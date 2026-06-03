Cosa c'è dietro la cessione di Dumfries: il motivo della clausola bassa e la strategia dell'Inter sul mercato

Come dicevamo sopra però l'Inter aveva in qualche modo programmato la cessione di Dumfries, ritenuta inevitabile a causa della clausola. E da mesi ha individuato quello che dovrebbe essere il suo erede.

L'obiettivo di Marotta e Ausilio, ormai non è un mistero, si chiama Marco Palestra. L'esterno di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione in prestito al Cagliari, dove ha fatto benissimo, piace perché giovane e italiano. Ma soprattutto perché forte. Molto forte.

Palestra insomma viene ritenuto il profilo ideale per sostituire Dumfries, assicurando corsa, fisico e qualità sulla fascia destra proprio come l'olandese. Ma rispetto all'ormai prossimo giocatore del Real Madrid ha un ampio margine di crescita.

L'ostacolo sulla strada che porta Palestra all'Inter si chiama Atalanta. La prima offerta da 40 milioni più bonus infatti non basterà per acquistare l'esterno che da Bergamo valutano almeno dieci milioni in più.

E il pericolo di un'asta con le big inglesi si fa sempre più concreto.