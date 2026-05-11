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Champions League Serie AGetty
Matteo Occhiuto

Corsa Champions: Milan, Juventus, Roma e Como, calendario e stato di forma, chi è avanti negli scontri diretti, chi riuscirà a centrare la qualificazione

Serie A
Milan
Roma
Como
Juventus
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Un finale thrilling per la corsa all’Europa. Juventus, Milan, Roma e Como sono queste le squadre a caccia di una qualificazione alla Champions League, con il Napoli che taglierà il traguardo in caso di successo con il Bologna. Ma come arrivano le quattro principali contendenti agli ultimi due turni di Serie A? E soprattutto, in caso di arrivo a parimerito, chi riuscirà ad avere il piazzamento migliore.

Ecco un’analisi completa della situazione, con le classifiche avulse, i calendari e gli stati di forma delle formazioni coinvolte. 


  • US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    3° POSTO (UCL) - JUVENTUS - 68 PUNTI

    Partiamo dalla Juventus, che guida il quartetto a 180 minuti dalla fine. Il successo di Lecce ha riabilitato la banda Spalletti, che dopo il pari col Verona sembrava poter perdere il treno. Giocherà le ultime due gare contro formazioni che non hanno più niente da chiedere al campionato, ma occhio: in entrambi i casi sono sfide sentite, fra cui il derby in casa del Torino. 

    Calendario

    37a giornata: Juventus v Fiorentina

    38a giornata: Torino v Juventus

    Scontri diretti

    Avanti con: Roma (5-4 totale)

    Sotto con: Como (0-4 totale)

    Parità con: Milan (0-0 totale). A oggi Juventus ha miglior differenza reti del Milan (+29 bianconero, +18 rossonero)


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  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    4° POSTO (UCL) - MILAN - 67 PUNTI

    In crisi nera c’è il Milan. Un mese fa sarebbe stato difficile ipotizzare questo scenario per i rossoneri, ma la possibilità di perdere la Champions, dopo le sconfitte in serie, è evidente. Di buono ci sono due cose: il vantaggio negli scontri diretti contro Como e Roma e l’affrontare due squadre che non si giocano nulla in questo finale. Ma Allegri è in sofferenza, chiara, evidente e ha finito ogni bonus. 

    Calendario

    37a giornata: Genoa v Milan

    38a giornata: Milan v Cagliari

    Scontri diretti

    Avanti con: Como (4-2 totale), Roma (2-1 totale)

    Parità con: Juventus (0-0 totale). A oggi Juventus ha miglior differenza reti del Milan (+29 bianconero, +18 rossonero)

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  • Parma Calcio 1913 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    5° POSTO (UEL) - ROMA - 67 PUNTI

    Senza dubbio, la squadra che sta meglio di tutti. Dopo la rimonta incredibile di Parma, difficile pensare che ci sia qualcuno con una condizione mentale e fisica inferiore. Ha recuperato Dybala, ha in Malen un totem indemoniato, ha la fame di chi la Champions non la gioca da tempo. Il derby è l’ostacolo più grande, seppur troverà una Lazio uscita dalla finale di Coppa Italia.

    Calendario

    37a giornata: Roma v Lazio

    38a giornata: Verona v Roma

    Scontri diretti

    Sotto con: Juventus (4-5 totale), Milan (1-2 totale)

    Parità con: Como (2-2 totale) A oggi Como ha migliore differenza reti della Roma (+32 lariani, +24 giallorossi)


  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    6° POSTO (UECL) - COMO - 65 PUNTI

    L’underdog, vista l’attuale classifica. Però il Como ha l’entusiasmo di chi ha già fatto qualcosa di storico, ottenendo la qualificazione all’Europa, e potrebbe essere una scintilla fondamentale in questa corsa. Insidiosa l’ultima giornata, quando giocherà sul campo di una Cremonese che potrebbe essere ancora in corsa per la salvezza. 

    Calendario

    37a giornata: Como v Parma

    38a giornata: Cremonese v Como

    Scontri diretti

    Avanti con: Juventus (4-0 totale)

    Sotto con: Milan (2-4 totale)

    Parità con: Roma (2-2 totale). A oggi Como ha migliore differenza reti della Roma (+32 lariani, +24 giallorossi)

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  • Boga Milan JuventusGetty Images

    ARRIVO CON 3 O 4 SQUADRE A PARI PUNTI

    Ma cosa succederebbe in caso di arrivo di tre o più squadre a pari punti? Ecco tutti gli scenari legati alla classifica avulsa, con i punti ottenuti negli scontri diretti fra parentesi. In alcuni casi, a parità di punti, è stata presa in esame la differenza reti (GD) legata a tali scontri diretti e in un caso addirittura, con ulteriore equilibrio persistente, il numero di goal fatti (GF).

    • Milan, Juventus e Roma: Juventus (6, GD 1, GF 5), Milan (6, GD 1, GF 2), Roma (2)

    • Milan, Roma e Como: Milan (8), Roma (4, GD -1), Como (4, GD -2)

    • Juventus, Roma e Como: Como (9), Roma (4, GD -1), Juventus (4, GD -3)

    • Milan, Juventus e Como: Como (7), Milan (6), Juventus 5° (2)

    • Milan, Juventus, Como e Roma: Milan (10, GD +3), Como(10, GD +2), Juventus 6 (6), Roma (5)