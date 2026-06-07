Cosa deve fare l'Inter con Calhanoglu? Le voci sul Fenerbahce, la posizione dei nerazzurri e un contratto in scadenza

Dèjà-vù, ovvero espressione francese che significa letteralmente già visto.
Questa deve essere la sensazione provata in queste ore dai tifosi dell'Inter che, esattamente un anno dopo, temono di perdere Hakan Calhanoglu ovvero uno dei principali protagonisti dell'ultimo Scudetto.
Già l'estate scorsa infatti il turco sembrava destinato a tornare in patria anche se allora a volere fortemente Calhanoglu era il Galatasaray mentre stavolta in pressing c'è un'altra squadra di Istanbul, il Fenerbahce.
Il direttore sportivo Piero Ausilio ha chiuso pubblicamente il discorso annunciando l'intenzione di trattenere il turco. Ma età e situazione contrattuale pongono l'interrogativo: cosa dovrebbe fare l'Inter se arrivasse davvero un'offerta importante?