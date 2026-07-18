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Massara GasperiniGetty Images
Lelio Donato

Cosa c'è dietro la sfida Roma-Juventus sul mercato: da Celik a Pellegrini e Kessié, pesa il rapporto tra Massara e Gasperini in giallorosso

Calciomercato
AS Roma
Juventus

La Juventus ha soffiato Celik ai giallorossi quando il turco sembrava ad un passo dal rinnovo con la Roma. E ora ci starebbe provando anche con Lorenzo Pellegrini. Ma cosa c'è dietro questo duello sul mercato?

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Quella della rivalità tra Roma e Juventus non è certo una storia recente, ma affonda le sue radici in vecchi episodi mai del tutto dimenticati soprattutto su sponda giallorossa.

Di certo però lo scippo di Celik, finito in bianconero nonostante un accordo di massima già raggiunto per rinnovare con la Roma, rischia di accendere ulteriormente la rivalità di cui sopra.

Anche perché la Juventus starebbe pensando di tirare un altro scherzetto ai giallorossi tentando Lorenzo Pellegrini, ex capitano della Roma il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno.

A prescindere da come finirà la sfida sul mercato tra Juventus e Roma, insomma, è ufficialmente lanciata: ma cosa c'è dietro?

  • CELIK ALLA JUVE: LA RIVINCITA DI MASSARA SU GASPERINI

    Inutile nasconderlo. Il pensiero dopo il colpo Celik è subito corso a Frederic Massara, neo-dirigente della Juventus scaricato qualche mese fa dalla Roma.

    A volere il suo allontanamento dalla Capitale era stato Gian Piero Gasperini che gli rimproverava una certa lentezza nel chiudere le operazioni di mercato da lui richieste per rinforzare la rosa.

    Difficile quindi non pensare che Massara abbia cercato di prendersi una sorta di rivincita sullo stesso tecnico giallorosso soffiandogli un giocatore che Gasperini voleva trattenere alla Roma.

    Massara peraltro, da ex dirigente giallorosso, conosceva benissimo i termini dell'accordo verbalmente raggiunto per il rinnovo tra Celik e la Roma. Cosa che ha sfruttato per convincere il turco a trasferirsi in bianconero.

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  • COSA ERA SUCCESSO TRA I DUE

    Ma cosa è successo tra Massara e Gasperini?

    Il 29 maggio la Roma comunicava la risoluzione consensuale del rapporto col direttore sportivo tramite un comunicato: "Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione dell'Champions League".

    Massara ha pagato soprattutto i contrasti sempre più profondi con Gasperini oltre al suo legame con Claudio Ranieri, che era stato allontanato dalla Roma qualche settimana prima. Il dirigente peraltro era alla sua terza esperienza in giallorosso dove era già stato ai tempi di Pallotta ed era stato richiamato per sostituire Ghisolfi.

    A spiegare cosa non ha funzionata con Massara lo scorso aprile era stato proprio Gasperini: "Posso dirvi che Ricky è una bravissima persona. Sotto l'aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling, ma tutto questo è sempre e solo riferito alla squadra, non c'è mai stato nulla di personale. Io ho sempre chiesto di rinforzarci davanti, ma credo sia una cosa normale che un allenatore nuovo con un modo diverso di giocare faccia una richiesta del genere. Non ho invece mai messo veti sui giocatori".

    Il tecnico rimprovera all'ex direttore sportivo della Roma una certa timidezza nel condurre le trattative, mentre Massara ha più volte spiegato come la società giallorossa dovesse muoversi con cautela a causa del Fair Play Finanziario.

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  • IL CASO PELLEGRINI

    Come accennato sopra peraltro Massara nelle ultimissime ore avrebbe tentato un altro sgarbo alla Roma.

    Il dirigente bianconero ha infatti avanzato un'offerta a Lorenzo Pellegrini, anche lui attualmente svincolato ma in trattativa con i giallorossi per rinnovare il contratto.

    In questo caso però l'ex capitano della Roma avrebbe gentilmente declinato l'offerta preferendo continuare la sua avventura nella Capitale.

    Stavolta, insomma, lo scippo di Massara non sarebbe riuscito ma tocca ora alla società giallorossa accelerare le operazioni e chiudere il rinnovo di Pellegrini per evitare ulteriori tentazioni.

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  • SGARBO DELLA ROMA SU KESSIE?

    Ma non è finita qui.

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti la Roma starebbe studiando un possibile sgarbo alla Juventus.

    I giallorossi, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Manu Koné al Manchester United, potrebbero piombare su Franck Kessié.

    Il centrocampista ivoriano, che tratta ormai da settimane con la Juventus, piace da sempre a Gasperini che lo ha lanciato all'Atalanta ed è attualmente svincolato.

    La Roma insomma dovrebbe solo trovare un accordo sull'ingaggio col giocatore che chiede 5-6 milioni netti a stagione, cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri.

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