Corriere dello Sport - Il Napoli cerca un nuovo centravanti, spunta l’opzione Lucca

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Osimhen: tra i profili valutati c’è anche Lucca dell’Udinese.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà un Napoli molto rinnovato nella forma e negli uomini.

Il nome che tiene banco al momento è ovviamente quello di Antonio Conte, il tecnico attorno al quale dovrebbe ruotare il nuovo ciclo, ma ovviamente in casa azzurra si sta lavorando a 360°.

Uno dei compiti principali del nuovo direttore sportivo Manna e dei suoi collaboratori, sarà quello di individuare un nuovo centravanti che vada a raccogliere la pesantissima eredità di Osimhen.

Da mesi infatti si parla della partenza del bomber nigeriano come praticamente certa ed anzi dovrebbe essere proprio la sua cessione a finanziare il mercato (o buona parte di esso).

Il centravanti è una figura fondamentale per il gioco di Conte, è il giocatore chiamato non solo a segnare ma a dettare i movimenti in verticale della squadra e quindi è ‘vietato’ sbagliare la scelta.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, anche per questo motivo il Napoli sta valutando diversi profili e l’ultima idea porta ad un nome italiano: Lorenzo Lucca.