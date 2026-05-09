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Keinan Davis Cagliari UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Cos'è successo nel finale di Cagliari-Udinese, Keinan Davis furioso con Dossena e l'accusa di Karlstrom: "Parole razziste, incredibile"

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Cagliari vs Udinese
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K. Davis

Confusione nei minuti conclusivi della gara tra Cagliari e Udinese, con tanto giallo estratto e poi revocato a Davis. Karlstrom: "Razzismo, non ho parole". Runjaic: "Non so cosa sia successo". Pisacane: "Credo a Dossena".

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Ha vinto l'Udinese e ha perso il Cagliari, che deve così rimandare l'appuntamento con la salvezza matematica. Ma a colpire è anche tutto quel che è accaduto nel finale della gara della Unipol Domus, finita 2-0 per i friulani.

Il protagonista principale è stato Keinan Davis, visibilmente nervoso. In un primo momento si è faticato a comprendere il motivo della rabbia del centravanti inglese, peraltro autore dell'assist per il raddoppio di Gueye. Poi, però, una versione ha iniziato a venire alla luce.

Insulti razzisti, ancora una volta: questa è l'accusa mossa dall'Udinese dopo la conclusione dell'incontro nei confronti in particolare di Alberto Dossena, difensore del Cagliari.

  • L'EPISODIO

    Un primo momento di grossa tensione si è scatenato all'inizio del recupero, quando l'Udinese era ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Buksa.

    In quel frangente Davis ha dato evidenti segnali di nervosismo, rivolgendosi con toni accesi all'arbitro Dionisi e dando vita a una sorta di parapiglia tra diversi calciatori di entrambe le squadre: tra questi proprio Dossena.

    Il gioco è poi ripreso, l'Udinese ha segnato il definitivo raddoppio con Gueye a pochi secondi dalla fine e l'assist è stato proprio di Davis. Ma la tensione non è svanita completamente, tanto che diversi giocatori sono nuovamente venuti a contatto, prima del rientro delle due squadre negli spogliatoi.

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  • KARLSTROM: "PAROLE RAZZISTE"

    A spiegare quanto accaduto nel convulso finale di Cagliari-Udinese è stato Jesper Karlstrom, centrocampista della formazione friulana, intervistato direttamente sul terreno di gioco da DAZN dopo la fine della partita.

    "Ci sono state parole razziste. Per me è incredibile che una cosa così possa ancora succedere. Non ho parole".

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  • RUNJAIC: "NON SO COSA SIA ACCADUTO"

    A parlare di quanto accaduto è stato anche Kosta Runjaic, sempre a DAZN. Ma l'allenatore dell'Udinese, diversamente da Karlstrom, non ha voluto puntare il dito contro nessuno.

    "Non so cosa sia accaduto. Posso solo dire che Davis è un grande atleta, che lascia tutto in campo. Siamo contenti che sia tornato in campo oggi dall'infortunio. Credo che tutti avranno l'opportunità di parlare. Non voglio commmentare troppo, è stato solo un momento di una partita molto interessante".

  • ZANIOLO DURO

    Ad unirsi al coro bianconero, via Instagram, è stato anche Nicolò Zaniolo. Il 10 dell'Udinese ha puntato senza mezzi termini il dito nei confronti del "collega":


    "Il collega (se si può definire tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio".


    "

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  • PISACANE: "CREDO A DOSSENA"

    Così ha invece parlato Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ancora una volta a DAZN:

    "Io ho avuto una percezione molto confusa, perché ovviamente ero in panchina. Ho chiesto al mio giocatore (Dossena, ndr), il quale mi ha detto che assolutamente non ha detto nulla. Io credo fortemente in questo ragazzo, perché lo conosco da anni, ha dei valori e neanche mi passa per la testa che abbia potuto dire qualcosa di simile. Credo nell'uomo. Mi dispiace, perché questo che si è visto a fine gara sicuramente si poteva evitare".

  • GIALLO REVOCATO

    In occasione del confuso episodio finale, Davis è stato ammonito dall'arbitro Dionisi per proteste. Ma il direttore di gara è tornato sui propri passi in un secondo momento: ha infatti revocato il cartellino giallo nei confronti del centravanti dell'Udinese.

    Secondo Luca Marelli di DAZN, la decisione è stata presa in quanto si è capito "che la reazione non era dovuta a una protesta nei confronti dell'arbitro o della squadra arbitrale, ma alla percezione di un insulto razzista".

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