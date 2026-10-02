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Antonio Torrisi

Cosa ci ha detto Francia-Italia: la Nazionale di Roberto Mancini ha un senso logico (ma serve segnare)

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Francia vs Italia
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Gli Azzurri pareggiano contro la Francia allo Stade de France e lanciano messaggi positivi. Di nuovo.

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Mica male per una squadra che doveva fare semplicemente da sparring partner. Che doveva uscire con le ossa rotte. Che doveva, a detta di tutti, semplicemente presenziare alla festa per il ritorno di Zinedine Zidane allo Stade de France. Mica male, questa Italia.

Perché poi serve tanta "logica" per funzionare in questa maniera e portare a casa un pareggio in casa della Francia. Per mettere in difficoltà una squadra tra le più forti al mondo (fino a pochi mesi fa era stata definita la più forte, in verità). La Nazionale di Roberto Mancini questo "senso" lo ha mostrato.

Non ha qualità spiccate, le manca qualcosa, sia chiaro, ma la base su cui sviluppare un progetto più concreto dei precedenti sembra esserci. Che poi effettivamente è la sintesi di Francia-Italia. Ben al di là del risultato.

  • IL MASSIMO POSSIBILE DELLA SOLIDITÀ DIFENSIVA

    Fino alla perla, clamorosa, bellissima, di Michael Olise, e tralasciando proprio questa, che può tranquillamente essere definita un'opera d'arte, la solidità difensiva della Nazionale Azzurra è considerabile facilmente un buon segnale.

    L'Italia non ha i giocatori per affrontare a viso aperto la Francia, non ha nemmeno la fiducia, al momento, per farlo (chissà se l'avrà presto), quindi fa l'unica cosa possibile e la fa bene: si difende. Chiude gli spazi, contiene alla meglio Olise, Cherki e Doué. Annulla Dembélé. Si abbassa troppo, vero, ma non c'è alternativa se non intasare le vie di passaggio.

    Sporcano, gli Azzurri, le giocate degli uomini di Zidane, ed escono bene. Non è raro, e non parliamo del goal di Bastoni, trovare uno degli elementi della linea a quattro schierata da Mancini nella metà campo della Francia dopo la fase di transizione e capovolgimento. Sono tutti simboli di un atteggiamento che la Nazionale aveva già nel recente passato, nel punto più alto dell'esperienza del CT sulla panchina dell'Italia (ricordate la capacità di soffrire e, comunque, non perdere lucidità agli Europei?). Calafiori rimane un po' più bloccato (ma si lascia andare lo stesso), Kayode è il futuro della fascia destra e lo conferma ancora una volta. Buone notizie.

  • QUALCOSA DA RIVEDERE A CENTROCAMPO

    Francia-Italia è stata anche un'altra occasione, per Mancini, per provare qualcosa che possa essere efficace a centrocampo. Ricapitoliamo.

    Contro il Belgio il CT ha schierato Barella-Romano-Tonali, contro la Turchia Frattesi-Tonali-Fagioli. Ha funzionato e per questo motivo, nonostante si pensasse a un ritorno di Barella tra i titolari, allo Stade de France gli Azzurri si sono presentati con la stessa mediana di Bursa. Ha funzionato?

    Tonali è lontano, ancora, dalla migliore condizione, soprattutto in termini di lucidità: Fagioli prova a mettere ordine e, per quelli che sono i compiti che gli sono stati assegnati, spesso ci riesce. Frattesi è il solito Frattesi.

    Si divora un goal che avrebbe portato l'Italia in vantaggio nel primo tempo, ma in ripartenza è preziosissimo. Acqua nel deserto lasciato dalla Francia spinta in avanti alla ricerca di una rete.

    Qualcosa da rivedere c'è, ma per comprenderla pienamente serviranno tempo e partite ben diverse da quella contro la squadra di Zidane (per l'atteggiamento basso e lo scarso palleggio, ovvio).

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  • LA NECESSITÀ DI SEGNARE

    Mancano gli attaccanti. Quante volte l'avete sentito? E adesso che sembra averli, comunque, non si segna. Al 90' Mancini toglie Fagioli e mette Scamacca. Il risultato è di 1-1: andrebbe bene, viste le premesse, ma al CT non importa.

    Più di ogni altra cosa l'Italia ha bisogno di questo: di un atteggiamento che non sia solo votato all'accontentarsi, all'adattarsi alle circostanze, al contesto, alle situazioni. Bisogna crearsele, certe cose. Certe fortune.

    Poi bisogna fare meglio, bisogna segnare quell'occasione capitata a Kean nel primo tempo, bisogna farsi trovare pronti. Pio Esposito può lavorare sul posizionamento, può fare più sponde, liberarsi meglio, ma in una partita del genere (ripetiamo, con l'atteggiamento imposto dal gioco della Francia) ogni analisi di questo tipo lascia il tempo che trova.

    Gli ingressi in campo di Vergara e Maldini danno ulteriore speranza: il primo è entrato col coraggio che serve per credere di poter vincere anche queste gare. Che fa dell'Italia di Mancini una squadra con la logica. Brava a difendere quando serve, ordinata nelle idee e slanciata nelle ambizioni. Un altro tassello verso il futuro.

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