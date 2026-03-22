Cos'è successo prima del rigore sbagliato da Locatelli in Juventus-Sassuolo: il retroscena con sfogo di Spalletti

Un rigore che rischia di pesare tanto, non solo sull'economia di una singola partita ma su quella di un'intera stagione.
L'errore dal dischetto di Manuel Locatelli non permette alla Juventus di prendere il massimo dei punti nella sfida contro il Sassuolo e mina le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League dei bianconeri.
A spiegare che cosa è successo nei momenti immediatamente precedenti al tiro dagli undici metri del centrocampista ci ha pensato lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa.