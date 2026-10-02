Cosa ci ha detto Francia-Italia: la Nazionale di Roberto Mancini ha un senso logico (ma serve segnare)

Mica male per una squadra che doveva fare semplicemente da sparring partner. Che doveva uscire con le ossa rotte. Che doveva, a detta di tutti, semplicemente presenziare alla festa per il ritorno di Zinedine Zidane allo Stade de France. Mica male, questa Italia.
Perché poi serve tanta "logica" per funzionare in questa maniera e portare a casa un pareggio in casa della Francia. Per mettere in difficoltà una squadra tra le più forti al mondo (fino a pochi mesi fa era stata definita la più forte, in verità). La Nazionale di Roberto Mancini questo "senso" lo ha mostrato.
Non ha qualità spiccate, le manca qualcosa, sia chiaro, ma la base su cui sviluppare un progetto più concreto dei precedenti sembra esserci. Che poi effettivamente è la sintesi di Francia-Italia. Ben al di là del risultato.