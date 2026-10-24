Corsport – Lo sfogo di Allegri contro la Roma: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca, sempre loro"

Come scrive il CorSport, Allegri si sarebbe sfogato lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce tale che le sue parole venissero percepite anche in sala stampa.





"L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan", avrebbe detto l’allenatore del Napoli. Il riferimento è al finale della scorsa stagione quando i suoi rossoneri arrivarono quinti con Roma e Como tra le prime quattro e quindi qualificate alla Champions League.





Prima dello sfogo a telecamere spente, a Dazn, Allegri aveva detto: “Per me sono due punti persi. Sono contento della prestazione, ma arrabbiato sul resto. Stasera non sono lucido per analizzare la gara, cosa che non mi è mai successa in 25 anni di carriera".