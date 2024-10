Corsport - Lite furibonda tra Juric e Mancini: scontro verbale nell'intervallo di Fiorentina-Roma

Fiorentina vs Roma

All'intervallo del match del Franchi, sul 3-1 per la viola, è andata in scena una durissima lite tra l'allenatore giallorosso e il difensore.

Clima decisamente rovente in casa Roma dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 al Franchi contro la Fiorentina che certifica la grave crisi di gioco e risultati in cui è incappata la formazione giallorossa.

Non solo. All'interno dello spogliatoio romanista sembrerebbe infatti tirare un'aria decisamente pesante con la tensione che ha toccato i livelli massimi anche nel corso dell'intervallo del match di Firenze.

Al rientro negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo, come riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe andata in scena una furibonda lite tra l'allenatore Ivan Juric e il difensore Gianluca Mancini.