Cosa c'è dietro il cambio di Yildiz in Atalanta-Juventus, la verità svelata da Spalletti e le condizioni del turco: "Ha un problema"

Quando al 58' di Atalanta-Juventus sulla lavagnetta è comparso il numero 10 qualcuno stentava a crederci: "Ma come? Esce davvero lui?".
Luciano Spalletti d'altronde fino ad oggi non aveva mai rinunciato così presto al talento di Kenan Yildiz, che solitamente resta sempre in campo fino al fischio finale o quasi.
Quella di Bergamo però è stata forse la peggiore prestazione stagionale di Yildiz. Inoltre dietro il cambio del turco non ci sono solo motivazioni strettamente tecnico-tattiche ma soprattutto fisiche.
A svelarlo è stato proprio Spalletti al termine di Atalanta-Juventus.