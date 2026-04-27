Corsa Champions in Serie A, classifica e calendario a confronto: Milan, Juventus, Roma e Como in lotta, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Il Como di Fabregas è quinto con 61 punti e resta pienamente in corsa per una qualificazione Champions che avrebbe il sapore dell’impresa.

Il ritardo dalla Juventus è di tre punti, ma le recenti sconfitte contro Inter e Sassuolo hanno rallentato la rimonta.

Il prossimo turno propone subito un ostacolo pesantissimo: al Sinigaglia arriva il Napoli di Conte, reduce dal 4-0 alla Cremonese e indicato in netta ripresa. Dopo quella sfida, però, il calendario appare più morbido con Verona, Parma e Cremonese.

Il Como dovrà vincere e sperare in un passo falso bianconero, ma dovrà anche guardarsi dalla Roma, che condivide lo stesso punteggio.