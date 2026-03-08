Goal.com
Corsa Scudetto riaperta per il Milan? Allegri frena: "L'Inter resta sempre la più forte, è nettamente favorita"

Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby che riporta il Milan a -7 frena gli entusiasmi: "L'Inter resta la più forte e la favorita, importante mantenere il vantaggio su Roma, Como e Juventus".

La vittoria nel derby contro l'Inter potrebbe riaprire la corsa Scudetto del Milan.

I rossoneri infatti sono tornati a -7 quando mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato. Ma è davvero così?

Di seguito le parole di Massimiliano Allegri dopo il derby Milan-Inter a DAZN.

  • INTER FAVORITA

    "Due derby vinti come nella stagione 2010/11? Sì allora abbiamo vinto lo Scudetto ma l'Inter ha sette punti di vantaggio, è sempre la squadra più forte. Resta nettamente favorita" sottolinea Allegri.

  • IL VANTAGGIO SUL QUINTO POSTO

    L'allenatore rossonero invece sottolinea il vantaggio del Milan sul quinto posto: "I ragazzi sono stati bravi, c'è da essere contenti perché abbiamo mantenuto la Juventus a -10, Roma e Como a -9. Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo nella migliore condizione perché ora si decide la stagione".

  • I COMPLIMENTI DI CARDINALE

    In tribuna era presente anche Gerry Cardinale, che è tornato a San Siro dopo due anni: "Cardinale e la proprietà si sono complimentati con i ragazzi nello spogliatoio ma sappiamo tutti che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Dobbiamo essere contenti per una vittoria che ci permette di avvicinarci al nostro obiettivo".

  • IL FATTORE ESTUPINAN

    "Estupinan? Avevamo preparato quella situazione, è stato molto bravo Fofana, oggi ha fatto un bellissimo assist. Tutta la squadra sta meglio e soprattutto era importante fare risultato. Nel primo tempo abbiamo costruito molto, c'è stato un grosso dispendio di energie. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo concesso qualche crosso ma a parte l'occasione di Dimarco non abbiamo rischiato molto" ha dichiarato ancora Allegri.

