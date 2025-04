Corriere dello Sport - Nuovo allenatore Roma, la lista di Ranieri ai Friedkin: Fabregas, Emery, Italiano, Farioli, tutti gli allenatori sondati

L'attuale tecnico ha rivelato l'esistenza di un elenco di candidati, aggiungendo: "Siamo vicini". Chi può allenare la Roma nella prossima stagione.

Claudio Ranieri lo ha annunciato nell'intervista di giovedì a Il Messaggero: i Friedkin hanno in mano una lista di potenziali allenatori che possano prendere in mano le redini della Roma nella prossima stagione. Lista che inizialmente era molto più corposa e poi è stata scremata, come si fa in questi casi.

"L’allenatore non è scelto da me, non funziona così - ha detto l'attuale tecnico giallorosso - Se ho fatto una lista di nomi, con pregi e difetti, sta anche ai Friedkin deciderlo. Ghisolfi ed io abbiamo seguito il modello inglese. Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Se la lista è stata consegnata? Da mo'".

E poi, quando gli è stato chiesto a che punto sia il processo decisionale di proprietà e dirigenza, Ranieri è stato ancor più diretto: "Siamo vicini, molto vicini".

Chi fa parte, dunque, della lista in questione? Il Corriere dello Sport ha provato a fare ulteriormente luce sulla questione, avanzando un elenco di nomi che sarebbero stati sondati da Ranieri. Alcuni con successo, altri meno.