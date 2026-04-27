Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Corsa Champions gfxGetty Images
Alessandro De Felice

Corsa Champions in Serie A, classifica e calendario a confronto: Milan, Juventus, Roma e Como in lotta, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Juventus
Serie A
Milan
Como
Roma

Quattro giornate alla fine: rossoneri vicini al traguardo, bianconeri padroni del destino. Calendari, incroci e regole in caso di arrivo a pari punti.

Pubblicità

A quattro giornate dal termine della Serie A, la corsa alla Champions League 2026/27 entra nella fase decisiva. 

In vetta l’Inter ha ormai un margine considerato quasi incolmabile, con il Napoli ancora all’inseguimento, ma il vero nodo resta la lotta per gli ultimi due posti utili per l’Europa che conta. 

La graduatoria attuale vede il Milan terzo con 67 punti, la Juventus quarta con 64, Como e Roma appaiate a quota 61. Tre punti separano dunque il quarto posto dal quinto, con quattro turni ancora da disputare.

  • MILAN E IL PASSO (QUASI) DECISIVO

    Lo 0-0 di San Siro contro la Juventus è stato accolto in casa Milan come un risultato positivo. 

    Non tanto per l’ipotesi ormai remota di riaprire la corsa scudetto all’Inter, scenario che richiederebbe quattro vittorie del Milan e altrettante sconfitte nerazzurre, quanto per il vantaggio conservato sulle inseguitrici.

    Il Milan mantiene infatti tre punti sulla Juventus e sei su Como e Roma. Un margine che rende la squadra di Allegri favorita nella corsa al terzo posto e molto vicina alla qualificazione Champions. 

    Il calendario, inoltre, viene giudicato favorevole: trasferta sul campo del Sassuolo, poi Atalanta e Cagliari a San Siro, infine Genoa fuori casa.

    • Pubblicità

  • JUVENTUS E 4° POSTO DA DIFENDERE

    Il pareggio di San Siro ha sorriso anche alla Juventus. La squadra di Spalletti ha evitato l’allungo del Milan e conserva il quarto posto con tre lunghezze di vantaggio su Como e Roma.

    Il calendario può rappresentare un assist importante: Verona in casa, Lecce in trasferta, Fiorentina allo Stadium e derby finale contro il Torino

    Un percorso non semplice, ma con tre avversarie che hanno poco da chiedere al campionato, derby escluso.

    Per gli scontri diretti, la Juventus è avanti rispetto alla Roma, mentre è in svantaggio nei confronti del Como. Un dettaglio che potrebbe pesare in caso di arrivo a pari punti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COMO, OCCASIONE STORICA MA SERVE L’IMPRESA

    Il Como di Fabregas è quinto con 61 punti e resta pienamente in corsa per una qualificazione Champions che avrebbe il sapore dell’impresa. 

    Il ritardo dalla Juventus è di tre punti, ma le recenti sconfitte contro Inter e Sassuolo hanno rallentato la rimonta.

    Il prossimo turno propone subito un ostacolo pesantissimo: al Sinigaglia arriva il Napoli di Conte, reduce dal 4-0 alla Cremonese e indicato in netta ripresa. Dopo quella sfida, però, il calendario appare più morbido con Verona, Parma e Cremonese.

    Il Como dovrà vincere e sperare in un passo falso bianconero, ma dovrà anche guardarsi dalla Roma, che condivide lo stesso punteggio.

  • ROMA DIETRO AL COMO

    La Roma è sesta a quota 61 punti, appaiata al Como ma alle spalle dei lombardi. Gli scontri diretti tra le due squadre sono in equilibrio: vittoria giallorossa per 1-0 all’Olimpico e successo comasco per 2-1 al Sinigaglia. 

    A fare la differenza è dunque la differenza reti generale, nettamente favorevole al Como, 31 contro 19.

    I giallorossi affronteranno Fiorentina, Parma, Lazio e Verona nelle ultime quattro giornate. Un cammino simile a quello della Juventus: derby con la Lazio a parte, molte avversarie potrebbero arrivare al finale senza particolari obiettivi o con il destino già segnato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA SUCCEDE SE DUE ARRIVANO A PARI PUNTI

    In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, il regolamento della Serie A prevede cinque criteri per determinare la classifica finale.

    Il primo parametro è il numero di punti conquistati negli scontri diretti tra le squadre interessate. In seconda battuta conta la differenza reti negli scontri diretti. 

    Se la parità persiste, si passa alla differenza reti complessiva in campionato, poi al maggior numero di gol segnati nell’intero torneo e infine al sorteggio.

    Se invece le squadre coinvolte sono più di due, viene stilata una classifica avulsa basata sui risultati degli scontri diretti tra tutte le formazioni interessate, prima di passare agli altri criteri previsti.

  • CORSA CHAMPIONS E CALENDARI

    Milan (67 punti, 3° posto)

    - Sassuolo-Milan

    - Milan-Atalanta 

    - Genoa-Milan

    - Milan-Cagliari

    Juventus (64 punti, 4° posto)

    - Juventus-Verona  

    - Lecce-Juventus 

    - Juventus-Fiorentina 

    - Torino-Juventus  

    Como (61 punti, 5° posto)

    - Como-Napoli 

    - Verona-Como 

    - Como-Parma 

    - Cremonese-Como

    Roma (61 punti, 6° posto)

    - Roma-Fiorentina 

    - Parma-Roma 

    - Roma-Lazio 

    - Verona-Roma

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SCONTRI DIRETTI, CHI È IN VANTAGGIO

    In attesa degli ultimi 360 minuti, andiamo a vedere la situazione degli scontri diretti tra le quattro protagoniste ancora in corsa per due posti:

    IN VANTAGGIO

    • Napoli su Roma e Atalanta;
    • Milan su Como e Roma;
    • Juventus su Napoli, Roma e Atalanta;
    • Como sulla Juventus;
    • Atalanta sulla Roma.

    IN SVANTAGGIO

    • Napoli con la Juventus
    • Juventus con il Como
    • Como con il Milan
    • Roma con Napoli, Milan, Juventus e Atalanta
    • Atalanta con Napoli e Juventus

    IN PARITÀ

    • Napoli-Milan
    • Milan-Juventus
    • Como-Roma
    • Como-Atalanta 
    • Napoli-Como (in attesa del ritorno)
    • Milan-Atalanta (in attesa del ritorno)