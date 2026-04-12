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Yildiz JuventusGetty Images
Lelio Donato

Cosa c'è dietro il cambio di Yildiz in Atalanta-Juventus, la verità svelata da Spalletti e le condizioni del turco: "Ha un problema"

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Il cambio di Yildiz a più di mezz'ora dalla fine contro l'Atalanta ha stupito molti, ma dietro la scelta di Spalletti ci sono alcuni problemi fisici che tormentano il turco.

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Quando al 58' di Atalanta-Juventus sulla lavagnetta è comparso il numero 10 qualcuno stentava a crederci: "Ma come? Esce davvero lui?".

Luciano Spalletti d'altronde fino ad oggi non aveva mai rinunciato così presto al talento di Kenan Yildiz, che solitamente resta sempre in campo fino al fischio finale o quasi.

Quella di Bergamo però è stata forse la peggiore prestazione stagionale di Yildiz. Inoltre dietro il cambio del turco non ci sono solo motivazioni strettamente tecnico-tattiche ma soprattutto fisiche.

A svelarlo è stato proprio Spalletti al termine di Atalanta-Juventus.

  • BRUTTA PRESTAZIONE CONTRO L'ATALANTA E CAMBIO

    Kenan Yildiz, visibilmente non al meglio fisicamente, non si è quasi mai accesso nell'ora scarsa in cui è rimasto in campo contro l'Atalanta.

    Anche se da una sua fiammata è arrivata di fatto l'unica occasione da goal per la Juventus, con un colpo di testa di Kelly deviato in corner.

    All'inizio della ripresa, dopo il goal di Boga, Spalletti ha deciso di richiamare in panchina il turco inserendo al suo posto Jonathan David e spostando lo stesso Boga sulla sinistra.

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  • I MOTIVI DEL CAMBIO: LE PAROLE DI SPALLETTI

    Al termine della partita Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport e DAZN, ha confermato come dietro il cambio di Yildiz ci fosse soprattutto un problema fisico.

    "Sono partite che valgono molto. Purtroppo non ci siamo arrivati benissimo, perchè Yildiz e Conceicao avevano qualche problemino. Li ho fatti giocare perchè si fa fatica a privarsene e hanno giocato un po' sotto ritmo. Anche Thuram aveva qualche problema" ha dichiarato l'allenatore della Juventus.

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  • ERA IN DUBBIO

    Kenan Yildiz era dato addirittura in dubbio per Atalanta-Juventus.

    Il turco infatti aveva interrotto in anticipo l'allenamento di rifinitura a causa di un problema fisico, ma ha comunque stretto i denti ed è sceso in campo da titolare a Bergamo.

    La prestazione, decisamente sottotono per i suoi standard abituali, ha però mostrato come la condizione di Yildiz non fosse ottimale. Da qui la scelta di sostituirlo già al 58'.

    Spalletti peraltro prima della gara contro l'Atalanta non aveva mai rinunciato così presto a Yildiz, tranne a Parma quando venne sostituito già all'intervallo sul risultato di 0-2 per la Juventus.


  • LE CONDIZIONI DI YILDIZ

    Le parole di Spalletti hanno fatto scattare un piccolo allarme sulle condizioni di Kenan Yildiz in vista delle prossime sfide che attendono la Juventus.

    Ma come sta il numero 10 bianconero? Spalletti in conferenza stampa ha chiarito: "Cosa gli è successo? Ha avuto qualche infiammazione, ma è successo anche ad altri come Kelly e Thuram".

    Nulla di grave dunque per Yildiz che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per Juventus-Bologna di domenica 19 aprile.

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