Corsa Scudetto riaperta per il Milan? Allegri frena: "L'Inter resta sempre la più forte, è nettamente favorita"
Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby che riporta il Milan a -7 frena gli entusiasmi: "L'Inter resta la più forte e la favorita, importante mantenere il vantaggio su Roma, Como e Juventus".
La vittoria nel derby contro l'Inter potrebbe riaprire la corsa Scudetto del Milan.
I rossoneri infatti sono tornati a -7 quando mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato. Ma è davvero così?
Di seguito le parole di Massimiliano Allegri dopo il derby Milan-Inter a DAZN.