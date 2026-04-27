Corsa Champions in Serie A, classifica e calendario a confronto: Milan, Juventus, Roma e Como in lotta, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

A quattro giornate dal termine della Serie A, la corsa alla Champions League 2026/27 entra nella fase decisiva.
In vetta l’Inter ha ormai un margine considerato quasi incolmabile, con il Napoli ancora all’inseguimento, ma il vero nodo resta la lotta per gli ultimi due posti utili per l’Europa che conta.
La graduatoria attuale vede il Milan terzo con 67 punti, la Juventus quarta con 64, Como e Roma appaiate a quota 61. Tre punti separano dunque il quarto posto dal quinto, con quattro turni ancora da disputare.