Cos'è successo nel finale di Cagliari-Udinese, Keinan Davis furioso con Dossena e l'accusa di Karlstrom: "Parole razziste, incredibile"

Così ha invece parlato Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ancora una volta a DAZN:

"Io ho avuto una percezione molto confusa, perché ovviamente ero in panchina. Ho chiesto al mio giocatore (Dossena, ndr), il quale mi ha detto che assolutamente non ha detto nulla. Io credo fortemente in questo ragazzo, perché lo conosco da anni, ha dei valori e neanche mi passa per la testa che abbia potuto dire qualcosa di simile. Credo nell'uomo. Mi dispiace, perché questo che si è visto a fine gara sicuramente si poteva evitare".