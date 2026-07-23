Cosa c'è dietro il nervosismo di Spalletti e lo sfogo con i giocatori: la Juventus è un cantiere aperto a un mese dal campionato

Luciano Spalletti se l'era immaginato diverso l'inizio della sua prima vera stagione sulla panchina della Juventus.
Il tecnico sperava infatti di avere già a disposizione gli uomini intorno ai quali costruire il nuovo corso bianconero, invece si ritrova ad allenare molti giocatori che sono ormai fuori dal progetto.
Anche da qui nasce il nervosismo che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe portato ad un duro sfogo di Spalletti proprio nei confronti di quei calciatori destinati a lasciare la Juventus nelle prossime settimane.
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Il tutto mentre il tecnico resta in attesa di notizie positive dal mercato al più presto per iniziare a programmare il futuro.