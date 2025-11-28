Pubblicità
Michael Di Chiaro

Corvi o Guaita, chi è il portiere titolare del Parma dopo l'infortunio di Suzuki?

Cuesta è chiamato a risolvere il ballottaggio in porta dopo l'infortunio di Suzuki: riconferma di Corvi, già titolare col Verona, o spazio al nuovo arrivato Guaita.

Il Parma è stato costretto a fare i conti con il serio infortunio occorso a Zion Suzuki, il quale nel corso della partita disputata contro il Milan ha accusato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Un infortunio serio, insomma, che l'ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un conseguente lungo periodo di stop quantificabile in circa 3 mesi.

I ducali sono stati costretti ad intervenire sul mercato andando ad attingere dalla lista svincolati: e così il club emiliano ha strappato il sì di Vicente Guaita, portiere spagnolo reduce da due anni al Celta Vigo e che, appunto, è sbarcato in quel di Parma a parametro zero.

In occasione dell'ultima partita di campionato vinta dal Parma contro il Verona, però, tra i pali c'era Edoardo Corvi. Di conseguenza l'interrogativo sorge spontaneo: chi è il portiere titolare del Parma dopo l'infortunio di Suzuki?

  • LE PAROLE DI CUESTA

    Interrogato in conferenza stampa sulla questione portiere, Carlos Cuesta ha fatto il punto della situazione su quali saranno le gerarchie tra i pali durante l'assenza di Suzuki.

    "Corvi titolare? È una possibilità. Abbiamo potuto reintrodurre giocatori a livello più alto, anche Vicente, che non avevano avuto tempo con noi. Aiuta il gruppo ad alzare il livello".

  • CORVI TITOLARE CONTRO IL VERONA

    Contro il Verona, Cuesta ha schierato tra i pali Corvi perché Guaita era arrivato in Emilia solamente da poche ore e di conseguenza l'allenatore spagnolo ha preferito puntare sul classe 2001 in occasione della partita vinta con il risultato di 2-1 contro gli scaligeri.

  • CORVI O GUAITA: CHI E IL PORTIERE TITOLARE DEL PARMA?

    L'innesto di Guaita a parametro zero si è reso necessario dopo l'infortunio di Suzuki e la sensazione è che sarà proprio l'esperto portiere spagnolo, che ha maturato esperienze pluriennali in Liga e in Premier League, a ricoprire i gradi di titolare in attesa del rientro di Suzuki.

    Corvi, che avrà comunque la possibilità di giocarsi le proprie carte come fatto contro l'Udinese, sembra destinato a ricoprire comunque il ruolo di secondo all'interno delle gerarchie tra i pali del Parma.

  • CHI GIOCA IN PORTA IN PARMA-UDINESE?

    Ma chi giocherà titolare in Parma-Udinese? Guaita o Corvi?

    Il ballottaggio, al momento, sembra piuttosto aperto: nonostante l'arrivo di Guaita, Corvi potrebbe spuntarla anche in vista della sfida del Tardini contro i friulani, andando dunque a rimandare il debutto dello spagnolo che, a questo punto, potrebbe avvenire in Coppa Italia contro il Bologna.

