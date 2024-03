Corriere dello Sport - Lo spionaggio nei confronti della Juventus: da Agnelli a Suarez, nel mirino anche Allegri e Cristiano Ronaldo

L'analisi del Corriere dello Sport sullo spionaggio ai danni del club bianconero: setacciati i conti dell'ex presidente, del tecnico e di CR7.

Prosegue spedita l'inchiesta avviata dalla Procura di Perugia relativa al dossieraggio abusivo che, per quanto riguarda il mondo del calcio, ha riguardato, in diversi frangenti, soprattutto la Juventus.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero è stato vittima di un autentico spionaggio 'a orologeria', verificatosi in diversi frangenti nel corso degli ultimi anni.

Come riferito dal quotidiano nazionale, la società sabauda sarebbe finita nel mirino in almeno quattro occasioni specifiche: a partire dal caso Suarez, passando per i concitati che hanno sancito la nascita del progetto Superlega.

L'articolo prosegue qui sotto

A seguire, lo spionaggio si è verificato anche in occasione del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e anche proposito della cessione di Cristiano Ronaldo, sempre nell'estate del 2021, al Manchester United.