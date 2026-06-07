Cosa deve fare l'Inter con Calhanoglu? Le voci sul Fenerbahce, la posizione dei nerazzurri e un contratto in scadenza

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, domenica 7 giugno è intervenuto al Festival della Serie A di Parma escludendo la cessione di Calhanoglu al Fenerbahce.

"Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo" ha assicurato Ausilio.

I nerazzurri, che hanno già perso Dumfries, non hanno insomma intenzione di perdere un'altra colonna della squadra di Chivu. Ed in ogni caso all'Inter al momento non è pervenuta alcuna offerta per Calhanoglu anche perché Safi non è ancora il presidente del Fenerbahce.