Cos'è successo tra Rodri e Trump alla premiazione della Coppa del Mondo dopo Spagna-Argentina: la reazione dell'MVP dei Mondiali

Alzare al cielo la Coppa del Mondo è un'emozione unica e indimenticabile: anche per questo motivo i giocatori della Spagna hanno provato a godersi il momento con estrema lucidità, nel tentativo di immortalare quegli istanti senza rovinarli.

E senza "intromissioni": perché il rischio di una premiazione in stile Mondiale per Club FIFA del 2025 era alto e, infatti, Rodri, capitano della nazionale spagnola, MVP dei Mondiali, poco prima di sollevare la coppa si è reso protagonista di un episodio che ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.

Ma cos'è successo tra Rodri e Trump dopo la finale Spagna-Argentina? Proviamo a ricostruire l'accaduto.