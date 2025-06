Corriere dello Sport - Immobile torna in Italia? L'attaccante del Besiktas nel mirino di Milan e Fiorentina

L'attaccante italiano potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione: la Fiorentina ci pensa, mentre il suo agente incontra il Milan.

Tra i nomi che potrebbero scaldare la sessione estiva di mercato c'è anche quello di Ciro Immobile. Sì, è tutto vero.

L'attaccante napoletano, sbarcato un anno fa in Turchia per vestire la maglia del Besiktas, potrebbe fare un clamoroso ritorno in Serie A. A riferirlo, infatti, è il Corriere dello Sport.

Ci sarebbero infatti due club della massima serie interessati all'ex attaccante della Lazio che, ad anni 35, potrebbe dunque lasciare la Turchia per ritrovare confidenza con il Belpaese.