Cosa c'è dietro il nervosismo di Spalletti e lo sfogo con i giocatori: la Juventus è un cantiere aperto a un mese dal campionato

A rendere più nervoso Spalletti è senza dubbio il pesante ritardo che sta accumulando la Juventus sul mercato.

Il tecnico si aspettava di avere già a disposizione almeno il nuovo portiere titolare e la prima punta che deve sostituire Dusan Vlahovic. O in alternativa lo stesso serbo se avesse rinnovato il contratto.

Alisson invece è sfumato all'inizio dell'estate e proprio il mancato arrivo del brasiliano, promesso a Spalletti da Comolli, ha poi portato alla rottura col dirigente francese.

I rapporti tra l'allenatore e la coppia Carnevali-Massara invece sono buoni. La fiducia è reciproca. Ma ad oggi gli unici acquisti restano quelli di Celik a parametro zero e di Ekhator, peraltro già infortunato e neppure sicuro di restare in rosa.

Poco, troppo poco, per mantenere la calma. Anche perché manca appena un mese alla prima giornata di campionato contro il Frosinone.