Corsa Champions: Milan, Juventus, Roma e Como, calendario e stato di forma, chi è avanti negli scontri diretti, chi riuscirà a centrare la qualificazione

In crisi nera c’è il Milan. Un mese fa sarebbe stato difficile ipotizzare questo scenario per i rossoneri, ma la possibilità di perdere la Champions, dopo le sconfitte in serie, è evidente. Di buono ci sono due cose: il vantaggio negli scontri diretti contro Como e Roma e l’affrontare due squadre che non si giocano nulla in questo finale. Ma Allegri è in sofferenza, chiara, evidente e ha finito ogni bonus.

Calendario

37a giornata: Genoa v Milan

38a giornata: Milan v Cagliari

Scontri diretti

Avanti con: Como (4-2 totale), Roma (2-1 totale)

Parità con: Juventus (0-0 totale). A oggi Juventus ha miglior differenza reti del Milan (+29 bianconero, +18 rossonero)