere un'altra colonna della squadra di Chivu. Ed in ogni caso all'Inter al momento non è pervenuta alcuna offerta per Calhanoglu anche perché Safi non è ancora il presidente del Fenerbahce.

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  • IL PRECEDENTE DELLA SCORSA ESTATE

    Come dicevamo sopra anche un anno fa Hakan Calhanoglu sembrava ad un passo dal lasciare l'Inter per tornare in Turchia, ma al Galatasaray.

    Anche perché il turco era arrivato vicino alla rottura con Lautaro Martinez quando il capitano nerazzurro lanciò una dura invettiva che sembrava diretta proprio a Calhanoglu dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club.

    "Chi non vuole restare qui se ne deve andare, il mio messaggio è chiaro. In questa squadra devi volerci stare, nel posto in cui abbiamo portato l'Inter e dove dobbiamo continuare a farla stare. Non faccio nomi, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute. È stata una stagione lunga e faticosa, fatta di tanti colpi, siamo rimasti a zero titoli e dobbiamo ripartire al meglio l'anno prossimo. In questi ultimi cinque anni abbiamo vinto e dobbiamo essere un gruppo come nell'anno della seconda stella" dichiarò Lautaro.

    Lo strappo però venne ricucito grazie al grande lavoro diplomatico della società prima di un incontro chiarificatore tra i due giocatori che fece rientrare il caso già prima del ritiro estivo.


  • CEDERE O TENERE?

    Dal punto di vista tecnico dubbi ce ne sono pochi: Hakan Calhanoglu anche nell'ultima stagione è stato fondamentale per le vittorie dell'Inter, sia in campionato che in Coppa Italia.

    Nonostante sia stato costretto a fermarsi più volte a causa di alcuni problemi muscolare, il turco ha chiuso con un bottino migliore rispetto all'anno precedente. 12 i goal segnati da Calhanoglu in trenta presenze complessive, a cui vanno aggiunti 7 assist. Il turco è stato il terzo miglior marcatore nerazzurro dietro solo a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

    La sua esperienza e la sua regia hanno spesso tolto le castagne dal fuoco all'Inter, come nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como risolta di fatto da Calhanoglu con una doppietta e un assist.

    Allo stesso tempo questa potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare dalla cessione del turco dato che il suo contratto con i nerazzurri scadrà il 30 giugno 2027 e al momento le trattative per un eventuale rinnovo sono ferme. Calhanoglu, inoltre, ha 32 anni e come detto nell'ultima stagione ha saltato 13 partite per infortunio.

    L'Inter intanto sta già programmando il futuro, da Sucic a Stankovic, quest'ultimo appena rientrato dal Club Brugge dopo un'ottima stagione in Belgio. Senza dimenticare ovviamente Piotr Zielinski, che ha già dimostrato di poter sopperire all'assenza di Calhanoglu.

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