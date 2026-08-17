Cosa cambia dopo l'eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia: la posizione di Gattuso e le mosse di mercato

Dalle stelle alle stalle. Tre mesi dopo aver giocato la finale di Coppa Italia contro l'Inter campione d'Italia davanti a quasi 70 mila spettatori, la Lazio perde ancora per 2-0. Ma stavolta è tutta un'altra storia.





L'avversario dei biancocelesti è una squadra di Serie B, il Mantova, che elimina i finalisti della scorsa edizione della coppa nazionale in uno Stadio Olimpico praticamente deserto con soli 4 mila biglietti venduti oltre ai circa 1500 tifosi ospiti.





Il nuovo allenatore Gattuso mastica amaro: "È una brutta batosta ed è giusto che io ci metta la faccia per primo, mi assumo la responsabilità. Sapevamo che c'è tanto lavoro da fare, dobbiamo chiedere scusa, stare zitti e pedalare".



