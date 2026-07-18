Cosa c'è dietro la sfida Roma-Juventus sul mercato: da Celik a Pellegrini e Kessié, pesa il rapporto tra Massara e Gasperini in giallorosso

Ma cosa è successo tra Massara e Gasperini?

Il 29 maggio la Roma comunicava la risoluzione consensuale del rapporto col direttore sportivo tramite un comunicato: "Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione dell'Champions League".

Massara ha pagato soprattutto i contrasti sempre più profondi con Gasperini oltre al suo legame con Claudio Ranieri, che era stato allontanato dalla Roma qualche settimana prima. Il dirigente peraltro era alla sua terza esperienza in giallorosso dove era già stato ai tempi di Pallotta ed era stato richiamato per sostituire Ghisolfi.

A spiegare cosa non ha funzionata con Massara lo scorso aprile era stato proprio Gasperini: "Posso dirvi che Ricky è una bravissima persona. Sotto l'aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling, ma tutto questo è sempre e solo riferito alla squadra, non c'è mai stato nulla di personale. Io ho sempre chiesto di rinforzarci davanti, ma credo sia una cosa normale che un allenatore nuovo con un modo diverso di giocare faccia una richiesta del genere. Non ho invece mai messo veti sui giocatori".

Il tecnico rimprovera all'ex direttore sportivo della Roma una certa timidezza nel condurre le trattative, mentre Massara ha più volte spiegato come la società giallorossa dovesse muoversi con cautela a causa del Fair Play Finanziario.