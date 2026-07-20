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Rodri Trump DAZN
Antonio Torrisi

Cos'è successo tra Rodri e Trump alla premiazione della Coppa del Mondo dopo Spagna-Argentina: la reazione dell'MVP dei Mondiali

Coppa del Mondo
Spagna vs Argentina
Spagna
Argentina

Il centrocampista capitano della nazionale spagnola si è reso protagonista di un episodio che ha coinvolto anche il presidente degli Stati Uniti al momento della festa con la coppa.

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Alzare al cielo la Coppa del Mondo è un'emozione unica e indimenticabile: anche per questo motivo i giocatori della Spagna hanno provato a godersi il momento con estrema lucidità, nel tentativo di immortalare quegli istanti senza rovinarli.

E senza "intromissioni": perché il rischio di una premiazione in stile Mondiale per Club FIFA del 2025 era alto e, infatti, Rodri, capitano della nazionale spagnola, MVP dei Mondiali, poco prima di sollevare la coppa si è reso protagonista di un episodio che ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.

Ma cos'è successo tra Rodri e Trump dopo la finale Spagna-Argentina? Proviamo a ricostruire l'accaduto.

  • RODRI "ALLONTANA" TRUMP AL MOMENTO DELLA FOTO?

    La dinamica è semplice: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, accompagnato da Donald Trump ha consegnato la Coppa del Mondo nelle mani di Rodri, dopo aver premiato tutta la nazionale spagnola con l'iconica medaglia d'oro.

    Infantino, quindi, si è defilato e Trump ha stretto la mano a Rodri che, però, ha aspettato e "accompagnato" con un gesto lo stesso presidente degli Stati Uniti, aspettando che questo fosse lontano prima di alzare al cielo il trofeo.


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  • TRUMP E LA FOTO CON IL CHELSEA AL MONDIALE PER CLUB

    Un gesto, quello di Rodri, che ha spento sul nascere un altro caso come quello legato al Mondiale per Club FIFA vinto dal Chelsea nel 2025.

    In quel caso, Infantino e Trump, come avvenuto ai Mondiali, hanno consegnato il trofeo al capitano dei Blues Reece James, con Infantino che si è defilato, ma con Trump che è rimasto accanto all'inglese applaudendo e festeggiando con tutta la squadra.

    Un gesto "simbolico", quello del presidente degli Stati Uniti, reso sostanzialmente immortale dagli scatti: il Mondiale per Club FIFA vinto dal Chelsea vedrà per sempre la presenza di Trump sul podio, insomma.

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  • BORJA IGLESIAS HA STRETTO LA MANO A TRUMP

    La premiazione dei Mondiali ha risolto anche un altro caso: quello di Borja Iglesias.

    Alla vigilia, il giocatore spagnolo aveva dichiarato che avrebbe stretto la mano a Trump per un motivo chiaro: "Non voglio finire in prigione", ha affermato. Ma perché? Cos'è successo con Trump?

    Semplicemente, negli anni Borja Iglesias si è mostrato non proprio in linea con le politiche del presidente americano, essendo tra i manifestanti pro Palestina, tra i sostenitori del movimento Black Lives Matter e prendendo più volte posizione contro l'omofobia.

    E al momento della premiazione con la medaglia sì, gli ha stretto la mano, senza però guardarlo.

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