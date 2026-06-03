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Palestra DumfriesGetty Images
Lelio Donato

Cosa c'è dietro la cessione di Dumfries: il motivo della clausola bassa e la strategia dell'Inter sul mercato

Calciomercato
Inter

Il costo della clausola di Dumfries è oggettivamente basso considerato il valore dell'olandese ma un anno fa l'Inter rischiava di perderlo a parametro zero. E ora i nerazzurri possono continuare l'opera di ringiovanimento della rosa.

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Ma perché l'Inter cede Dumfries per soli 20 milioni di euro? O meglio, perché sul contratto dell'olandese è stata inserita una clausola rescissoria così bassa?

A chiederselo in queste ore sono in molti dopo che il Real Madrid ha praticamente chiuso l'affare, strappando ai nerazzurri uno dei protagonisti principali dell'ultimo quinquennio.

Oggettivamente venti milioni per il cartellino di Dumfries sono davvero pochi, specie considerando i prezzi che girano sul mercato.

Allo stesso tempo la cessione dell'olandese era stata messa da tempo in preventivo dall'Inter che non si farà trovare impreparata. E ha una strategia ben chiara.

  • CLAUSOLA BASSA PER DUMFRIES? IL MOTIVO

    Ma torniamo per un attimo alla clausola di Dumfries. Perché era così bassa?

    Per spiegarlo bisogna tornare indietro di quasi due anni. Siamo alla fine del 2024 quando, dopo un lungo tira e molla, l'olandese firma il rinnovo con l'Inter fino al 30 giugno 2028.

    Una firma fondamentale dato che il contratto di Dumfries sarebbe scaduto nell'estate 2025 permettendogli quindi di liberarsi a parametro zero senza che i nerazzurri incassassero nulla dalla sua partenza.

    L'Inter invece riesce a convincere l'olandese a firmare, alzandogli anche l'ingaggio, ma allo stesso tempo gli concede una sorta di via libera per la cessione inserendo una clausola molto bassa e valida solo per l'estero. 20 milioni, appunto.

    I nerazzurri, insomma, sapevano che l'addio di Dumfries era solo questione di tempo e stavano già programmando il futuro.


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  • UNA PERDITA IMPORTANTE

    Detto del motivo per cui l'Inter aveva inserito una clausola così bassa, resta il fatto che la perdita di Dumfries dal punto di vista tecnico sia importante.

    Dopo un avvio difficile, infatti, l'olandese è stato grande protagonista prima con Simone Inzaghi e poi con Cristian Chivu.

    Certo l'ultima stagione di Dumfries in nerazzurro è stata pesantemente condizionata dall'infortunio alla caviglia, con conseguente operazione, che lo ha tenuto fuori da novembre a marzo.

    Ma quando è rientrato l'olandese ha confermato quanto la sua presenza fosse in grado di fare la differenza.

    Sua, ad esempio, la doppietta fondamentale nella rocambolesca vittoria ottenuta dall'Inter a Como. E suo l'assist in finale di Coppa Italia per il raddoppio di Lautaro Martinez.

    Dumfries lascia l'Inter dopo cinque stagioni per un totale di 207 presenze, 27 goal e 28 assist. Semplicemente decisivo.

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  • MA L'INTER HA PRONTO IL SOSTITUTO

    Come dicevamo sopra però l'Inter aveva in qualche modo programmato la cessione di Dumfries, ritenuta inevitabile a causa della clausola. E da mesi ha individuato quello che dovrebbe essere il suo erede.

    L'obiettivo di Marotta e Ausilio, ormai non è un mistero, si chiama Marco Palestra. L'esterno di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione in prestito al Cagliari, dove ha fatto benissimo, piace perché giovane e italiano. Ma soprattutto perché forte. Molto forte.

    Palestra insomma viene ritenuto il profilo ideale per sostituire Dumfries, assicurando corsa, fisico e qualità sulla fascia destra proprio come l'olandese. Ma rispetto all'ormai prossimo giocatore del Real Madrid ha un ampio margine di crescita.

    L'ostacolo sulla strada che porta Palestra all'Inter si chiama Atalanta. La prima offerta da 40 milioni più bonus infatti non basterà per acquistare l'esterno che da Bergamo valutano almeno dieci milioni in più.

    E il pericolo di un'asta con le big inglesi si fa sempre più concreto.

  • OPERAZIONE RINGIOVANIMENTO

    Fuori Dumfries (30 anni), dentro Palestra (21) dunque. Il piano dell'Inter è chiaro e rispecchia in pieno quelle che sono da tempo le indicazioni della proprietà.

    Oaktree ha messo a disposizione un tesoretto per il mercato ma punta a inserire soprattutto giocatori giovani che abbassino sostanzialmente l'età media della rosa nerazzurra.

    Una strategia che peraltro in Viale della Liberazione stanno seguendo già da tempo. La scorsa estate, ad esempio, al posto degli over 30 Taremi e Arnautovic sono arrivati Esposito e Bonny, ovvero due Under 23.

    Questa estate verrà svecchiata anche la difesa con gli addii di Acerbi e Darmian che potrebbero essere sostituti con Solet dell'Udinese, 26 anni. Mentre in porta non ci sarà più l'esperto Sommer ma potrebbe essere promosso Josep Martinez, altro investimento compiuto su un giocatore Under 30.

    Il progetto dell'Inter insomma è chiaro: rinforzare la rosa ma anche un occhio attento alla carta d'identità.


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