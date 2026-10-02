Cosa ci ha detto Francia-Italia: la Nazionale di Roberto Mancini ha un senso logico (ma serve segnare)

Fino alla perla, clamorosa, bellissima, di Michael Olise, e tralasciando proprio questa, che può tranquillamente essere definita un'opera d'arte, la solidità difensiva della Nazionale Azzurra è considerabile facilmente un buon segnale.

L'Italia non ha i giocatori per affrontare a viso aperto la Francia, non ha nemmeno la fiducia, al momento, per farlo (chissà se l'avrà presto), quindi fa l'unica cosa possibile e la fa bene: si difende. Chiude gli spazi, contiene alla meglio Olise, Cherki e Doué. Annulla Dembélé. Si abbassa troppo, vero, ma non c'è alternativa se non intasare le vie di passaggio.

Sporcano, gli Azzurri, le giocate degli uomini di Zidane, ed escono bene. Non è raro, e non parliamo del goal di Bastoni, trovare uno degli elementi della linea a quattro schierata da Mancini nella metà campo della Francia dopo la fase di transizione e capovolgimento. Sono tutti simboli di un atteggiamento che la Nazionale aveva già nel recente passato, nel punto più alto dell'esperienza del CT sulla panchina dell'Italia (ricordate la capacità di soffrire e, comunque, non perdere lucidità agli Europei?). Calafiori rimane un po' più bloccato (ma si lascia andare lo stesso), Kayode è il futuro della fascia destra e lo conferma ancora una volta. Buone notizie.