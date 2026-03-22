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Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Conflitti

Cos'è successo prima del rigore sbagliato da Locatelli in Juventus-Sassuolo: il retroscena con sfogo di Spalletti

Il tecnico bianconero ha spiegato come sono andate le cose nei momenti concitati prima del calcio di rigore tirato e sbagliato da Locatelli contro il Sassuolo. Non mancano espressioni colorite...

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Un rigore che rischia di pesare tanto, non solo sull'economia di una singola partita ma su quella di un'intera stagione.

L'errore dal dischetto di Manuel Locatelli non permette alla Juventus di prendere il massimo dei punti nella sfida contro il Sassuolo e mina le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League dei bianconeri.

A spiegare che cosa è successo nei momenti immediatamente precedenti al tiro dagli undici metri del centrocampista ci ha pensato lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa.

  • LA DINAMICA

    Intorno al minuto 85 il difensore del Sassuolo Idzes colpisce la palla con un braccio sugli sviluppi di un'azione aerea nella quale è andato a contrasto con Vlahovic.

    Dopo richiamo del VAR e On Field Review, l'arbitro Marchetti assegna ai bianconeri il rigore che, sul risultato di 1-1, può rivelarsi decisivo per la Juventus.

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  • L'ERRORE

    Sul dischetto si presenta Locatelli, che calcia male e si fa neutralizzare il tiro da Muric apparso in serata di grazia fin dai primissimi minuti di partita.

    La gara terminerà poi con il risultato di 1-1, facendo registrare una frenata per la Juventus in corsa per il quarto posto con Como e Roma.

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  • LO SFOGO

    Nel post partita in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha spiegato che cosa è successo nei momenti immediatamente precedenti al tiro di Locatelli.

    "L'altra volta ha battuto David, poi l'ha calciato Yildiz e ora l'ha battuto Locatelli e la domanda è perché Locatelli? Mi ha detto che lo voleva tirare",

    "Yildiz ha il pallone in mano perchè lo piglia, lo tiene in mano, è positivo lo vogliano battere. In 2-3 volevano batterlo. Locatelli è venuto e mi ha detto, "mister lo batto io il rigore". Gli ho detto, 'te la senti? Ha detto si', c'erano 2-3 che lo volevano battere ma lui è rigorista, per cui la regola era questa".

  • "FACCIAMO UN REFERENDUM?"

    Non manca poi la nota di colore, con il tecnico bianconero che si lascia sfuggire anche un'espressione colorita davanti ai cronisti.

    "Maremma impestata, ditemi voi cosa bisogna fare! Facciamo un referendum su chi deve battere il rigore? Il rigorista è lui".

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