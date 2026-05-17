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Cagliari LecceGetty Images
Michael Di Chiaro

Corsa salvezza, la situazione a 90 minuti dalla fine del campionato: i risultati di Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino

Serie A
Udinese vs Cremonese
Udinese
Cremonese
Sassuolo vs Lecce
Sassuolo
Lecce
Cagliari vs Torino
Cagliari
Torino

Il Cagliari ribalta il Torino e festeggia la salvezza con un turno d'anticipo. Vardy stende l'Udinese ma la Cremonese resta terzultima: il Lecce, infatti, segna al 96' e vince 3-2 sul campo del Sassuolo.

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La giornata numero 37 del campionato di Serie A va in archivio con le tre sfide valevoli per la corsa salvezza.

Dopo le ormai appurate retrocessioni di Verona e Pisa, arriva un altro verdetto: il Cagliari è aritmeticamente salvo dopo il successo interno contro il Torino.

Vince anche Cremonese, sul campo dell'Udinese, firmando il sorpasso ai danni del Lecce al quartultimo posto: i salentini pareggiano 2-2 col Sassuolo e la squadra di Giampaolo va così a +1. Di seguito risultati e tabellini.

  • TABELLINO CAGLIARI-TORINO

    Il Cagliari si congeda nel migliore dei modi dal proprio pubblico: i sardi vincono in rimonta e brindano alla salvezza matematica con un turno d'anticipo. Succede tutto nel finale della prima frazione: il Toro la sblocca grazie al gran goal di Obrador, ma il vantaggio dura di fatto meno di un minuto. Tanto basta, infatti, al Cagliari per ristabilire l'equilibrio grazie a Esposito. Ad una manciata di secondi dal break, poi, ecco il blitz in area di Mina. Un guizzo che vale la permanenza in A per la squadra di Pisacane.

    CAGLIARI-TORINO 2-1

    Marcatori: 38' Obrador, 39' Esposito, 45'+2 Mina

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo (72' Sulemana), Gaetano, Deiola (72' Folorunsho); Palestra, Esposito (82' Rodriguez); Mendy (81' Belotti). All. Pisacane.

    TORINO (3-4-1-2) : Paleari; Marianucci (46' Maripan), Coco, Ebosse; Pedersen (77' Nije), Ilkhan (86' Kulenovic), Prati (59' Casadei), Obrador; Vlasic; Zapata (59' Adams), Simeone. All. D'Aversa

    Arbitro: Arena

    Ammoniti: Maripan

    Espulsi: -


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  • TABELLINO SASSUOLO-LECCE

    Il Lecce coglie un successo dal peso specifico enorme a tempo letteralmente scaduto: al Mapei Stadium finisce 2-3, con i salentini che si presenteranno all'ultima giornata di campionato con il destino nelle proprie mani. Cheddira sblocca la partita allo scoccare del primo quarto d'ora, poi il Sassuolo acciuffa il pari grazie a Laurienté. Il trascinatore dei salentini, però, è ancora una volta l'attaccante in maglia numero 99 che al 25' trafigge nuovamente Turati. Nel finale arriva la doccia gelata griffata dallo splendido colpo di tacco di Pinamonti che vale il 2-2. Ma non finisce qui, perché al 96' arriva la zampata di Stulic che vale il definitivo 2-3

    SASSUOLO-LECCE 2-3

    Marcatori: 15' Cheddira, 25' Laurienté, 25' Cheddira, 90'+6 Stulic

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (63' Lipani), Kone (72' Bakola); Berardi (72' Volpato), Nzola (63' Pinamonti), Laurienté (88' Frangella). All. Grosso.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga (87' N'Dri), Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (87' Stulic), Ngom; Pierotti (79' Gandelman), Coulibaly, Banda (63' Jean); Cheddira (80' Camarda). All. Di Francesco.

    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: Ramadani, Muharemovic, Veiga, Gabriel, Gallo

    Espulsi: -



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  • TABELLINO UDINESE-CREMONESE

    La Cremonese vince sul campo dell'Udinese ma rimane terzultima a novanta minuti dalla fine. I grigiorossi si impongono con il risultato di 0-1 grazie al blitz in apertura di Jamie Vardy. Un goal pesantissimo che per qualche minuto è valso il sorpasso ai danni del Lecce, prima del colpo di coda dei salentini, capaci a loro volta di espugnare il Mapei Stadium al sesto minuto di recupero. Morale della favola, la Cremonese si presenterà all'ultima giornata a -1 dalla squadra di Di Francesco.

    UDINESE-CREMONESE 0-1

    Marcatori: 9' Vardy

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (46' Bertola), Solet; Arizala (61' Zemura), Miller (71' Bayo), Karlstrom, Atta, Kamara (79' Camara); Davis (71' Davis), Buksa.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri (60' Floriani Mussolini), Thorsby (82' Vandeputte), Grassi, Maleh (82' Collocolo), Pezzella; Bonazzoli (60' Okereke), Vardy.

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: Bonazzoli, Barbieri, Kamara

    Espulsi: -