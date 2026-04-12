Cosa c'è dietro il cambio di Yildiz in Atalanta-Juventus, la verità svelata da Spalletti e le condizioni del turco: "Ha un problema"

Al termine della partita Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport e DAZN, ha confermato come dietro il cambio di Yildiz ci fosse soprattutto un problema fisico.

"Sono partite che valgono molto. Purtroppo non ci siamo arrivati benissimo, perchè Yildiz e Conceicao avevano qualche problemino. Li ho fatti giocare perchè si fa fatica a privarsene e hanno giocato un po' sotto ritmo. Anche Thuram aveva qualche problema" ha dichiarato l'allenatore della Juventus.