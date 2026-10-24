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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Corsport – Lo sfogo di Allegri contro la Roma: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca, sempre loro"

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Napoli vs Roma
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L'allenatore del Napoli avrebbe ricordato quanto successo la scorsa stagione, col suo Milan rimasto fuori dalla Champions in favore della Roma.

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Furente Max Allegri dopo il 3 a 3 del suo Napoli contro la Roma nel big match dell’ottava giornata. Gli azzurri erano andati in vantaggio prima di due goal e poi sul 3 a 2 ma si sono fatti raggiungere dalla squadra di Gasperini. Nel concitato finale, l’ex Milan si è fatto anche espellere per proteste che, secondo lui, non sono mai state tali. Nervoso anche davanti alle telecamere nel post gara, è spuntato un suo virgolettato, riportato dal Corriere dello Sport, in cui se la prende con la squadra arbitrale e con ipotetici favori alla Roma.


  • LO SFOGO A TELECAMERE SPENTE

    Come scrive il CorSport, Allegri si sarebbe sfogato lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce tale che le sue parole venissero percepite anche in sala stampa.


    "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan", avrebbe detto l’allenatore del Napoli. Il riferimento è al finale della scorsa stagione quando i suoi rossoneri arrivarono quinti con Roma e Como tra le prime quattro e quindi qualificate alla Champions League.


    Prima dello sfogo a telecamere spente, a Dazn, Allegri aveva detto: “Per me sono due punti persi. Sono contento della prestazione, ma arrabbiato sul resto. Stasera non sono lucido per analizzare la gara, cosa che non mi è mai successa in 25 anni di carriera".

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