Corsa salvezza, la situazione a 90 minuti dalla fine del campionato: i risultati di Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino

Il Lecce coglie un successo dal peso specifico enorme a tempo letteralmente scaduto: al Mapei Stadium finisce 2-3, con i salentini che si presenteranno all'ultima giornata di campionato con il destino nelle proprie mani. Cheddira sblocca la partita allo scoccare del primo quarto d'ora, poi il Sassuolo acciuffa il pari grazie a Laurienté. Il trascinatore dei salentini, però, è ancora una volta l'attaccante in maglia numero 99 che al 25' trafigge nuovamente Turati. Nel finale arriva la doccia gelata griffata dallo splendido colpo di tacco di Pinamonti che vale il 2-2. Ma non finisce qui, perché al 96' arriva la zampata di Stulic che vale il definitivo 2-3
SASSUOLO-LECCE 2-3
Marcatori: 15' Cheddira, 25' Laurienté, 25' Cheddira, 90'+6 Stulic
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (63' Lipani), Kone (72' Bakola); Berardi (72' Volpato), Nzola (63' Pinamonti), Laurienté (88' Frangella). All. Grosso.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga (87' N'Dri), Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (87' Stulic), Ngom; Pierotti (79' Gandelman), Coulibaly, Banda (63' Jean); Cheddira (80' Camarda). All. Di Francesco.
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Ramadani, Muharemovic, Veiga, Gabriel, Gallo
Espulsi: -