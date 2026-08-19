Corvi o Daffara, chi è il portiere titolare del Parma dopo la cessione di Suzuki: le gerarchie tra i pali per Cuesta

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Dopo una lunga telenovela di mercato, il Parma ha ufficializzato la cessione di Zion Suzuki.
Il giapponese si è trasferito all'Aston Villa a titolo definitivo lasciando così scoperto il ruolo di portiere titolare.
Cuesta ha però già in casa l'erede del numero 1 e dovrà scegliere tra due candidati che partono quasi alla pari.
Da una parte c'è Edoardo Corvi, dall'altra il nuovo arrivato Giovanni Daffara: chi sarà il portiere titolare del Parma?