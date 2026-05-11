Corsa Champions: Milan, Juventus, Roma e Como, calendario e stato di forma, chi è avanti negli scontri diretti, chi riuscirà a centrare la qualificazione

Un finale thrilling per la corsa all’Europa. Juventus, Milan, Roma e Como sono queste le squadre a caccia di una qualificazione alla Champions League, con il Napoli che taglierà il traguardo in caso di successo con il Bologna. Ma come arrivano le quattro principali contendenti agli ultimi due turni di Serie A? E soprattutto, in caso di arrivo a parimerito, chi riuscirà ad avere il piazzamento migliore.
Ecco un’analisi completa della situazione, con le classifiche avulse, i calendari e gli stati di forma delle formazioni coinvolte.