Cos'è successo nel finale di Cagliari-Udinese, Keinan Davis furioso con Dossena e l'accusa di Karlstrom: "Parole razziste, incredibile"

Ha vinto l'Udinese e ha perso il Cagliari, che deve così rimandare l'appuntamento con la salvezza matematica. Ma a colpire è anche tutto quel che è accaduto nel finale della gara della Unipol Domus, finita 2-0 per i friulani.
Il protagonista principale è stato Keinan Davis, visibilmente nervoso. In un primo momento si è faticato a comprendere il motivo della rabbia del centravanti inglese, peraltro autore dell'assist per il raddoppio di Gueye. Poi, però, una versione ha iniziato a venire alla luce.
Insulti razzisti, ancora una volta: questa è l'accusa mossa dall'Udinese dopo la conclusione dell'incontro nei confronti in particolare di Alberto Dossena, difensore del Cagliari.