Corsa Scudetto riaperta per il Milan? Allegri frena: "L'Inter resta sempre la più forte, è nettamente favorita"

"Estupinan? Avevamo preparato quella situazione, è stato molto bravo Fofana, oggi ha fatto un bellissimo assist. Tutta la squadra sta meglio e soprattutto era importante fare risultato. Nel primo tempo abbiamo costruito molto, c'è stato un grosso dispendio di energie. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo concesso qualche crosso ma a parte l'occasione di Dimarco non abbiamo rischiato molto" ha dichiarato ancora Allegri.