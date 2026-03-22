Cos'è successo prima del rigore sbagliato da Locatelli in Juventus-Sassuolo: il retroscena con sfogo di Spalletti

Nel post partita in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha spiegato che cosa è successo nei momenti immediatamente precedenti al tiro di Locatelli.

"L'altra volta ha battuto David, poi l'ha calciato Yildiz e ora l'ha battuto Locatelli e la domanda è perché Locatelli? Mi ha detto che lo voleva tirare",

"Yildiz ha il pallone in mano perchè lo piglia, lo tiene in mano, è positivo lo vogliano battere. In 2-3 volevano batterlo. Locatelli è venuto e mi ha detto, "mister lo batto io il rigore". Gli ho detto, 'te la senti? Ha detto si', c'erano 2-3 che lo volevano battere ma lui è rigorista, per cui la regola era questa".