Corriere dello Sport - Lorenzo Pellegrini cambia ruolo alla Roma: Gasperini non lo vede trequartista

Il nuovo allenatore avrebbe già deciso di utilizzare Pellegrini a centrocampo. E intanto il capitano si divide tra voglia di riscossa e contratto.

La curiosità, in vista della prossima stagione della Roma, è già tanta. Com'è normale che sia, considerando come il club giallorosso si sia messo nelle mani di Gian Piero Gasperini, uno degli allenatori più bravi della Serie A.

Ma la curiosità riguarda anche la gestione dei calciatori della rosa in relazione al modulo del Gasp, che dovrebbe mantenere a Roma la difesa a tre che così tanto successo ha riscosso a Bergamo. Con qualche variazione sul tema: tra questi, sottolinea il Corriere dello Sport, anche il ruolo di Lorenzo Pellegrini.

Ruolo che, come spiega il quotidiano, sarà diverso rispetto a quanto il capitano giallorosso ci ha abituati nel corso della propria carriera. Più arretrato, per la precisione. Dunque non in coppia con un altro elemento (Dybala, Soulé) alle spalle di un centravanti (Dovbyk).