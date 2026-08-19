Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Corvi Parma Serie AGetty Images
Lelio Donato

Corvi o Daffara, chi è il portiere titolare del Parma dopo la cessione di Suzuki: le gerarchie tra i pali per Cuesta

Serie A
Parma Calcio 1913
Fantacalcio
Parma Calcio 1913 vs Cagliari
Cagliari

Le nuove gerarchie tra i pali del Parma dopo la cessione di Zion Suzuki: chi sarà il portiere titolare tra Edoardo Corvi e Giovanni Daffara? La scelta di Cuesta.

Pubblicità


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Dopo una lunga telenovela di mercato, il Parma ha ufficializzato la cessione di Zion Suzuki.

Il giapponese si è trasferito all'Aston Villa a titolo definitivo lasciando così scoperto il ruolo di portiere titolare.

Cuesta ha però già in casa l'erede del numero 1 e dovrà scegliere tra due candidati che partono quasi alla pari.

Da una parte c'è Edoardo Corvi, dall'altra il nuovo arrivato Giovanni Daffara: chi sarà il portiere titolare del Parma?

  • CORVI PORTIERE TITOLARE DEL PARMA?

    Al momento non ci sono gerarchie prestabilite tra i pali del Parma per la stagione 2026/27.

    Edoardo Corvi, classe 2001, sembra partire leggermente avanti rispetto a Daffara anche per una questione di anzianità.

    Il portiere infatti indossa la maglia del Parma dal 2022. Inoltre nella scorsa stagione è sceso in campo ben diciassette volte durante la lunga assenza di Suzuki causa infortunio.

    E per un certo periodo sembrava addirittura potesse scavalcare il giapponese, che poi però si è ripreso il posto chiudendo il campionato da titolare.

    • Pubblicità

  • DAFFARA PORTIERE TITOLARE DEL PARMA?

    Almeno numericamente il sostituto di Zion Suzuki al Parma è Giovanni Daffara.

    Tre anni più giovane di Corvi, è arrivato dalla Juventus dopo un'ottima stagione disputata in Serie B dove difendeva i pali dell'Avellino.

    Nelle amichevoli estive il titolare del Parma è stato Corvi, anche a causa di un problema fisico che ha fermato Daffara.

    Non è detto dunque che durante la stagione il portiere di Biella, già attenzionato da Silvio Baldini per la Nazionale, non possa avere le sue occasioni e magari ribaltare le gerarchie.


  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cagliari crest
Cagliari
CGL