Cosa c'è dietro la cessione di Dumfries: il motivo della clausola bassa e la strategia dell'Inter sul mercato

Ma perché l'Inter cede Dumfries per soli 20 milioni di euro? O meglio, perché sul contratto dell'olandese è stata inserita una clausola rescissoria così bassa?
A chiederselo in queste ore sono in molti dopo che il Real Madrid ha praticamente chiuso l'affare, strappando ai nerazzurri uno dei protagonisti principali dell'ultimo quinquennio.
Oggettivamente venti milioni per il cartellino di Dumfries sono davvero pochi, specie considerando i prezzi che girano sul mercato.
Allo stesso tempo la cessione dell'olandese era stata messa da tempo in preventivo dall'Inter che non si farà trovare impreparata. E ha una strategia ben chiara.