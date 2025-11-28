Corvi o Guaita, chi è il portiere titolare del Parma dopo l'infortunio di Suzuki?

Il Parma è stato costretto a fare i conti con il serio infortunio occorso a Zion Suzuki, il quale nel corso della partita disputata contro il Milan ha accusato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Un infortunio serio, insomma, che l'ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un conseguente lungo periodo di stop quantificabile in circa 3 mesi.

I ducali sono stati costretti ad intervenire sul mercato andando ad attingere dalla lista svincolati: e così il club emiliano ha strappato il sì di Vicente Guaita, portiere spagnolo reduce da due anni al Celta Vigo e che, appunto, è sbarcato in quel di Parma a parametro zero.

In occasione dell'ultima partita di campionato vinta dal Parma contro il Verona, però, tra i pali c'era Edoardo Corvi. Di conseguenza l'interrogativo sorge spontaneo: chi è il portiere titolare del Parma dopo l'infortunio di Suzuki?